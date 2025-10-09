Colostrul devine noul colagen?

Un supliment obținut din lapte de vacă atrage tot mai multă atenție pe rețelele sociale. Ce spun specialiștii despre efectele sale asupra pielii, părului și sănătății generale?

Colostrul bovin a devenit subiect de discuție pe internet, fiind promovat intens pentru beneficiile sale asupra pielii, părului și digestiei. Tot mai multe persoane vorbesc despre rezultate pozitive, însă ce spun experții despre acest supliment?

Ce este colostrul?

Colostrul este primul lapte produs de mamifere imediat după naștere, fiind bogat în vitamine, minerale, anticorpi și celule albe care susțin dezvoltarea nou-născuților. Dr. Min-Qing Lee, medic generalist la Hair and Skin Science, explică: „Colostrul își câștigă o reputație în industriile cosmetice și de înfrumusețare ca noul ingredient miraculos pentru sănătatea părului și a pielii.”

Colostrul bovin este colectat în primele două-trei zile după fătare și are o consistență mai groasă și o culoare mai galbenă decât laptele obișnuit. În comerț, colostrul se găsește sub formă de pulberi sau capsule. Dr. Brendan Camp, dermatolog, precizează: „Colostrul disponibil în comerț provine de la vaci. La fel ca laptele, colostrul bovin este secretat de ugerul vacii, dar este prima producție de lapte după fătare, spre deosebire de laptele obișnuit care este obținut ulterior”.

Proveniență: vaci

Forme disponibile: pulbere, capsule

Conține: anticorpi, proteine, factori de creștere, vitamine și minerale

Cum acționează colostrul asupra pielii și părului?

Pe rețelele sociale, colostrul este prezentat ca un produs care poate îmbunătăți aspectul pielii, al părului și al unghiilor. Dr. Brendan Camp spune: „Se crede că antioxidanții, compușii antiinflamatori, peptidele și prebioticele din colostru au proprietăți benefice pentru piele.”

Dr. Lee menționează că există puține dovezi care să arate că acest supliment chiar stimulează creșterea părului. Totuși, colostrul conține vitamina A, zinc și acid hialuronic, elemente care pot susține sănătatea scalpului și a părului. Dr. Lee afirmă: „Proprietățile antibacteriene ale colostrului susțin regenerarea celulară și reduc inflamația, ceea ce poate ajuta la sănătatea scalpului și a pielii”.

Mai mult, efectul colostrului asupra sănătății intestinale poate avea un impact pozitiv asupra pielii și părului. Dr. Lee explică: „Există câteva studii care sugerează că colostrul bovin poate întări imunitatea, deoarece sigilează barierele mucoase și protejează sistemul imunitar de inflamație, ceea ce poate influența pozitiv sănătatea intestinului și, implicit, a pielii”.

Colostrul și sănătatea intestinală

Colostrul este apreciat în special pentru efectele sale asupra sistemului digestiv. Dr. Jolene Brighten, endocrinolog, spune: „Poate ajuta cu siguranță la balonare, în funcție de cauză, dar oamenii trebuie să fie conștienți că poate și provoca balonare.”

Dr. Sue Ojageer atrage atenția că, deși colostrul poate avea efecte similare cu probioticele, nu ar trebui să înlocuiască complet aceste suplimente, mai ales în cazul celor care au nevoie de ele pentru menținerea echilibrului florei vaginale sau prevenirea infecțiilor urinare. „Poate ajuta la balonare, în funcție de cauză, dar oamenii ar trebui să știe că poate provoca și balonare. Majoritatea dovezilor privind efectul asupra aspectului abdomenului sunt momentan anecdotice”, adaugă Dr. Brighten.

Cine ar trebui să evite colostrul?

Nu toată lumea poate beneficia de acest supliment. Există câteva categorii pentru care colostrul nu este recomandat:

Persoanele cu alergie la lactate (colostrul bovin este tot un tip de lapte)

Veganii (fiind un produs de origine animală)

Cei fără deficiențe nutriționale semnificative

Dr. Lee subliniază: „Se recomandă administrarea de suplimente nutritive persoanelor cu deficiențe nutriționale confirmate care contribuie la căderea părului sau celor care doresc să-și optimizeze sănătatea.”

De asemenea, există discuții legate de etica recoltării colostrului de la viței, un subiect care preocupă unele persoane.

Dr. Lucky Sekhon, medic obstetrician și specialist în infertilitate, precizează: „Colostrul are un conținut ridicat de proteine și un conținut scăzut de grăsimi, fiind ușor de digerat pentru bebeluși și având un rol esențial la începutul alăptării. Totuși, suplimentele de colostru bovin nu sunt necesare pentru mamele care alăptează”.

„Accentul ar trebui pus pe asigurarea faptului că bebelușul se atașează corect la sân pentru a primi colostrul direct prin alăptare.”

Ea recomandă consultarea medicului înainte de administrarea oricărui supliment în perioada alăptării.

Ce spun specialiștii despre popularitatea colostrului?

Medicii recomandă prudență atunci când vine vorba de suplimente miraculoase. Dr. Ojageer și Dr. Lee subliniază importanța unui stil de viață echilibrat: „Hidratarea, exercițiile fizice, somnul de calitate și o dietă sănătoasă rămân esențiale pentru sănătate, inclusiv pentru piele și păr”.

Dr. Lee mai spune: „Rezultatele diferă de la o persoană la alta, în funcție de obiceiurile alimentare și de capacitatea de absorbție a nutrienților. Efectele pot apărea în timp și necesită răbdare și consecvență”.

Concluzia generală este că, deși colostrul conține vitamine și nutrienți importanți pentru sănătatea intestinului, pielii și părului, este esențial ca oricine îl folosește să aibă așteptări realiste. O recomandare de pe TikTok nu înlocuiește cercetarea științifică sau sfatul medical profesionist.

Colostrul ar putea fi util pentru unele persoane, însă nu există dovezi suficiente care să îi confirme toate beneficiile promovate online. Consultarea unui specialist înainte de a începe orice supliment rămâne cea mai sigură abordare.