Cremșnit de casă cu căpșuni gata în 30 de minute pentru Dragobete

Un desert rafinat, cu foi crocante și o cremă fină de vanilie, poate fi surpriza ideală pentru a celebra Dragobetele. Prăjitura cremșnit, îmbogățită cu prospețimea căpșunelor, este o alegere potrivită pentru ziua de 24 februarie, dedicată iubirii în tradiția românească.

Prepararea unui desert special pentru persoana iubită a devenit una dintre tradițiile moderne asociate acestei sărbători. Potrivit Csid, o prăjitură făcută în casă poate simboliza grija și afecțiunea, mai ales când este împărțită cu cei dragi. Dragobete este, în mitologia populară, personificarea iubirii și a primăverii, un tânăr chipeș și năvalnic care marchează momentul în care natura se trezește la viață.

Ce este Dragobete și de ce îl sărbătorim pe 24 februarie

Considerat echivalentul românesc al Zilei Îndrăgostiților, Dragobetele are rădăcini precreștine, legate de ritmurile naturii. Sărbătoarea de pe 24 februarie, cu aproximativ o lună înainte de echinocțiul de primăvară, simbolizează trecerea de la iarnă la vară. În unele legende, Dragobete este fiul Babei Dochia și reprezintă un simbol al pasiunii curate și al renașterii.

Sărbătoarea mai este cunoscută în diferite regiuni ale țării și sub denumirile de Năvalnicul, Logodnicul Păsărilor, Cap de primăvară sau Grangur. Aceste nume reflectă legătura strânsă cu momentul în care păsările își aleg perechea, un semn că și oamenii trebuie să-și mărturisească sentimentele. Tradiția spune că tinerii care se sărută în această zi vor rămâne împreună tot anul. În mediul rural, fetele și flăcăii se adunau, culegeau flori de primăvară și cântau, iar credința populară era că cei care nu țin sărbătoarea nu vor avea parte de dragoste.

Rețeta de cremșnit: Cum se prepară aluatul crocant

Primul pas este prepararea foilor de casă. După ce aluatul a fost frământat, acesta trebuie lăsat la frigider pentru aproximativ două ore. Ulterior, se împarte în două părți egale.

Se întind două foi care se vor coace pe dosul unei tăvi cu dimensiunile de 27×35 cm. Fiecare foaie se lasă la cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 25 de minute, până capătă o culoare aurie și devine crocantă. După coacere, foile se lasă la răcit complet.

Secretul cremei fine de vanilie cu mascarpone

Pentru cremă, gălbenușurile se mixează cu sarea și zahărul până devin spumoase și își dublează volumul. Se adaugă puțin lapte rece pentru a subția compoziția, apoi se încorporează făina, amestecând bine pentru a evita formarea cocoloașelor. Restul de lapte se încălzește separat, până aproape de punctul de fierbere.

Laptele cald se toarnă treptat peste amestecul de gălbenușuri, amestecând continuu. Compoziția se pune din nou pe foc mic și se amestecă permanent până când crema se îngroașă și apar primele bule. Odată îngroșată, crema se ia de pe foc și se acoperă imediat cu folie alimentară lipită direct pe suprafață, pentru a preveni formarea unei cruste. Pentru o răcire rapidă, vasul poate fi așezat într-un recipient cu apă rece. După ce s-a răcit complet, crema se mixează cu mascarponele și esența de vanilie până devine fină și aerată.

Asamblarea și servirea prăjiturii

Pentru asamblare, căpșunele se spală bine și, dacă sunt mari, se taie în jumătăți. Prima foaie de aluat se așază în tavă, peste care se întinde uniform jumătate din cremă. Se distribuie căpșunele peste cremă, presându-le ușor, apoi se acoperă cu restul de cremă.

Se pune deasupra a doua foaie de aluat. Prăjitura se acoperă cu folie alimentară, iar peste aceasta se așază o greutate ușoară pentru a presa uniform foile. Se lasă la frigider pentru câteva ore sau, ideal, peste noapte. La final, se porționează cu un cuțit cu lamă subțire și se pudrează cu zahăr înainte de servire.