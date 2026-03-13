Ceremonia Essence Black Women in Hollywood Awards 2026 a adus laolaltă talentul din industria de divertisment, joi seară, în Los Angeles. Vedete precum Chase Infiniti și Kerry Washington au defilat pe covorul roșu în ținute semnate de designeri de top, de la Schiaparelli la Brandon Maxwell, într-o celebrare a femeilor de culoare care au un impact cultural major.

Chase Infiniti în Schiaparelli

Stilizată de duo-ul Wayman Bannerman și Micah McDonald (cunoscuți pentru colaborările lor cu vedete de top), Chase Infiniti a purtat o creație din colecția Schiaparelli primăvară 2026 ready-to-wear, prezentată în octombrie 2025. Iar rochia neagră, cu silueta sa mulată și cu un singur umăr, i-a oferit un aer modern, accentuat de volanele de la umăr și din talie. Ambasadoarea brandului Louis Vuitton a completat look-ul contemporan cu o brățară de aur masivă, tip lanț.

Kerry Washington, un mix de eleganță și atitudine

Kerry Washington a apelat la colecția resort 2026 a lui Brandon Maxwell, purtând o rochie în tonuri delicate, combinată cu o jachetă din piele neagră. O combinație care, e drept, a funcționat perfect. Cerceii Repossi au adăugat o notă de glamour modern, întregul look fiind curatoriat de stiliștii Rob Zangardi și Mariel Haenn.

Recomandari Ce pantofi vor purta vedetele la Oscar 2026? 4 tendințe majore pe covorul roșu

Un look modern, cu o ușoară tentă rock.

Zeițe grecești și detalii prețioase

Halle Bailey a canalizat energia unei zeițe grecești într-o rochie vaporoasă verde-măsliniu de la Cult Gaia. Creația se distinge prin decolteul înalt cu drapaje ample, un corset strâns și o fustă aerisită. Sandalele aurii cu platformă de la Dolce & Gabbana au completat ținuta, realizată de stilistul Byron Javar. De cealaltă parte, Wunmi Mosaku, nominalizată la Oscar pentru „Sinners”, a ales o rochie Hertunba împodobită cu perle și cu o talie accentuată de franjuri. Bijuteriile din aur de la Christina Caruso și Didris au adăugat și mai multă strălucire ansamblului, curatoriat de Shameelah Hicks. Până la urmă, cine nu iubește un pic de strălucire pe covorul roșu?

Coco Jones și puterea florilor

Cântăreața Coco Jones a adus „flower power” pe covorul roșu într-o rochie brodată semnată Tony Ward Couture. Rochia a fost realizată cu o fustă dintr-un material negru semi-transparent, pe care erau brodate flori galbene și roz cu accente botanice verzi. Dar piesa de rezistență a fost decupajul de la nivelul decolteului, care a oferit o juxtapunere sartorială interesantă. Jones a accesorizat ținuta cu bijuterii de la L’Dezen, look-ul fiind creat de stilistul Vance Gamble.

Recomandari Balul Bridgerton din București: ținute spectaculoase și vedete pe covorul roșu

Găzduit la Fairmont Century Plaza din Los Angeles, evenimentul anual a celebrat femeile de culoare talentate din industria de divertisment și impactul lor cultural, atât în fața, cât și în spatele camerelor. Un moment de arhivă notabil a fost cel al Zendeayei, care a purtat o creație Eugene Alexander, purtată în trecut atât de Whitney Houston, cât și de Sarah Jessica Parker în rolul lui Carrie Bradshaw.