Creșterea numărului de cazuri de COVID-19. Recomandările medicilor pentru părinți în timpul deschiderii școlilor.

În România se confruntă din nou cu o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19, chiar în primele zile ale noului an școlar. Medicii atrag atenția că transmiterea intrafamilială s-a intensificat, iar spitalele raportează tot mai multe internări ale sugarilor și copiilor mici. Deși majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau moderate, circulația activă a virusului în comunitate și aglomerarea din sălile de clasă sporesc riscul de răspândire.

Acest nou val de COVID-19, apărut odată cu începutul toamnei, readuce în prim-plan întrebările despre măsurile de protecție, impactul asupra copiilor, dar și situația generală a sănătății publice după mai bine de patru ani de pandemie.

Creșterea cazurilor și simptomele predominante

Institutul Național de Sănătate Publică (INS) a raportat aproape 3.900 de cazuri noi de persoane infectate într-o singură săptămână, o creștere de peste 87% față de perioada precedentă. Din acestea, peste 900 sunt reinfectări – semn că imunitatea dobândită anterior nu oferă întotdeauna protecție pe termen lung.

Medicii descriu simptomele predominante ale valului actual de COVID-19 ca fiind asemănătoare celor din anii anteriori: tuse persistentă, febră, durere în gât și oboseală accentuată. În cazul copiilor, se observă frecvent și forme digestive, cu vărsături și diaree, ce pot duce la deshidratare și necesită internare.

Dr. Daniela Ionescu, medic specialist ORL, subliniază că pacienții vaccinați sau cei care au trecut anterior prin boală dezvoltă forme mai blânde, însă persoanele vulnerabile – vârstnici, pacienți cronici, sugari – rămân expuse complicațiilor.

Odată cu reîntoarcerea elevilor în colectivități, riscul de transmitere a virusului crește semnificativ. Clasele aglomerate, lipsa aerisirii regulate și utilizarea frecventă a aerului condiționat în încăperi închise creează un mediu propice pentru circulația COVID-19.

Medicii pediatri atrag atenția că școlarii pot aduce virusul acasă și îl pot transmite fraților mai mici sau bunicilor. „Am diagnosticat în spital circa 100 de copii în ultimele zile, majoritatea sugari infectați de părinți sau de frații mai mari”, explică dr. Mihai Craiu, specialist pediatru la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului.

COVID-19 la copii: forme clinice și complicații

La copii, COVID-19 se manifestă adesea prin simptome respiratorii asemănătoare gripei: febră, tuse, nas înfundat, dureri musculare. Totuși, există și cazuri cu predominanță digestivă, mai ales la sugari, unde vărsăturile și diareea duc rapid la deshidratare.

Deși formele severe sunt rare, sugarii și copiii mici pot necesita internare pentru hidratare și monitorizare. Complicațiile, deși izolate, pot include pneumonie virală sau sindrom inflamator multisistemic pediatric (MIS-C), motiv pentru care medicii recomandă vigilență sporită.

Situația epidemiologică: date și tendințe

Distribuția cazurilor confirmate de COVID-19 arată că valul actual afectează toate categoriile de vârstă. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la grupa 70–79 de ani (53%) și la adulții între 40–49 de ani (49%). Totuși, și grupa 0–9 ani a înregistrat o creștere notabilă de peste 43%, ceea ce confirmă rolul copiilor în dinamica transmiterii.

Această răspândire extinsă arată că virusul continuă să circule activ și că valurile sezoniere, asemănătoare celor de gripă, au devenit o realitate cu care societatea trebuie să învețe să conviețuiască.



