Copiii cu alergii alimentare pot tolera mai bine mâncarea datorită noului tratament

Un nou tratament biologic oral ar putea schimba viața persoanelor cu alergii alimentare, conform rezultatelor unui studiu clinic observațional. Acesta promite să reducă sensibilitatea la anumite proteine alimentare, crescând toleranța organismului și scăzând riscul reacțiilor severe.

Alergiile alimentare sunt reacții imune anormale, care pot varia de la urticarie și mâncărimi până la anafilaxie, o urgență medicală. Conform informațiilor publicate de Sfatulmedicului, noul tratament funcționează printr-un mecanism controlat de modulare a sistemului imunitar, oferind o nouă speranță pacienților.

Ce arată rezultatele studiului?

Cercetarea indică faptul că administrarea biologicului oral a fost asociată cu o creștere semnificativă a toleranței la alimente. Pacienții tratați în cadrul studiului au prezentat un risc redus de a suferi reacții alergice severe. Totuși, autorii subliniază că studiul oferă dovezi moderate și sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma eficacitatea și siguranța pe termen lung.

Acest tratament nu este încă disponibil pe scară largă. El necesită aprobări suplimentare din partea autorităților de reglementare înainte de a putea fi prescris pacienților. Chiar dacă rezultatele sunt promițătoare, este un pas important în gestionarea alergiilor, nu o soluție imediată.

Simptomele și diagnosticul alergiilor alimentare

Reacțiile alergice la alimente apar, de obicei, la scurt timp după consumul produsului declanșator. Simptomele pot include urticarie, mâncărimi, edem (umflături), probleme respiratorii, dureri abdominale, diaree, greață și vărsături. În cazurile grave, acestea pot escalada rapid și pot duce la anafilaxie, o reacție care poate fi fatală fără tratament de urgență.

Pentru a stabili un diagnostic, medicii se bazează pe o combinație de metode. Acestea includ istoricul medical detaliat, teste cutanate prick și analize de sânge pentru a identifica anticorpii specifici alergenilor (IgE). Uneori, pentru confirmare, se poate efectua un test de provocare orală, dar numai sub supraveghere medicală strictă.

Pașii de urmat în România și managementul pe termen lung

Pentru pacienții din România, primul pas este o vizită la medicul de familie. Acesta va oferi recomandări generale și o trimitere către un specialist în alergologie și imunologie clinică. Medicul de familie are rolul de a orienta pacientul, nu de a stabili un diagnostic definitiv.

Specialistul alergolog este cel care gestionează diagnosticul și monitorizarea. El va efectua teste specifice, cum ar fi cele de laborator și testările cutanate, pentru a identifica alergenii și a evalua severitatea reacțiilor. Monitorizarea periodică este esențială pentru a ajusta planul de tratament și management.

Prevenția implică, în principal, evitarea alimentelor declanșatoare. Persoanelor diagnosticate li se recomandă să poarte mereu un autoinjector cu epinefrină. De asemenea, citirea atentă a etichetelor și educarea familiei și prietenilor cu privire la riscuri sunt măsuri cheie pentru a reduce expunerea la alergeni.