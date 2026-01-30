30 ianuarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăARTICOLEConfesiunea-șoc a lui Anthony Joshua după accidentul fatal - Va veni și...

Confesiunea-șoc a lui Anthony Joshua după accidentul fatal – Va veni și clipa mea”

Autor - Lavinia Ciofu
99
2 min.

Lumea sportului e complet bulversată. Anthony Joshua, colosul multimilionar din ring, a decis să vorbească. Și a făcut-o. Confesiunile lui despre o tragedie care i-a întors viața pe dos sunt greu de digerat, o lovitură directă care lasă pe oricine fără aer.

A supraviețuit unui accident de mașină cumplit. Dar prețul a fost imens. Și-a pierdut cei mai buni prieteni. Gata. Într-un interviu citat de Prosport, campionul a pus cărțile pe masă, vorbind fără ocolișuri despre durere, despre vină și despre o lume nouă, a lui, în care faima și conturile pline par acum o glumă proastă.

Clipe de coșmar și un gol care nu se va umple niciodată

O secundă. Atât a durat. Poate o neatenție, poate doar ghinion. Mașina lor a fost spulberată. El a scăpat. Ei, nu. Durerea se simte în fiecare silabă a unui om care, deși obișnuit să încaseze pumni, a fost doborât de unul pe care nu l-a văzut venind. Joshua spune că trăiește într-un coșmar. Unul real. E bântuit de imagini, de sunete, dar mai ales de liniștea de după. Liniștea aia care a însemnat că prietenii lui, cei cu care a împărțit totul de mic, au dispărut. Pur și simplu.

Citeste si:  5 secrete ca sa fii fericit

Vina supraviețuitorului, o luptă mai grea decât orice meci

De ce eu? De ce nu ei? Întrebarea asta îl macină. Pugilistul recunoaște că se îneacă într-un sentiment de vină. Ironia sorții… omul de oțel din ring se simte acum de sticlă. Ce mai contează milioanele din conturi? Centurile? Uralele a zeci de mii de oameni? Toate sunt acum un decor ieftin într-o piesă cu final greșit. Bătălia pe care o duce acum, în propria minte, este infinit mai dură decât orice meci din carieră, pentru că se luptă cu o fantomă pe care niciun pumn nu o poate atinge.

„Va veni și clipa mea într-o zi”

Apoi a venit declarația care a înghețat totul. Întrebat cum mai poate merge înainte, răspunsul lui a fost scurt și tăios. „Va veni și clipa mea într-o zi”.

Atât. O resemnare rece, aproape palpabilă.

Nu e vorba că renunță. Nu. E vorba de un om care a înțeles, poate prea brusc, cât de subțire e firul vieții. A văzut moartea de aproape și a priceput că nimeni, absolut nimeni, nu e invincibil. Fraza asta nu e un strigăt de ajutor, ci o acceptare. Acceptarea faptului că toți avem un final. Și, ciudat sau nu, tocmai gândul ăsta pare să-i dea acum o altă putere. Una venită din interior.

Ce urmează pentru Anthony Joshua?

Și acum? Ce urmează pentru el în box? Întrebarea e pe buzele tuturor. Mai are puterea să urce în ring când lupta adevărată o duce zi de zi, în afara lui? O să-l distrugă tragedia asta sau, dimpotrivă, o să-l facă să lupte cu un alt scop? Nimeni nu știe. Un singur lucru e clar: omul Anthony Joshua nu mai e același. S-a schimbat definitiv. Iar sportivul va trebui să găsească o cale să meargă mai departe cu acest nou „el”, un om marcat de pierdere, dar care știe acum, poate pentru prima dată, ce contează cu adevărat.

Articolul precedent
Spondiloză și fiere leneșă? Meniul antiinflamator pe 7 zile care ajută
Articolul următor
Calendar ortodox februarie 2026. Nunți permise doar până pe 15, apoi vine Postul Mare
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Porumbei hrăniți cu anticoncepționale în Norwich. 4.000 de lire...

Sună bizar. Dar e real. Consiliul local din Norwich, Anglia, vrea să dea contraceptive porumbeilor care au luat cu asalt centrul orașului. Șoimii dresați?...

Calendar ortodox februarie 2026. Nunți permise doar până pe...

Februarie 2026 pune presiune pe cuplurile care vor cununie religioasă. Luna vine cu restricții bisericești care taie scurt perioada pentru ceremonii. Cine vrea nuntă...

KO în runda 6, apoi tragedia. Joshua, mărturii după...

O victorie uriașă în ring. Apoi, tăcere. La doar câteva zile distanță, o tragedie i-a schimbat complet viața. Fostul campion mondial la categoria grea,...

Azil în SUA pentru chinezul care a filmat lagărele...

Verdictul a căzut. Un imigrant chinez de 38 de ani a primit azil în Statele Unite. A riscat totul pentru a arăta lumii abuzurile...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media