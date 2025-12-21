Cristina Spătar dezvăluie o schimbare importantă în familie

Cristina Spătar a povestit că fiul ei, Albert, are o relaţie serioasă cu o tânără pe nume Sofi, pe care o apreciază pentru felul ei de a fi și rezultatele bune la școală. Cele două familii se înțeleg bine și petrec timp împreună.

Cristina Spătar, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România și o prezenţă constantă în showbizul românesc, vorbește mereu cu drag despre familia ei. Recent, artista a povestit într-un interviu pentru Click! că fiul ei adolescent, Albert, este într-o relaţie de cuplu.

Atmosferă caldă în familie și vești noi

Cristina Spătar este o mamă implicată și se mândrește cu copiii ei, Aida și Albert. De când s-a căsătorit cu Vicenţiu Mocanu, artista se bucură de fiecare moment petrecut împreună cu cei dragi. Are o legătură apropiată cu cei doi adolescenți, iar relaţia dintre Aida și Albert este una armonioasă.

Artista vorbește des despre copiii ei, iar acum a venit cu o noutate specială pentru familia Spătar-Mocanu. În interviu, a povestit despre planurile de sărbători și a menționat o schimbare importantă în viaţa lui Albert, fiul Cristinei Spătar.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Cristina a spus că Albert nu mai este singur, ci are o relaţie stabilă cu o fată, iar părinţii fetei au devenit apropiaţi de familia lor.

Ce se întâmplă între Albert și Sofi

Cristina Spătar a vorbit deschis despre relaţia lui Albert cu Sofi, spunând că este ceva serios. Cei doi tineri petrec mult timp împreună, iar familiile lor s-au cunoscut și au ajuns să fie apropiate. Acest lucru arată cât de importantă este susținerea părinţilor cunoscuţi pentru adolescenți.

Vizitele între cele două familii au devenit obișnuite. Albert a petrecut deja mai mult timp cu familia Sofiei, inclusiv în vacanțe. Cristina observă cu bucurie cum fiul ei se maturizează și începe să aibă mai multe responsabilităţi, iar copiii Cristinei Spătar se bucură de o atmosferă armonioasă acasă.

Artista apreciază influența pozitivă pe care Sofi o are asupra lui Albert. Ea a spus despre iubita fiului ei:

„Eu l-am întrebat pe Albert dacă își dorește să facă Revelionul cu iubita și părinţii ei, pentru că îi cunosc pe părinţii ei, ne-am vizitat. Vin la mine, noi mergem la ei. L-am întrebat dacă vrea să facă cu Sofi, așa o cheamă. Și mi-a spus: Da, mami, am să fac acolo. Pentru că și în vară l-au luat părinţii ei, au o proprietate undeva la ţară și l-au pus acolo să taie lemne, să facă tot felul de activităţi. Se maturizează, da. Mă simt foarte fericită că are așa o fată cuminte și este o elevă de nota 10. Ceea ce pentru noi este un avantaj, pentru că îl inspiră, este un exemplu pentru el” .

Revelionul aduce schimbări pentru Albert

Sprijinul Cristinei pentru relaţia lui Albert se vede și în modul în care organizează sărbătorile. Astfel, Albert va petrece trecerea dintre ani alături de Sofi și familia ei, ceea ce arată încrederea și legătura bună dintre cele două familii. Povestea de dragoste dintre cei doi adolescenţi este privită cu deschidere și înțelegere de toţi cei implicaţi.

Planuri de sărbători care schimbă rutina

Pe lângă vestea despre relaţia lui Albert, Cristina Spătar a povestit și despre planurile familiei pentru sărbătorile de iarnă. Crăciunul îl vor petrece în Italia, împreună cu sora ei și nepoţii. Această alegere aduce momente speciale pentru familia Spătar-Mocanu.

„De sărbători mergem în Italia, la sora mea, cu toți copiii și cu soțul, iar de Revelion o să-l petrecem în județul Bacău-Comănești. În noul an îmi doresc să ne fie bine, să fim sănătoși cu toții, să dea Dumnezeu să avem cât mai multe evenimente și îmi mai doresc să fiu într-o continuă ascensiune pe plan profesional, să apară și hitul!”

După Crăciun, fiecare membru al familiei are planuri diferite. Albert va merge la familia iubitei sale pentru Revelion, iar Cristina, Vicenţiu și Aida vor fi în județul Bacău, la Comănești. Această organizare arată cât de mult prețuiește Cristina Spătar legăturile de familie.

Cristina și-a exprimat și dorințele pentru anul care vine:

„Pe Moș Crăciun îl așteptăm cu brațele deschise! Mie îmi place să văd oamenii deschiși și bucuroși” .

Aceste gânduri reflectă valorile promovate de Cristina Spătar și Vicenţiu Mocanu.

Legături tot mai puternice și planuri pentru viitor

Este clar că pentru Cristina Spătar familia rămâne pe primul loc. Bucuria de a-și vedea copiii crescând se simte în fiecare cuvânt al său. Relaţia apropiată dintre cele două familii arată că tinerii au parte de sprijin și înțelegere, iar iubita fiului ei este integrată armonios în familie.

Vizitele reciproce și aprecierea pe care Cristina i-o arată Sofiei arată că relaţia celor doi adolescenţi este privită cu încredere. Pentru Cristina, sănătatea și fericirea familiei sunt cele mai importante, chiar dacă își dorește și succes profesional în continuare. Faptul că Aida și Albert cresc într-un mediu pozitiv este o prioritate pentru artistă.

După Crăciunul petrecut în talia și Revelionul sărbătorit în două locuri diferite, familia Spătar-Mocanu va avea multe de povestit la următoarea întâlnire. Pentru Albert și Sofi, această perioadă marchează începutul unei noi etape din viaţa lor, iar relaţia lor devine tot mai solidă.

Indiferent de planuri și destinaţii, pentru Cristina Spătar cel mai mult contează să fie aproape de cei dragi și să se bucure de fiecare moment petrecut împreună. Sărbătorile vin cu speranţe noi și cu dorința de a fi alături de familie, iar pentru familia Spătar acestea sunt cele mai importante valori.