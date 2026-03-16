Creionul de buze TruSkin de 25$ care m-a convins să iubesc nuanțele berry

Autor - Daniela Matei
Un creion de buze care arată izbitor de asemănător cu un tuș de ochi, dar care promite o textură cremoasă și un finish soft-mat. Vorbim despre TruSkin Sculpted Lip Liner în nuanța Mulberry, un produs de 25 de dolari care, sincer, m-a făcut să reevaluez complet nuanțele de tip berry pe care de obicei le ocoleam. Deși nu sunt o mare fană a tușului de ochi în ultima vreme, iubesc un creion de buze bun.

Ce este, de fapt, TruSkin Sculpted Lip Liner?

La prima vedere, ai putea jura că e un eyeliner. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Acest creion retractabil, cu o textură de gel, alunecă pe buze la fel de ușor ca un produs pentru pleoape, însă oferă o senzație mult mai cremoasă și un aspect soft-mat în cea mai drăguță nuanță de fructe de pădure deschise.

Secretul stă în formula sa. Este realizat cu ulei de ricin (de aici și senzația fină la aplicare), care oferă un plus de hidratare buzelor, spre deosebire de creioanele de buze tradiționale, care nu de puține ori usucă pielea.

Deodorantul Lumē promite 72 de ore de protecție și a devenit un favorit în geanta de sală
RecomandariDeodorantul Lumē promite 72 de ore de protecție și a devenit un favorit în geanta de sală

Detaliul care face toata diferenta

Un detaliu care, pe bune, schimbă totul este ascuțitoarea încorporată. O găsești trăgând ușor de capătul creionului.

Citeste si:  Modă 2025: Tendințele care au unit stilurile din toată lumea

Și trebuie să recunosc, am pierdut absolut fiecare ascuțitoare pe care am primit-o vreodată cu un creion de buze. V-ați regăsit în situația asta, nu-i așa?

Rochia purtată de Jayme Lawson la Oscar 2026 sună ca o cascadă
RecomandariRochia purtată de Jayme Lawson la Oscar 2026 sună ca o cascadă

Cum se foloseste pentru un look perfect?

Aplicarea este destul de intuitivă. După ce l-ai ascuțit, ține creionul la un unghi ușor față de buze, nu perpendicular, apoi conturează și umple. E atât de simplu.

Pentru un finish mai mat, poartă-l singur. Iar dacă preferi un efect lucios, aplică peste el luciul sau balsamul de buze preferat. Eu, una, sunt mai degrabă o fană a balsamului, pentru că tinde să reziste mai mult, dar până la urmă asta e frumusețea machiajului… nu există reguli!

Creionul TruSkin Sculpted Lip Liner în nuanța Mulberry este disponibil la prețul de 25 de dolari.

Kim Kardashian a șocat cu ochi albaștri la petrecerea Oscar Vanity Fair
RecomandariKim Kardashian a șocat cu ochi albaștri la petrecerea Oscar Vanity Fair
