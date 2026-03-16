Ultimele articole

 

AcasăARTICOLECovorul roșu la Oscar 2026 a explodat de culoare de la pastel...

Covorul roșu la Oscar 2026 a explodat de culoare de la pastel la roșu aprins

Autor - Stefan Stanescu
2 min.

Covorul roșu de la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată pe 15 martie 2026 la Dolby Theatre din Hollywood, a vibrat de culoare. După un sezon dominat de sclipici metalic și alegeri sigure, vedetele au pariat pe optimism, alegând nuanțe pastelate delicate sau roșu aprins plin de încredere. Impactul real pe covor a venit, fără îndoială, din culoare.

Triumful nuanțelor pastel

Pastelurile au dat tonul serii devreme. Felicity Jones a sosit într-o rochie eterică, de un galben pal, semnată Prada, care părea aproape imponderabilă sub luminile reflectoarelor, accesorizată cu bijuterii Fred Leighton. Nu a fost singura care a mizat pe o paletă mai blândă. Kate Hudson a oferit o altă interpretare, într-o rochie Giorgio Armani Privé de un verde marin metalic, care a adăugat o notă sclipitoare trendului delicat. Dar stai puțin, că nu s-a oprit totul aici.

Alte apariții notabile în tonuri similare au inclus-o pe McKenna Grace în Vera Wang și pe Molly Sims într-o creație Monique Lhuillier.

Momentul de tranziție

Iar apoi a venit momentul care a legat cele două povești cromatice ale serii. Actrița Jessie Buckley a pășit pe covorul roșu într-o rochie romantică, roz pastel, de la Chanel, pe care a stilizat-o cu un șal de un roșu purpuriu. Această alegere inspirată a introdus, practic, cealaltă mare culoare a evenimentului.

Roșul puternic revine în forță

Și roșul nu a dezamăgit, pe bune. A adus încredere și un strop de dramatism necesar. Renate Reinsve a mizat pe minimalismul elegant al anilor ’90, purtând o rochie roșie spectaculoasă de la Louis Vuitton. V-ați fi așteptat la atâta dramatism? În schimb, Li Jun Li a adus un aer sculptural într-o siluetă asimetrică cu detalii peplum, o creație a designerului Gaurav Gupta, completată de bijuterii Fope.

Excepțiile care confirmă regula

E drept că au existat și câteva rochii negre clasice sau apariții în nuanțe de ivoriu, ca niște nori dansatori. Una dintre cele mai apreciate ținute ale serii a fost cea a Emmei Stone, care a purtat o rochie Louis Vuitton de culoarea fildeșului (o coloană minimalistă superbă), demonstrând că eleganța nu stă mereu în culori țipătoare.

O alegere minimalistă, dar de impact.

Până la urmă, alegerile vestimentare spun o poveste. „Culoarea pe covorul roșu rareori apare într-un vid. Adesea reflectă starea de spirit a momentului și, acum, există în mod clar un apetit pentru optimism.” Spiritul acesta s-a văzut din plin în paleta de la Premiile Academiei din acest an, unde pastelurile au purtat un sentiment de delicatețe și speranță, în timp ce flash-urile de roșu aprins au transmis încredere.

Seara a fost marcată și de detalii spectaculoase, cum ar fi rochia Giorgio Armani Privé a lui Kate Hudson, care a încorporat un diamant verde de 15 carate și jad.

Articolul precedent
Istoria neașteptată a Oscarurilor – cele 7 dăți când s-a strigat egalitate
Articolul următor
Parker McCollum, starul cu 300 mil. stream-uri, își lansează propria afacere
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

