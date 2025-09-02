Contribuția sulfului și borului în alimentația plantelor: strategiile pentru evitarea dezechilibrelor în dezvoltare – Financiarul

Nutriția Plantelor: Secretul pentru Culturi Sănătoase și Recolte Bogate

Nutriția plantelor joacă un rol crucial în asigurarea unei creșteri armonioase și a unei producții bogate. Fie că ne referim la legume, fructe, plante ornamentale sau pomi fructiferi, aportul adecvat de nutrienți determină dezvoltarea sănătoasă a rădăcinilor, tulpinilor, frunzelor, florilor și fructelor. Aici intervine importanța îngrășămintelor, care constituie principala sursă de nutrienți pentru plante. Alegerea corectă a acestora, aplicarea în cantități precise și la momente propice pot preveni dezechilibre nutriționale care afectează sănătatea plantelor.

Sulful – Un Nutrient Esențial

Sulful (S) este un element esențial pentru plante, activând numeroase procese enzimatice și contribuind la formarea glicozidelor caracteristice, cum ar fi cele din muștar, ceapă sau usturoi. Deficiențele de sulf sunt mai frecvente în regiunile umede sau pe solurile cu infiltrație rapidă, unde acest nutrient poate fi pierdut în straturile profunde ale solului.

Simptomele deficienței de sulf apar, de obicei, la frunzele tinere, spre deosebire de azot, care afectează în primul rând frunzele mature. Plantele deficiente de sulf cresc mai încet, dezvoltând frunze cloroze, de un verde-gălbui sau galben, fără necroze. Culturi precum varza, ceapa, floarea-soarelui, sfecla și rapița sunt extrem de sensibile la lipsa de sulf și pot suferi dacă acesta nu este administrat corect.

Pentru a preveni carențele de sulf, este crucial să se aplice regulat îngrășăminte organice, să se folosească superfosfat de calitate, să se dimensioneze corect dozele de azot și să se mențină o umiditate optimă în sol. Deși rar întâlnit, excesul de sulf poate provoca arsuri pe frunze, întrucât ploile acide bogate în oxizi de sulf pot afecta plantele.

Borul – Microelementul Esențial pentru Fertilitate

Borul (B) este un alt microelement vital pentru plante, având un impact semnificativ asupra fertilității florilor, dezvoltării fructelor și formării rădăcinilor. Deficiențele de bor apar, în general, la vârful plantei și pe frunzele tinere, datorită mobilității sale reduse în interiorul plantei.

Printre simptomele deficienței de bor se numără:

Frunze tinere răsucite, fragile, cu necroze între nervuri;

Inflorire restricționată, cu riscul de cădere a bobocilor florali;

Fructe deformate sau fără semințe;

La specii ca sfecla, telina, conopida sau varza, pot apărea cavități sau putreziri.

Prevenția deficienței de bor constă în aplicarea periodică a acestui microelement în sol sau prin fertilizare foliară, cu doze cuprinse între 1 și 3 kg B/ha. Este important să se evite amendamentele calcaroase pe solurile acide, deoarece acestea pot diminua eficiența borului. Aplicarea acestuia în timpul înfloririi favorizează fecundarea și dezvoltarea fructelor sănătoase. Trecerea de la deficit la exces de bor poate genera cloroze punctiforme, necroze pe vârful frunzelor, simptome ce pot fi ușor confundate cu efectele salinității excesive.

Rolul Îngrășămintelor în Prevenirea Dezechilibrelor Nutriționale

Îngrășămintele au rolul fundamental de a asigura un aport echilibrat de macro- și microelemente, prevenind dereglările nutriționale care pot afecta atât dezvoltarea plantelor, cât și calitatea recoltei. Nutrienții esențiali, precum azotul, fosforul, potasiul, calciul, magneziul, sulful și microelementele (bor, fier, mangan, zinc) trebuie oferite într-un mod echilibrat. Acest lucru previne carențele sau excesul unuia dintre acești compuși, care pot destabiliza procesul biologic din plante.

De exemplu:

Un exces de calciu poate provoca carențe secundare de bor, mangan sau magneziu.

Suprafertilizarea cu potasiu poate reduce absorbția magneziului și calciului.

Deficiențele de azot, fosfor sau potasiu sunt exacerbate în soluri cu un conținut mic de materie organică sau în condiții de irigare inappropriate.

Aplicarea Îngrășămintelor – Tehnici și Recomandări

Pentru a obține cele mai bune rezultate, aplicarea îngrășămintelor trebuie adaptată tipului de cultură și stadiului de creștere. Iată câteva metode utilizate frecvent:

Aplicarea la sol: Aceasta poate fi lichidă sau granulară, distribuită direct în jurul plantei. Fertirigare: Nutrienții sunt aduși prin sistemele de irigare, asigurând o absorbție rapidă și eficientă. Aplicarea foliară: Această metodă este recomandată pentru corectarea rapidă a carențelor nutriționale. Aplicarea direct la rădăcină: Eficientă pentru fertilizanții lichizi, această metodă este adesea utilizată la transplantarea plantelor pentru a stimula dezvoltarea lor inițială.

Importanța Echilibrului în Nutriția Plantelor

Nutriția eficientă a plantelor derivate din alegerea corectă a îngrășămintelor este esențială. Un plan bine structurat de fertilizare, combinat cu produse de calitate și informații actualizate, va asigura o dezvoltare sănătoasă și vigorozitate în orice cultură. Sulful și borul exemplifică doar două dintre elementele primordiale necesare pentru o sănătate durabilă a plantelor. Carențele acestora pot genera efecte adverse, de la încetinirea creșterii până la deteriorarea calității fructelor și florilor.

În concluzie, o nutriție bine gestionată a plantelor, axată pe un echilibru corect între macro- și microelemente, este cheia pentru a obține recolte sănătoase și prospere. Este esențial să ne educăm și să ne informăm constant pentru a ne adapta la nevoile specifice ale plantelor noastre, garantând astfel un viitor verde și plin de succes în grădinile și culturile noastre.

