Platforma de inspirație vizuală Cosmos a finalizat o rundă de finanțare de tip Serie A în valoare de 15 milioane de dolari, ajungând la un total de 21 de milioane de dolari strânși până acum. Ideea, apărută în 2021, a fost inițial un proiect secundar al lui Andy McCune și Luca Marra, pornit dintr-o frustrare personală legată de lipsa unui loc centralizat pentru salvarea referințelor vizuale.

O problemă reală a creativilor

Andy McCune, directorul executiv al Cosmos, a explicat problema pe care a vrut să o rezolve. „Creativii – designeri, directori de artă, fotografi – salvau referințe de pe Instagram, capturi de ecran, din galeria foto și de pe conturi secundare de Pinterest”, a spus el. Totul era împrăștiat, nimic nu avea context, iar instrumentele disponibile nu reflectau standardele celor care le foloseau.

Și dincolo de asta, exista o problemă culturală mai profundă. McCune adaugă: „imaginile circulau peste tot fără credit, fără context.”

Succes imediat și 21 de milioane de dolari

Lansată public vara trecută, aplicația mobilă Cosmos a devenit rapid un succes. A fost numită una dintre cele 25 de aplicații ale anului 2025 de către Apple și a ajuns pe locul 1 în App Store la categoria design în 28 de țări. Acest succes a atras atenția investitorilor.

Runda de finanțare Serie A, de 15 milioane de dolari, a fost condusă de Shine Capital și Matrix, cu participarea Google Ventures, Accel, Plug and Play și Anthony Casalena (fondatorul și CEO-ul Squarespace). Aceasta se adaugă unei runde de seed anterioare de 6 milioane de dolari, ridicând totalul la 21 de milioane. Ethan Daly, partener la Shine Capital, a intrat în consiliul de administrație al Cosmos, motivându-și decizia prin „deteriorarea profundă a internetului vizual” și prin „viziunea [lui McCune] pentru o platformă care inspiră și conectează creativii, brandurile și consumatorii.”

Mai mult decât o nișă

Deși a fost creată pentru directori de creație, designeri și fotografi, platforma a atras milioane de utilizatori, cu peste 10 milioane de salvări pe lună. V-ați fi gândit că publicul este atât de variat? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit față de așteptări.

„Vedem studenți care își construiesc mood board-uri pentru cine vor să devină, oameni care își redecorează casele și designeri de modă care vânează imaginea de pornire pentru o nouă colecție”, explică McCune. „Numitorul comun nu este un criteriu demografic, ci o dorință. Aceștia sunt oameni cărora le pasă profund de estetică și își doresc un spațiu care ia acest lucru în serios. Vor să-și exprime și să-și evolueze gustul personal, nu doar să consume conținut.”

Iar lista companiilor care folosesc deja intern Cosmos este impresionantă. Echipele de creație de la Nike, Chanel, A24, Apple, Adidas, On Running și J.Crew utilizează platforma pentru a organiza imagini de campanie, referințe și pentru a arhiva colecții.

Fără imagini generate de AI

Stai puțin, cum rămâne cu inteligența artificială? Cosmos are o abordare atentă. Platforma nu permite salvarea sau vizualizarea imaginilor generate de AI. Singurul mod în care folosesc AI este pentru a cerceta imaginile salvate, pentru a le eticheta corect cu informații despre autor, dată, stil și pentru a detecta produse ce pot fi cumpărate. Odată cu lansarea versiunii 2, McCune se concentrează pe aspectele colaborative și de partajare.

Acum, utilizatorii pot colabora la colecții și le pot distribui pe rețelele sociale.

„Imaginile circulă rapid, își pierd creditul, sunt înconjurate de reclame și de mizerie AI – dai scroll, dar de fapt nu vezi nimic. Există atât de mult material cultural care fie este împrăștiat pe diverse platforme, fie pur și simplu dispare. Cultura vizuală și-a pierdut centrul. Vrem ca Cosmos să fie locul unde aceasta trăiește cu context, cu permanență și cu grijă”, a concluzionat McCune.