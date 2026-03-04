Ultimele articole

 

Conflict între David Beckham și fiul său Brooklyn din cauza unei coregrafii

Lavinia Ciofu
David și Victoria Beckham i-au transmis mesaje publice fiului lor, Brooklyn, cu ocazia împlinirii a 27 de ani, într-o aparentă încercare de reconciliere. Gestul vine la șase săptămâni după ce fiul cel mare al cuplului a publicat o declarație explozivă în care anunța ruperea legăturilor cu familia, scrie Dailymail.

Într-o postare pe Instagram, David a distribuit fotografii din copilăria lui Brooklyn, folosind porecla „Buster” și scriind: „27 de ani astăzi. La mulți ani, Bust. Te iubim x”. La câteva minute distanță, Victoria a publicat aceeași imagine, adăugând mesajul „la mulți ani, Brooklyn, te iubim atât de mult”, urmat de o altă fotografie în care râdea alături de fiul ei. Potrivit Dailymail, aceasta nu este prima tentativă de apropiere a fostului fotbalist, care de Revelion a inclus o poză cu un Brooklyn adolescent într-o colecție de imagini de familie, cu descrierea: „Vă iubesc pe toți atât de mult.”

Acuzații fără precedent: „Părinții mei au controlat narativele din presă”

În ianuarie, Brooklyn, stabilit în Statele Unite alături de soția sa, actrița Nicola Peltz, a publicat o declarație de șase pagini pe Instagram, plină de acuzații la adresa părinților săi. El a susținut că aceștia au încercat să-i saboteze căsnicia și au prioritizat întotdeauna brandul public în detrimentul relațiilor de familie.

„Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a menține aceste probleme private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc în numele meu și să spun adevărul despre doar o parte din minciunile care au fost publicate”, a scris Brooklyn. El a adăugat ferm: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr pentru prima dată în viața mea.”

Citeste si:  Beckham, 50 ani, despre fiul de 26: „Copiii fac greșeli”. Brooklyn: „Nu vreau împăcare”

Brooklyn a continuat seria dezvăluirilor: „De-a lungul întregii mele vieți, părinții mei au controlat narativele din presă despre familia noastră. Postările performative de pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost o constantă a vieții în care m-am născut.” El a mai afirmat: „Recent, am văzut cu ochii mei până unde vor merge pentru a plasa nenumărate minciuni în presă, în mare parte pe seama unor oameni nevinovați, pentru a-și păstra propria fațadă. Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală.”

Nunta cu Nicola Peltz, sursa tensiunilor majore

Multe dintre acuzațiile lui Brooklyn s-au concentrat pe evenimentele din jurul nunții sale cu Nicola Peltz. „Părinții mei au încercat la nesfârșit să-mi distrugă relația încă dinainte de nuntă, și nu s-au oprit. Mama a anulat crearea rochiei Nicolei în ultimul moment, deși ea era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să găsească de urgență o altă rochie”, a detaliat el.

Un alt episod tensionat a vizat drepturile asupra numelui său. „Cu câteva săptămâni înainte de ziua cea mare, părinții mei m-au presat și au încercat să mă mituiască în mod repetat să semnez cedarea drepturilor asupra numelui meu, ceea ce m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii.”

Brooklyn a povestit și un moment șocant de la petrecerea de nuntă: „Mama mi-a deturnat primul dans cu soția mea, care fusese planificat cu săptămâni înainte pe o melodie romantică. În fața celor 500 de invitați, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde în program era planificat dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mă aștepta să dansez cu mine. A dansat foarte nepotrivit pe mine în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau umilit în toată viața mea.”

Citeste si:  Război în familia Beckham - Brooklyn își câștigă numele în decembrie 2024

„Brand Beckham este pe primul loc”

Brooklyn a susținut că imaginea publică a fost mereu prioritatea familiei sale. „Familia mea prețuiește promovarea publică și contractele de imagine mai presus de orice. Brand Beckham este pe primul loc”, a scris el. El a povestit cum, deși au călătorit la Londra pentru ziua tatălui său, au fost „respinși timp de o săptămână” și că David a fost de acord să-l vadă doar cu condiția ca Nicola să nu fie invitată, un gest pe care l-a numit „o palmă peste față”.

Spre deosebire de frații săi, Brooklyn nu a apărut în recentul documentar Netflix al mamei sale și a lipsit de la premiera din octombrie. El și Nicola au fost absenți și de la sărbătorirea zilei de naștere a lui David, care a împlinit 50 de ani în mai, dar și de la investirea acestuia la Castelul Windsor pe 4 noiembrie.

Un contrast evident: petrecerea fastuoasă pentru Cruz

Ruptura este cu atât mai vizibilă în comparație cu modul în care a fost sărbătorit fratele mai mic, Cruz, la împlinirea a 21 de ani, în februarie. David și Victoria i-au organizat o petrecere fastuoasă la The MAINE din Mayfair, unde a fost prezent întregul clan Beckham, cu excepția lui Brooklyn.

Mesajul lui David pentru Cruz a părut să conțină o aluzie la situația cu fiul cel mare. „La mulți ani la 21 de ani, băiețelul meu”, a scris David. „Ești bun, atent și extrem de loial familiei, prietenilor și tuturor celor din jur, ceea ce te face o persoană foarte specială. (…) Te iubim, Cruzie, și sperăm să ai cea mai uimitoare zi, pentru că o meriți.”

