S-a dat startul ultimei probe din CrossFit Open 2024. A fost dezvăluit workout-ul 24.3, un test brutal de anduranță și tehnică, structurat în două părți distincte și cu un timp limită de 15 minute. Mii de atleți din întreaga lume se pregătesc acum să înfrunte această provocare finală, care va decide cine merge mai departe în competiție.

Ce presupune proba 24.3

Proba finală este un test contra-cronometru, împărțit în două segmente. Atleții trebuie să execute, pentru timp, 5 runde dintr-un circuit care conține 10 thrusters și 10 tracțiuni cu pieptul la bară (chest-to-bar pull-ups). Greutățile standard pentru thrusters sunt de 95 de livre (43 kg) pentru bărbați și 65 de livre (29 kg) pentru femei. Urmează apoi o pauză obligatorie de un minut. Imediat după, începe a doua parte a probei, care constă tot în 5 runde, de data aceasta cu 7 thrusters și 7 bar muscle-ups. Greutățile cresc mare în acest segment, ajungând la 135 de livre (61 kg) pentru bărbați și 95 de livre (43 kg) pentru femei. Totul trebuie finalizat în maximum 15 minute.

Strategia este cheia

Dave Castro, Managerul General al Diviziei de Sport și Educație CrossFit, a descris perfect miza acestei probe complexe. „Acesta este un test în două părți. Un test de voință, curaj și capacitate. Și un test de abilități gimnastice de înalt nivel sub oboseală.”, a explicat Castro. El a detaliat și mai mult structura, subliniind diferențele dintre cele două segmente. „Prima parte este un cuplu clasic de exerciții CrossFit, conceput pentru a-ți taxa capacitatea metabolică și priza. A doua parte este un test al abilității tale de a executa elemente de gimnastică de înaltă calificare sub presiune.”, a adăugat el. Dar cum rămâne cu pauza? Nici vorbă de relaxare. Pauza de un minut este, de fapt, un element strategic esențial. „Pauza este un element strategic. Modul în care folosești acel minut va fi important. Mergi la maximum în prima parte și speri să te recuperezi, sau îți dozezi efortul pentru a avea suficient în rezervor pentru muscle-ups?”, a întrebat retoric Dave Castro.

Duelul titanilor la anuntul live

Anunțul oficial al probei a fost, ca de obicei, un adevărat spectacol. Evenimentul a inclus o confruntare live între patru atleți de top din lume. La feminin, s-au duelat Arielle Loewen, a treia cea mai fit femeie de pe planetă, și Sydney Wells. La masculin, confruntarea a fost între Roman Khrennikov, al treilea cel mai fit bărbat din lume, și Jay Crouch. Cei patru au oferit o demonstrație de forță și rezistență, arătând publicului ce înseamnă să execuți acest workout la cel mai înalt nivel.

Rezultate si miza finala

Lupta a fost pe cinste. La feminin, Arielle Loewen a reușit să termine workout-ul în 13 minute și 21 de secunde. Adversara sa, Sydney Wells, a fost oprită de limita de timp. Roman Khrennikov a dominat duelul masculin. El a înregistrat un timp solid de 12 minute și 37 de secunde, în timp ce Jay Crouch nu a reușit să termine în cele 15 minute regulamentare.

Dincolo de spectacol, acest workout 24.3 are o miză uriașă. Rezultatele obținute de atleții din întreaga lume în următoarele zile vor stabili clasamentele finale ale Open-ului. Mai important, acestea vor decide cine se califică pentru Sferturile de Finală, următoarea etapă a sezonului competițional CrossFit Games.