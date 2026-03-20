Selena Gomez, născută în 1992, a readus în atenție o coafură emblematică pentru anii ’90. Artista a fost surprinsă în timpul unei vizite la retailerul de cosmetice Ulta, unde se vinde și brandul ei de machiaj, Rare Beauty, cu un look ce amintește perfect de acum 30 de ani. O coafură simplă, cu clemă de păr, care a stârnit imediat un val de nostalgie.

Un look nostalgic și ușor de recreat

Bucuria unei cleme de păr stă în simplitatea ei. Este accesoriul perfect pentru zilele aglomerate, când trebuie să-ți prinzi părul rapid între drumul la supermarket și poștă, dar vrei ceva mai elegant decât o șapcă sau un elastic banal. Selena a optat pentru o cărare pe mijloc, și-a răsucit lungimile și le-a fixat cu o clemă de mărime medie, de un alb translucid, lăsând câteva șuvițe să se reverse deasupra clemei.

o coafură pe care o poate face oricine acasă.

Dar ceea ce impresionează este modul în care părul ei arată perfect aranjat, deși este un updo lejer. Rezultatul este un look puțin neglijent, dar totuși plin de farmec, cool fără a părea forțat și ideal pentru un weekend relaxat.

Mai mult decât o simplă coafură

Pentru a completa perfect imaginea, Selena a lăsat libere două șuvițe subțiri care să-i încadreze fața. V-ați fi gândit că o simplă clemă de păr poate evoca atâtea amintiri? Imaginea ei aduce aminte de dădacele din copilărie, de verișoarele mai mari și de vedetele admirate în revistele *People* din anii ’90.

Iar look-ul a fost completat perfect de restul ținutei. Machiajul în tonuri neutre cu finish mat, un top negru cu bretele subțiri și ochelarii de soare înguști sunt, si, elemente definitorii pentru acea decadă. Mulțumim pentru inspirație, Selena!

Simplitate și eleganță la pachet

Moda anilor ’90 a revenit în forță de ceva vreme, apărând constant atât în garderobele noastre, cât și în rutinele de frumusețe. E drept că nu e o surpriză totală să vedem acest stil la Selena (care a fost, la urma urmei, un star al emisiunii pentru copii *Barney* în anii ’90), însă impactul nostalgic este incontestabil.

Stai puțin, cum vine asta? O simplă clemă să fie atât de populară?

Ei bine, da. Coafura ei demonstrează că nu ai nevoie de ore întregi la salon pentru un look de efect. Look-ul ei, de la machiajul mat și neutru până la ochelarii de soare subțiri, oferă inspirația perfectă pentru un weekend relaxat, dar cu stil.