Cocktailul de cortizol, cea mai nouă soluție pentru combaterea stresului

Un amestec de suc de portocale, apă de cocos și sare este promovat ca soluție pentru oboseala suprarenală și stresul cronic, dar eficiența sa este pusă sub semnul întrebării.

Pe rețelele de socializare precum TikTok și Instagram, „cocktailul de cortizol” a devenit tot mai popular. Mulți cred că un amestec simplu de ingrediente ar putea echilibra hormonul stresului și ar oferi un plus de energie. Totuși, dincolo de aceste trenduri de wellness, realitatea științifică este mai complexă.

Ce este cortizolul și de ce este important?

Cortizolul, cunoscut drept „hormonul stresului”, este esențial pentru buna funcționare a organismului. Este produs de glandele suprarenale și ajută la reglarea metabolismului, menținerea nivelului de zahăr din sânge și la adaptarea corpului la situații stresante. Deși uneori este perceput ca fiind dăunător, cortizolul are un rol important: dimineața ajută la trezire, iar în situații tensionate ne pregătește să acționăm rapid.

Problemele apar când nivelul cortizolului rămâne ridicat pe termen lung. Stresul cronic poate afecta ritmul natural al acestui hormon, ducând la oboseală, inflamații sau dificultăți de somn. Este important de menționat că unele simptome asociate nivelului crescut de cortizol, precum creșterea în greutate, pot apărea de fapt din cauza unui nivel scăzut al acestuia.

Fapt: Cortizolul atinge un nivel maxim dimineața și scade treptat spre seară.

Fapt: „Oboseala suprarenală”, un termen frecvent folosit, nu este recunoscut medical și se referă la scăderea producției de cortizol.

De ce există controverse în jurul cocktailului?

Susținătorii acestui amestec afirmă că poate ajuta atât în cazul unui nivel ridicat, cât și scăzut de cortizol, ceea ce nu este susținut de știință. Experții spun că nu poți trata două probleme opuse cu aceeași soluție.

Ce conține cocktailul de cortizol?

Rețeta tipică include:

Jumătate de cană de suc de portocale (bogat în vitamina C)

Jumătate de cană de apă de cocos (sursă de potasiu)

Un sfert de linguriță de sare

Opțional: pudră de magneziu sau cremă de tartru pentru potasiu suplimentar

Vitamina C din sucul de portocale este esențială pentru funcționarea corectă a glandelor suprarenale. Potasiul din apa de cocos ajută la menținerea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale. Totuși, sarea adăugată în acest amestec poate ridica probleme, deoarece studiile arată că un consum ridicat de sodiu poate crește nivelul de cortizol.

Magneziul, adăugat uneori sub formă de supliment, este important pentru producerea de energie. Mulți oameni nu consumă suficient magneziu, deși acesta se găsește în legume cu frunze verzi, cereale integrale, nuci, semințe, leguminoase și carne.

Riscurile consumului și alternative recomandate

Cocktailul conține aproximativ 16 grame de zahăr, adică o treime din limita zilnică recomandată, și un sfert din doza maximă de sare. Pentru persoanele cu diabet sau afecțiuni cardiace, acest amestec nu este recomandat. De asemenea, un aport crescut de potasiu poate fi periculos pentru cei cu boli de rinichi.

Există alternative mai sănătoase pentru a obține aceiași nutrienți:

Consumul unei portocale întregi, care oferă fibre și vitamina C

O mână de migdale sau alte nuci, pentru magneziu și grăsimi sănătoase

Exerciții de respirație sau relaxare pentru reducerea stresului

Cum poți menține un nivel sănătos de cortizol?

O analiză a numeroase studii a arătat că tehnicile de relaxare, precum meditația sau mindfulness-ul, sunt cele mai eficiente pentru reducerea nivelului ridicat de cortizol. Alte activități benefice includ exercițiile fizice regulate, activitățile creative sau socializarea.

Specialiștii recomandă să găsești zilnic momente scurte de relaxare. Cinci minute de întindere, o discuție cu un prieten sau câteva exerciții de respirație pot avea efecte pozitive asupra stării generale.

Ce este de făcut mai departe?

Chiar dacă popularitatea cocktailului de cortizol crește pe rețelele sociale, beneficiile sale sunt limitate, iar riscurile nu pot fi ignorate. Nutrienții esențiali pot fi obținuți mai ușor din alimente integrale, iar gestionarea stresului rămâne esențială pentru echilibrul hormonal. Un stil de viață echilibrat, cu somn odihnitor, alimentație variată și momente de relaxare, este cea mai bună alegere pentru sănătatea ta.



