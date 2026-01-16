Constantin Zamfirescu vinde casa pentru o operație pe cord

Actorul Constantin Zamfirescu, cunoscut publicului ca „Gogoașă”, are nevoie de o intervenție chirurgicală pe cord deschis din cauza unei malformații congenitale. Pentru a acoperi costurile procedurii, estimate de Cancan la 16.000 de euro în sistemul privat, acesta ia în considerare vânzarea apartamentului său.

O nouă provocare medicală după lupta cu cancerul

Diagnosticul actual vine după ce actorul a învins cancerul. În 2020, a suferit o intervenție pentru extirparea rinichiului drept. Medicii i-au descoperit recent o malformație cardiacă congenitală, nediagnosticată anterior, care impune o operație pe cord deschis. Starea sa de sănătate este complicată de hipertensiune arterială și diabet de tip 2, afecțiuni apărute după boala oncologică. Acești factori cresc riscurile intervenției chirurgicale.

Pregătiri riguroase pentru intervenția chirurgicală

Medicii i-au impus un protocol strict de pregătire pentru a reduce riscurile operației. Constantin Zamfirescu trebuie să slăbească pentru a diminua presiunea asupra sistemului cardiovascular și să își regleze glicemia, o măsură esențială pentru pacienții diabetici. Protocolul include și rezolvarea problemelor dentare, pentru a preveni infecțiile post-operatorii care ar putea genera complicații la nivelul inimii.

Dilema financiară: apartamentul, singura sursă de bani

Costul intervenției într-un spital privat reprezintă un obstacol financiar. Salariul actorului acoperă doar cheltuielile zilnice, astfel că strângerea sumei de 16.000 de euro este imposibilă. Din acest motiv, Zamfirescu analizează opțiunea vânzării locuinței. Într-o declarație, acesta a explicat: „La momentul acesta, sursa mea de bani este apartamentul. Cred că voi face pasul acesta, în cazul în care voi ajunge să fac operația pe sistem privat. În sistemul privat avem parte de aparatură, ca să mă asigur că intervenția va fi de succes, mai bine cheltui acum niște bani, să fie bine. Serviciul pe care îl am nu îmi asigură decât traiul de zi cu zi și facturile. Să fac un credit nu vreau”.

Alternativa sistemului de stat și sprijinul neașteptat

O alternativă este sistemul medical de stat, unde operația ar fi acoperită de asigurările de sănătate. Actorul ia în calcul această variantă din cauza constrângerilor financiare, deși există rezerve privind condițiile din spitalele publice. Un episod recent i-a oferit însă speranță, după cum a povestit pentru Click.ro: „Nu-mi permit să mă operez la privat, costă vreo 16.000 de euro operația mea, din câte am aflat, așa că mă voi opera la un spital de stat. Plătesc asigurările de sănătate, așa că, de ce să nu profit? Eu lucrez ca taximetrist, și, la un moment dat, am avut un client anestezist, chiar s-a oferit să participe la operație. Încet-încet, echipa medicală se adună”.

Optimism și sprijinul celor apropiați

Constantin Zamfirescu se concentrează pe respectarea recomandărilor medicale pentru a se pregăti de operație. Actorul se declară optimist și se bazează pe sprijinul familiei și al prietenilor apropiați în această perioadă.