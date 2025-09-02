Creștere dramatică a numărului de cazuri COVID în România conform rapoartelor INSP

Creșterea alarmantă a cazurilor COVID în România. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a publicat datele pentru intervalul 25 – 31 august, care arată o evoluție îngrijorătoare a pandemiei de COVID-19. Numărul de cazuri noi confirmate depășește pragul de 3.900, înregistrându-se și nouă decese asociate. Specialiștii atrag atenția asupra creșterii ratei de pozitivitate și a ritmului accelerat al testărilor.

Aproape 4.000 de cazuri și aproape 900 de reinfectări cu COVID

Conform raportului săptămânal, în perioada menționată s-au înregistrat 3.982 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, ceea ce înseamnă o creștere de 3,4% față de săptămâna precedentă. Printre acestea, 893 de pacienți au fost diagnosticați ca reinfectați, fiind testați pozitiv la mai mult de 90 de zile după prima îmbolnăvire sau o altă reinfectare.

Această tendință confirmă circulația activă a virusului în comunitate, dar și riscul persistent pentru persoanele vulnerabile sau cele care au mai trecut prin boală.

Nouă decese confirmate, toate cu afecțiuni asociate

Pe lângă numărul mare de infectări, INSP a raportat și nouă decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19. Este vorba despre două bărbați și șapte femei, toți având comorbidități care au complicat evoluția bolii.

Aceste date subliniază că, deși simptomele pot fi moderate pentru mulți pacienți, persoanele cu probleme medicale preexistente rămân în continuare cele mai expuse formelor grave și complicațiilor.

Creștere accelerată a testărilor și a ratei de pozitivitate

În același interval, au fost efectuate 382 de teste RT-PCR și 27.318 teste rapide antigenice – cu peste 120% mai multe decât în săptămâna anterioară. Creșterea masivă a numărului de teste vine în paralel cu o rată a pozitivității mai ridicată, care a ajuns la 14,4%, reprezentând o creștere de 16,2% față de perioada precedentă.

Aceste cifre confirmă faptul că transmiterea virusului rămâne intensă, iar autoritățile îndeamnă populația să respecte recomandările medicale, mai ales în cazul apariției simptomelor respiratorii.



