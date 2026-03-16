Codițele boho, o reinventare modernă a stilului popularizat de Beyoncé în anii ’90, au devenit coafura momentului, fiind adoptate de vedete precum Zoë Kravitz sau Jordyn Woods. Pregătește-te însă să scoți din buzunar între 300 și 600 de dolari pentru un look care, e drept, poate rezista până la opt săptămâni dacă este întreținut corect.

Ce sunt, de fapt, codițele boho?

La prima vedere, seamănă cu codițele „pick-and-drop” din anii ’90. Lucrurile stau însă puțin diferit. Stilul vechi presupunea codițe de aproximativ trei centimetri la rădăcină, care apoi se continuau cu șuvițe ondulate sau crețe, ideea fiind să ascundă împletiturile. În schimb, codițele boho pun accentul chiar pe împletituri, care sunt mult mai lungi, iar buclele lejere sunt încorporate printre ele la diferite niveluri, creând un amestec fluid. Shanna St. Cyr, stilistă care lucrează între New York și Los Angeles, spune că acestea sunt cele mai cerute coafuri din portofoliul ei. Motivul? „Poți obține un look de meșă fără o instalare propriu-zisă a meșei.”

Păr uman versus păr sintetic

Principala diferență tehnică este trecerea de la părul sintetic, folosit masiv în anii ’90, la extensiile din păr uman. Această schimbare face coafura mult mai naturală și mai ușor de aranjat. Potrivit hairstilistului Larry Sims din Los Angeles, părul uman este „mai versatil și mai puțin aspru pentru acest stil”, permițând folosirea instrumentelor de coafat pe bază de căldură și reducând mare riscul de a se încurca sau a se mătui. Și cine nu-și dorește o coafură care să nu se încurce constant? Deși se poate folosi și păr sintetic pentru împletituri, stilista Jacinta Rutana din Londra recomandă ca șuvițele libere să fie obligatoriu din păr uman.

Cât costă și cât durează coafura?

Dar hai să vorbim despre bani. Prețul mediu pentru codițele boho variază între 300 și 600 de dolari. Costul final depinde de trei factori principali: locația salonului, prețul extensiilor de păr și, fireste, lungimea și desimea dorite. Ca să-ți faci o idee, stilista Shanna St. Cyr percepe 695 de dolari pentru codițe boho subțiri (cu părul inclus) și 485 de dolari pentru aceeași coafură, dar cu împletituri de grosime medie. Deși investiția este considerabilă, coafura este de lungă durată. Jacinta Rutana spune că clientele ei o păstrează timp de șase până la opt săptămâni, în funcție de tipul de păr.

Întreținerea acasă, pas cu pas

Odată ce ai coafura, trebuie să ai grijă de ea pentru a-i prelungi viața. Șuvițele libere au tendința de a se încurca, așa că pulverizează-le cel puțin o dată pe săptămână cu un amestec de apă și balsam leave-in, apoi perie-le pentru a reîmprospăta buclele. Hairstilistul Coree Moreno, cel care i-a realizat coafura actriței Chase Infiniti pentru Oscarurile din 2026, a dezvăluit pe Instagram secretul său: „Secretul unor codițe boho impecabile este peria potrivită.” El a folosit peria Arachne Smooth Boost pentru a „adăuga volum și a netezi imperfecțiunile fără a agăța baza codiței.” Pentru a controla firele rebele, poți folosi zilnic un ulei sau un ser lejer, cum ar fi Sheamoisture Coconut Hibiscus Smooth and Shine Oil. Nu uita să îți protejezi părul în timpul somnului cu o eșarfă și o bonetă de satin.

Sună complicat? Nu-i chiar așa.

Stiliștii recomandă o vizită la salon pentru o retușare după aproximativ patru săptămâni.

Ce trebuie să știi înainte de programare

Realizarea acestei coafuri necesită un nivel ridicat de îndemânare. „Folosesc o tehnică fără noduri, astfel încât să fie blândă cu părul tău natural pentru a asigura că nu există la fel de multă rupere,” explică Rutana. Ea adaugă că lucrul cu părul uman „poate fi o provocare din cauza texturii mai moi a părului, care îl face greu de prins.” E drept că pe TikTok au apărut diverse tehnici DIY, precum „miracle knots” (o tehnică de croșetare mult mai prietenoasă cu începătorii), dar pentru un rezultat profesionist, salonul rămâne cea mai sigură opțiune. Înainte de programare, asigură-te că ai părul proaspăt spălat și uscat complet, deoarece nu toate saloanele oferă acest serviciu inclus în preț.