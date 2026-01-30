Confesiunea-șoc a lui Anthony Joshua după accidentul fatal – Va veni și clipa mea”

Lumea sportului e complet bulversată. Anthony Joshua, colosul multimilionar din ring, a decis să vorbească. Și a făcut-o. Confesiunile lui despre o tragedie care i-a întors viața pe dos sunt greu de digerat, o lovitură directă care lasă pe oricine fără aer.

A supraviețuit unui accident de mașină cumplit. Dar prețul a fost imens. Și-a pierdut cei mai buni prieteni. Gata. Într-un interviu citat de Prosport, campionul a pus cărțile pe masă, vorbind fără ocolișuri despre durere, despre vină și despre o lume nouă, a lui, în care faima și conturile pline par acum o glumă proastă.

Clipe de coșmar și un gol care nu se va umple niciodată

O secundă. Atât a durat. Poate o neatenție, poate doar ghinion. Mașina lor a fost spulberată. El a scăpat. Ei, nu. Durerea se simte în fiecare silabă a unui om care, deși obișnuit să încaseze pumni, a fost doborât de unul pe care nu l-a văzut venind. Joshua spune că trăiește într-un coșmar. Unul real. E bântuit de imagini, de sunete, dar mai ales de liniștea de după. Liniștea aia care a însemnat că prietenii lui, cei cu care a împărțit totul de mic, au dispărut. Pur și simplu.

Vina supraviețuitorului, o luptă mai grea decât orice meci

De ce eu? De ce nu ei? Întrebarea asta îl macină. Pugilistul recunoaște că se îneacă într-un sentiment de vină. Ironia sorții… omul de oțel din ring se simte acum de sticlă. Ce mai contează milioanele din conturi? Centurile? Uralele a zeci de mii de oameni? Toate sunt acum un decor ieftin într-o piesă cu final greșit. Bătălia pe care o duce acum, în propria minte, este infinit mai dură decât orice meci din carieră, pentru că se luptă cu o fantomă pe care niciun pumn nu o poate atinge.

„Va veni și clipa mea într-o zi”

Apoi a venit declarația care a înghețat totul. Întrebat cum mai poate merge înainte, răspunsul lui a fost scurt și tăios. „Va veni și clipa mea într-o zi”.

Atât. O resemnare rece, aproape palpabilă.

Nu e vorba că renunță. Nu. E vorba de un om care a înțeles, poate prea brusc, cât de subțire e firul vieții. A văzut moartea de aproape și a priceput că nimeni, absolut nimeni, nu e invincibil. Fraza asta nu e un strigăt de ajutor, ci o acceptare. Acceptarea faptului că toți avem un final. Și, ciudat sau nu, tocmai gândul ăsta pare să-i dea acum o altă putere. Una venită din interior.

Ce urmează pentru Anthony Joshua?

Și acum? Ce urmează pentru el în box? Întrebarea e pe buzele tuturor. Mai are puterea să urce în ring când lupta adevărată o duce zi de zi, în afara lui? O să-l distrugă tragedia asta sau, dimpotrivă, o să-l facă să lupte cu un alt scop? Nimeni nu știe. Un singur lucru e clar: omul Anthony Joshua nu mai e același. S-a schimbat definitiv. Iar sportivul va trebui să găsească o cale să meargă mai departe cu acest nou „el”, un om marcat de pierdere, dar care știe acum, poate pentru prima dată, ce contează cu adevărat.