Cresc în numărul tinerilor afectați de diabet. Informații alarmante!

Un număr tot mai mare de tineri suferă de diabet. Datele sunt îngrijorătoare! Un studiu internațional recent trage un semnal de alarmă rar de clar: milioane de oameni trăiesc cu diabet fără să știe. Lipsa diagnosticului înseamnă ani pierduți fără tratament, iar complicațiile – de la boli cardiovasculare la afectarea rinichilor și a vederii – se instalează în tăcere. Cercetătorii avertizează că, fără programe de depistare și acces real la îngrijiri, vom vorbi despre o „epidemie tăcută” care lovește tot mai des în rândul tinerilor.

Cine nu știe că are diabet și de ce contează

Analiza arată că 44% dintre persoanele de peste 15 ani care au diabet nu își cunosc diagnosticul. Cu alte cuvinte, aproape unul din doi pacienți rămâne invizibil pentru sistemul medical. Subdiagnosticarea este pronunțată la vârste tinere, acolo unde debutul bolii trece ușor neobservat, fiind confundat cu oboseala, stresul sau alimentația haotică. Fără identificare la timp, riscul de complicații severe pe termen lung crește dramatic.

Ce a descoperit cel mai amplu studiu global

Cercetarea a fost realizată de Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) din cadrul Facultății de Medicină a Universității din Washington, alături de o rețea internațională de colaboratori. Echipa a analizat date privind diagnosticul și tratamentul diabetului din perioada 2000–2023, acoperind 204 țări și teritorii și toate grupele de vârstă. Concluzia este fermă: problema este globală, nu ține de un continent sau de un anumit nivel de dezvoltare. De aici și apelul la programe largi de screening și politici publice care să faciliteze accesul la medic, la analize și la tratament.

Tratament există, controlul rămâne marea provocare

Dintre pacienții deja diagnosticați, 91% urmează tratament medicamentos. Totuși, doar 42% își mențin glicemia în intervale-țintă. Tradus la nivelul populației totale cu diabet, asta înseamnă că doar aproximativ 21% reușesc să-și gestioneze eficient boala. Falia dintre „a lua tratament” și „a ține boala sub control” evidențiază nevoia de monitorizare constantă, educație nutrițională și sprijin medical integrat. Avertismentul cercetătorilor este limpede: fără intervenții timpurii și consecvente, povara bolii va exploda. „Până în 2050, se estimează că 1,3 miliarde de persoane vor trăi cu diabet. Dacă aproape jumătate dintre acestea nu vor ști că au o afecțiune gravă și potențial fatală, diabetul riscă să devină o epidemie tăcută”, a declarat Lauryn Stafford, autoarea principală a studiului și cercetător la IHME.



