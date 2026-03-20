Colaborarea dintre retailerul Target și brandul Roller Rabbit a generat vânzări de 6 milioane de dolari în doar prima oră de la lansare. Pe 7 martie, colecția de peste 250 de articole, de la pijamale la bagaje, a fost pusă în vânzare, iar succesul a depășit absolut toate așteptările, atrăgând în special publicul din Generația Z.

Cifrele unui succes fulminant

Viteza cu care s-au vândut produsele este, pe bune, uluitoare. În prima oră, vânzările online au atins un ritm de aproape 100.000 de dolari pe minut, cu aproximativ 5.000 de articole vândute în fiecare minut. Pijamalele pentru familie, piesa de rezistență a colecției, s-au epuizat aproape complet în doar 30 de minute.

Iar setul de pijamale exclusiv pentru magazine, conceput special pentru a atrage clienți în locațiile fizice, s-a dovedit a fi cel mai bine vândut produs din întreaga colecție.

Vânzările au depășit toate prognozele, în fiecare categorie.

De ce iubește Generația Z aceste colaborări

Target are o istorie de peste 25 de ani și mai mult de 200 de parteneriate de acest fel, iar succesul nu este întâmplător. O colaborare similară din 2022 cu Stoney Clover Lane (un brand cunoscut pentru colaborările sale relevante cultural) a generat un entuziasm comparabil. Dar ce anume îi atrage pe tineri la aceste lansări? Gigi Guerra, vicepreședintele departamentului de creație la Target, are o explicație clară.

„Generația Z vrea să se simtă parte din ceva, iar acestea sunt momente în care e vorba de branduri pe care le iubesc și pe care le experimentează alături de prieteni și alți fani – iar această conexiune în viața reală este atât de importantă pentru ei”, spune Guerra. „Suntem capabili să le oferim acel moment în magazin. Și, pe măsură ce ne gândim la colaborările noastre, vrem să ne conectăm la spiritul vremii, la ceea ce iubesc ei.”

Mai mult, există și un factor de exclusivitate. „Există, si, un [cumpărător care își propune] să colecționeze piesele și este [entuziasmat de] exclusivitatea colecțiilor”, adaugă ea. Urgența a fost alimentată și de designuri exclusive, produse disponibile doar în magazine și chiar de primele „cutii misterioase” lansate de Target într-o colaborare.

O mișcare strategică pentru Roller Rabbit

Pentru Roller Rabbit, un brand fondat în 2003, parteneriatul a venit la momentul potrivit. CEO-ul Ed Bertouch a explicat că popularitatea mărcii se datorează unei „furtuni perfecte” pe rețelele sociale. Cum vine asta? Ei bine, după ce brandul a renunțat la vânzarea prin retaileri terți în 2022, s-a deschis o nouă oportunitate. „Conștientizarea mărcii este întotdeauna importantă”, a declarat Bertouch.

„Nu mai avem Shopbop, Nordstrom, Bloomingdale’s și Dillards – toți partenerii pe care i-am avut. Asta a deschis întreaga oportunitate de a face un proiect ca acesta cu Target, pentru că nu concurăm cu alte canale terțe care încearcă să vândă Roller Rabbit”, a continuat el. Practic, au putut oferi produse la un preț mult mai accesibil (în jur de 40 de dolari pentru o pijama, față de 138-148 de dolari pe site-ul propriu) unui public complet nou. „Este o pijama scumpă din motive întemeiate – dar există o mulțime de oameni care iubesc brandul și nu vor să cheltuiască atâția bani pe o pereche de pijamale, ceea ce este de înțeles”, a recunoscut Bertouch. „Sau poate nici măcar nu suntem încă pe radarul lor.”

Un colac de salvare pentru Target?

Succesul vine într-un moment cheie pentru Target. Conform raportului financiar din 3 martie, vânzările de îmbrăcăminte și accesorii au scăzut cu 5% de la an la an, ajungând la 15,74 miliarde de dolari. Gabriella Santaniello, fondatoarea firmei de consultanță A-Line Partners, consideră că mișcarea a fost inteligentă. Despre Roller Rabbit, ea spune: „Este feminin și au imprimeuri distractive. Este ceea ce își dorește orice adolescentă.”

Astfel de colaborări ar putea fi o cale de urmat pentru retailer, care s-a confruntat cu reacții negative din partea consumatorilor în ultimii ani. „Target a avut atât de multe probleme în ultimii ani, iar acest lucru este ceva atât de binevenit și aduce trafic în magazine”, a afirmat Santaniello. Ea a încheiat cu o observație realistă despre comportamentul consumatorilor: „Există oameni care nu se vor mai întoarce, dar există și oameni cărora pur și simplu nu le pasă; este convenabil, așa că vor intra să cumpere ceva. Există o mare deconectare în zilele noastre între ceea ce se întâmplă online și ceea ce se întâmplă de fapt în magazine.”