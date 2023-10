Codul bunelor maniere la sala, by Cori Gramescu

Cori Gramescu este una dintre emblemele stilului de viata sanatos si o promotoare a sportului. Proprietara unui cabinet de nutritie si a salii LadyFIT, este cunoscuta mai ales sub numele de „antrenoarea vedetelor”. A ajutat foarte multe persoane publice sa slabeasca si sa isi schimbe stilul de viata si este considerata un model, mai ales ca si ea a fost supraponderala.

In timp, Cori Gramescu a creat un „cod” propriu al bunelor maniere in sala de sport. Este scurt, cuprinzator, usor de inteles si iti aduce zambetul pe buze.

„Dupa 10 ani in industria fitnessului romanesc, cred ca am vazut destule cat sa scriu o carte, dar scopul meu in viata, ca si in sala, este sa ajut oamenii sa fie mai buni, sa creasca si sa se descopere cu blandete si onestitate, asa ca va rog sa luati acest scurt indrumar exact asa, nu se ascunde in spatele lui vreun aer de superioritate sau rautate personala. Iata, deci, in viziunea mea cum ar trebui sa inceapa codul bunelor maniere la sala”, spune Cori Gramescu.

1. Saluta pe toata lumea, chiar daca nu cunosti pe nimeni. Si zambeste. Nu esti intr-un mediu competitiv, nu ai de ce sa fii incordat, sala este locul in care vorbesti despre tine prin munca ta, nu prin mastile pe care le porti. Nu e cazul sa incepi sa iti povestesti viata, dar un prim contact pozitiv cu clientii si personalul salii te va ajuta sa te integrezi mai usor in comunitate.

2. Incearca sa ajungi mai devreme de inceperea orei de antrenament, mai ales daca ai intrebari de pus la receptie sau antrenorului, iar daca vrei sa iti si completezi fisa de inscriere, aloca-ti 15 minute in plus ca sa citesti contractul de membru si sa primesti toate documentele necesare. E frustrant pentru toata lumea sa vii cu exact 2 minute inainte de inceperea orei sa iti faci un abonament si sa te astepti sa ti se raspunda la toate intrebarile.

3. Vino la antrenamente pentru incepatori daca nu ai mai facut sport in ultimele 6 saptamani. Pentru ca e mult mai util sa lucrezi corect o ora intreaga decat sa te zbuciumi in spatele salii la o ora de avansati, la care risti sa ti se faca rau si sa te accidentezi.

4. Nu te schimba in toaleta sau la dus. Te rugam, toti ne grabim, avem nevoie la pipi dupa sport si e extrem de enervant cand cineva sta cate 5 minute inchis in toaleta ca sa se schimbe. Daca esti mai pudic, asteapta 7 minute pana se elibereaza vestiarul si poti sa te bucuri de toata intimitatea pe care o doresti.

5. Inainte de ora, stai cateva minute de vorba cu instructorul, mai ales daca ai probleme de sanatate sau indicatii speciale din partea medicului, este important sa stie despre aceste aspecte in avans ca sa iti modifice exercitiile.

6. Imbraca-te corespunzator. In echipament sport adaptat antrenamentului pe care il urmezi. E neplacut si vulgar sa iti expui parti intime ale corpului in timpul exercitiilor. Daca esti fata, nu uita de bustiera de sport, e cea mai sanatoasa optiune pentru sanii tai. Si nu, nu ai nevoie de sutien push-up la sala, orice ai crede.

7. Prosop si igiena. Ia-ti intotdeauna, dar intotdeauna prosop in sala. Si foloseste-l ca sa te stergi pe tine, salteaua si echipamentul folosit. Nu e nimic placut in a atinge transpiratia altcuiva. Si te rugam, nu te scalda in parfum inainte sa intri in sala de sport. Un antiperspirant bun e tot ce ai nevoie la sport.

8. Nu vorbi cu prietenele tale sau cu clientii salii in timpul unei ore de grup. Deranjezi pe toata lumea, este extrem de nepoliticos fata de instructor si iti pierzi concentrarea pentru exercitii. Ai venit sa te antrenezi, nu sa faci conversatie.

9. Telefon, poze si facebook in sala. Uita-le, e nasol. Nu-ti pune poza din sala cu ceilalti clienti, le incalci intimitatea. Si te rugam, nu raspunde la telefon in ora. Si nu-ti scrie mesaje. Daca e foarte important, iesi usor din sala, fara sa deranjezi lumea, dar nu raspunde in mijlocul orei, e foarte foarte enervant si nepoliticos.

10. Nu fi drama queen. Pe toti ne doare constant cate ceva la sport. De aia venim, ca sa ne doara muschii. Deci nu e nevoie sa gemi si sa te vaicaresti de parca ai suferi o extractie dentara fara anestezie.

11. Fetelor, machiajul in sala este inutil. La sport se transpira, asa ca e cel mai cinstit sa va curatati tenul inainte de sport si dupa dus sa va refaceti machiajul. Astfel va protejati tenul, aratati a sportive si nu a ursuleti panda si nici nu folositi prosoapele salii pe post de servetele demachiante.

12. Nu barfi. Fa-ti un bine si nu imprastia venin. Chiar daca unele persoane nu-ti sunt pe plac, nu e nevoie sa intretii o atmosfera negativa din pricina asta, sala de sport e un loc in care oamenii vin sa se simta bine, sa se descarce de stress si sa devina mai sanatosi si mai frumosi. E nevoie de energie pozitiva pentru asta, asa ca te rugam, nu barfi.