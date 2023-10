Combinatii de legume si fructe care va pot imbunatati viata

Va doriti o piele mai frumoasa, oase mai puternice si talie mai subtire? Natura pune la dispozitie multe alimente care va pot ajuta, insa nu pot face minuni. Totusi, combinate, acestea au efecte mult mai bune si mai durabile.

Ceai verde + lamaie = inima mai sanatoasa

Ceaiul verde este asociat cu reducerea riscului de atac de cord datorita continutului bogat in antioxidantul catechina. Cum doar 20% din substantele atat de benefice pentru sanatate se absorb fara ajutor, ceaiul are nevoie de putin ajutor. Cercetari recente au scos la iveala ca adaugarea de lamaie la ceaiul verde duce rata de absorbtie pana la 80%.

Dupa ce pregatiti o cana de ceai verde, stoarceti zeama de la o lamaie (puteti utiliza si alte citrice, portocala, lime sau grapefruit). Va veti bucura de o bautura revigoranta si sanatoasa, dar si de o doza de vitamina C care tine racelile la distanta.

Broccoli + rosii = tineti cancerul sub control

Broccoli si rosiile sunt legume cunoscute in lupta impotriva cancerului insa impreuna sunt si mai eficiente. Cercetatorii au demonstrat ca, consumate impreuna, rosiile si broccoli au incetinit cresterea celulelor canceroase situate la nivelul prostatei, fata de situatiile in care au fost consumate separat.

In cadrul studiului s-a stabilit ca “doza recomandata” este de o cana si jumatate de broccoli si doua cani si jumatate de rosii proaspete sau o cana si jumatate de suc de rosii. Puteti combina cele doua rosii la pizza sau in paste, in supa crema sau pur si simplu intr-o salata.

Ardei gras rosu + fasole neagra = imunitate crescuta

Consumul a cat mai putine feluri de mancare cu carne va ajuta sa mentineti inima sanatoasa, mai ales dupa ce treceti de prima tinerete. Fierul din legume va fi mult mai usor asimilat daca adaugati in alimentatie ardei gras rosu. Fierul care se gaseste in boabele de fasole, de exemplu, este diferit de cel din carnea rosie. Acesta va fi asimilat mai usor de organism daca este consumat impreuna cu o sursa de vitamina C, iar ardeiul rosu o are din plin.

Conform unui studiu publicat in American Journal of Clinical Nutrition, femeile asimileaza de trei ori mai mult fier din alimentatie daca adauga 63 miligrame de vitamina C la o masa. Aceasta cantitate se gaseste intr-o jumatate de cana de ardei rosii taiati. Pentru a va pucura de fier si de beneficiile vitaminei C, adaugati ardei rosu in chili cu fasole sau in salata de fasole.

Oua + mango = piele ferma

Vreti sa va imbunatatiti look-ul general si elasticitatea pielii? Incercati aceata combinatie care poate parea ciudata. Dar e garantata! Ouale contin, printre altele, doi aminoacizi esentiali in formarea colagenului, care contribuie la frumusetea si elasticitatea pielii. Iar fructele bogate in vitamina C, ca mango, ajuta la stimularea producerii de colagen de catre cei doi aminoacizi.

Daca faceti intr-o tigaie ceramica o omleta din doua oua si o jumatate de mango maruntit, aveti numai de castigat: un mic dejun copios, hranitor si gustos, necesarul de vitamina C pe intreaga zi, productia de colagen stimulata si puteti zambi cu incredere, fara sa va mai ganditi la riduri.

Ceai verde + piper negru = talie subtiata

Uitati de dietele drastice. La urmatoarea masa beti un ceai verde si macinati mai mult piper peste mancare. Un studiu recent arata ca aceasta combinatie accentueaza absorbtia EGCG, un antioxidant din ceai strans legat de arderea caloriilor, ducand-o la 130%. Potrivit studiului publicat in Nutrition Journal, cei care consuma ceai verde la masa se simt mai satui si au o rata mult mai mica de suplimentare a portiei fata de cei care beau apa. Expertii sustin ca substantele din ceai pot afecta hormonii care controleaza foamea si satietatea.

O jumatate de lingurita de piper negru poate creste absorbtia substantelor benefice din ceaiul verde. Beti un ceai, condimentati mancarea cu piper si uitati de vesnica apa plata.

Radicchio + kale = structura osoasa mai puternica

Cana dupa cana, kale este regina calciului vegetal, fiind de trei ori mai bogata decat spanacul in acest mineral. Calciul din cale se va absorbi si mai bine daca frunzele de cale sunt combinate cu unul din sortimentele de salata radicchio. Acestea sunt bogate in inulina, un carbohidrat care favorizeaza absorbtia naturala a calciului in intestine, conform jurnalului Nutrition Research.

Pentru a va bucura de cele doua plante si de beneficiile pe care le aduc organismului, e suficient sa le consumati impreuna in salata.

Avocado + salata verde = protectie complexa

Carotenoidele, substante naturale care protejeaza pielea, vor fi mai usor asimilate din salata verde daca aceasta e consumata impreuna cu avocado. Efectele negative ale redicalilor liberi din organism sunt reduse de catre carotenoide, care protejeaza pielea si de efectele razelor UV. Un studiu efectuat de Ohio State University arata ca rata de absorbtie a carotenoidelor este de 15 ori mai mare la persoanele care consuma si avocado in salata de spanac, morcovi sau salata verde, fata de cei care consuma salata simpla. Studiile arata ca este nevoie de o sursa de grasime pentru ca absorbtia sa fie cat mai buna, iar avocado contine proportia perfecta de grasimi mononesaturate.

E suficient sa adaugati jumatate de avocado feliat in salata verde sau sa il transformati intr-un dressing hranitor si aromat.

Iaurt probiotic + cereale cu tarate = digestie mai buna

Un astfel de mic dejun este ideal, mai ales daca aveti o digestie mai lenesa. Iaurtul imbunatatit cu bacterii bune actioneaza la nivelul tractului digestiv prin protejarea microflorei si tinand la distanta eventuale neplaceri. Si iaurtul actioneaza si mai bine atunci cand este ajutat de tarate.

Un pahar de iaurt probiotic amestecat cu jumatate de ceasca de tarate de ovaz vor regla tranzitul intestinal si asigura buna desfasurare a digestiei.

Caise + migdale = colesterol sub control

Aceasta combinatie previne oxidarea LDL, colesterolul rau, proces ce are loc atunci cand LDL interactioneaza cu radicalii liberi din organism. LDL oxidat este periculos deoarece incurajeaza depunerile de placa in interiorul arterelor. Fitochimicalele din migdale reduc oxidarea LDL atunci cand sunt ajutate de vitaminele E si C, care se gasesc din plin in caise.

O gustare satioasa, sanatoasa si rapida consta intr-un sfert de ceasca de migdale crude si un sfert de ceasca de caise deshidratate maruntite.

Iaurt + coacaze = un corp mai puternic

Va puteti delecta cu aceasta combinatie sanatoasa mai ales dupa o activitate sportiva intensa. Coacazele contin o substanta ce va ajuta sa ramaneti concentrati chiar si in timpul unei activitati de rutina, in timp ce iaurtul ajuta musculatura. Carbohidratii din ambele alimente aprovizioneaza muschii cu glicogen, o forma de energie stocata (micsorarea depozitelor de glicogen declanseaza oboseala).

Daca nu practicati un sport de performanta sau nu aveti antrenamente intense, aceasta combinatie este minunata si doar pentru gust.

Ulei de masline extravirgin + rosii = protectie impotriva bolilor

Rosiile se pot lauda ca fiind printre sursele ce contin cele mai importante carotenoide – alfa-caroten, beta-caroten, luteina si licopen, plus trei antioxidanti puternici – beta-caroten, vitamina E si vitamina C. Impreuna, acesta substante sunt eficiente in lupta cu afectiunile cardiace si cancerul. Absorbtia lor este si mai buna daca rosiile sunt consumate impreuna cu ulei de masline extravirgin, care e bogat in grasimi mononesaturate si incetineste putin digestia, pentru a va bucura mai mult de “bunatatile” din rosii.

Pe langa salata de rosii si ulei, la care nici nu mai e nevoie de altceva in afara de un praf de sare, puteti gati rosiile necojite cu ulei.

Fulgi de ovaz + capsune = inima mai sanatoasa

Fulgii de ovaz contin doua fitochimicale importante denumite avenantramide si acid fenolic. Cercetatorii au demonstrat ca, impreuna cu vitamina C, aceste substante reduc efectele negative ale LDL, colesterolul rau, prevenind depunerile de placa din interiorul arterelor si scazand riscul atacurilor de cord.

Va puteti adauga o jumatate de cana de capsune taiate in bolul cu fulgi de ovaz.

Usturoi + ceapa = protectie integrala

Aceste plante aromatice contin o serie de compusi organosulfurosi, substante benefice pentru inima, ce pastreaza arterele flexibile si nu permit depunerile de placa. O parte din acesti compusi au fost studiati pentru proprietatile carcinogene. Consumul simultan de ceapa si usturoi este o lovitura grea pentru orice virus aflat in organism, iar corpul este ajutat sa se detoxifice si sa elimine substantele cauzatoare de cancer.

Gatiti impreuna ceapa si usturoiul, acestea fiind o baza delicioasa pentru supe sau sosuri, ori utilizati-le doar pentru sotat legume intr-un mix ce mai contine doar ulei.