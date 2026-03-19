Veste bună pentru fanii Lego și Crocs! Cele două branduri și-au extins colaborarea, lansând noi modele de saboți care promit să stârnească imaginația constructorilor de toate vârstele. Noile siluete sunt deja disponibile online, cu prețuri care pornesc de la 79,99 dolari pentru mărimile de adulți.

Ce modele sunt disponibile acum

După ce prima ediție, prezentată la Săptămâna Modei de la Paris, s-a epuizat neașteptat de rapid, noile modele vin să completeze stocurile. vorbim de trei stiluri principale pentru adulți: Midnight Garden Clog, Creativity Clog și Masterbrand Creativity Clog. Modelele Midnight Garden și Masterbrand Creativity costă 89,99 dolari, în timp ce varianta Creativity Clog este listată la 79,99 dolari.

Designul care face diferenta

Dar ce le face speciale, până la urmă? Toate cele trei iterații sunt realizate din materialul specific Crocs, spuma Croslite, concepută pentru a se mula pe picior și a oferi o potrivire moale, confortabilă și ușoară. Fiecare pereche este prevăzută cu perforații pentru ventilație, care servesc și ca suport pentru accesoriile Jibbitz, iar bareta iconică de la călcâi asigură o fixare sigură.

Numai ca lucrurile devin cu adevărat interesante la detalii. Modelul mai scump, Creativity Clog, este decorat cu piese Lego vibrante, care pot fi amestecate și asortate după bunul plac (atenție, sunt cu 150% mai mari decât cele tradiționale). În schimb, sabotul Midnight Garden are o abordare mai matură, cu piese negre în formă de flori și frunze, creând o estetică mai sobră.

Nici cei mici nu au fost uitati

Hai sa vedem ce e pentru copii. E drept că cei mici se vor bucura cel mai mult de această lansare, modelul Kids’ Lego Creativity Clog fiind disponibil nu într-una, ci în trei variante de culoare, inclusiv un roz Taffy. Prețul pentru o pereche este de 59,99 dolari, iar mărimile variază de la C11 la J6.

Accesorii Jibbitz si o istorie a colaborarilor

Și, bineînțeles, colecția nu ar fi completă fără accesorii. Au fost lansate și pachete Jibbitz noi, nemaiîntâlnite până acum, sub denumirile „Sunshine Garden”, „Masterbrand” și „Gaming”, pentru a satisface diverse gusturi. Un pachet de 10 Jibbitz „Sunshine Garden” costă 39,99 dolari.

Crocs nu este străin de colaborările de profil înalt, brandul având în trecut parteneriate cu Pringles, Taco Bell, Bad Bunny și chiar Simone Rocha. Parteneriatul cu Lego este însă, poate, cel mai jucăuș de până acum, ceea ce înseamnă că stocurile s-ar putea epuiza mai repede decât ne așteptăm.