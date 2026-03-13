În 1998, trupa portugheză de metal Moonspell a lansat un cover care a făcut valuri în scena muzicală. Nu doar că au reinterpretat o piesă Depeche Mode, dar au primit și aprobarea directă a legendelor britanice, un moment care le-a consolidat cariera. Piesa aleasă a fost „Sacred”, de pe albumul *Music For The Masses* din 1987.

O alegere neașteptată

Invitați să contribuie la albumul tribut *For The Masses*, membrii Moonspell au ocolit hiturile evidente și au ales o piesă mai profundă, mai întunecată. V-ați întrebat vreodată de ce tocmai aceasta? Solistul Fernando Ribeiro a explicat strategia din spatele deciziei.

„Am ales Sacred pentru că era o piesă pe care o puteam deconstrui și transforma în ceva al nostru”, a declarat Ribeiro. El a continuat să detalieze de ce piesa se potrivea perfect cu estetica trupei sale: „Era o piesă foarte gotică, întunecată, cu un verset aproape blasfemiator, dar și foarte romantică. Se potrivea perfect cu Moonspell.”

Influențe din Exorcistul III

Iar pentru a duce atmosfera gotică la un alt nivel, Moonspell a apelat la un truc neașteptat, inserând în piesă un element cinematografic. Mai exact, un sample dintr-un film horror clasic.

„Am folosit un sample din The Exorcist III. Este un film pe care îl iubesc”, a recunoscut solistul. Această adăugare (una destul de curajoasă pentru vremea respectivă) a contribuit la sound-ul unic al coverului, transformându-l într-o experiență complet diferită de original.

„Sună de parcă am fi o trupă de black metal!”

Până la urmă, marea întrebare era cum vor reacționa chiar membrii Depeche Mode. Versiunea Moonspell a ajuns la urechile lor, iar răspunsul a depășit toate așteptările. Fernando Ribeiro își amintește cu mândrie momentul.

„A ieșit atât de bine încât celor de la Depeche Mode le-a plăcut!”

Dar detaliile sunt și mai savuroase. Se pare că trupa britanică a fost amuzată și impresionată de transformarea radicală a piesei lor. „Am auzit că au ascultat-o și au spus: «Sună ca și cum am fi o trupă de black metal!»”, a povestit Ribeiro. Pentru portughezi, această validare a însemnat enorm. E drept că nu oricine primește o astfel de reacție de la idolii săi.

„A fost o mare onoare”, a concluzionat el.

Un tribut alături de The Cure și Rammstein

Numai că Moonspell nu erau singurii giganți de pe acel album tribut, lansat oficial pe 4 august 1998. Compilația *For The Masses* a reunit nume uriașe ale scenei alternative și rock, dornice să-și arate respectul pentru Depeche Mode. Pe lista de artiști s-au aflat, printre alții, The Smashing Pumpkins, The Cure, Rammstein și Marilyn Manson, transformând albumul într-un document esențial al muzicii anilor ’90.