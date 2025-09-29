Coafura de mireasă a Selenei Gomez inspirată de Old Hollywood

Artista a ales un bob cu unde Marcel impecabile la nunta cu Benny Blanco, într-un stil clasic și elegant.

Aspectul Selenei Gomez în ziua nunții

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit pe 27 septembrie 2025, într-o ceremonie restrânsă organizată în Santa Barbara. În fotografiile publicate pe Instagram, artista a surprins nu doar prin rochia de mireasă semnată Ralph Lauren, ci și prin coafura sofisticată. Inspirația look-ului său a venit din perioada de aur a Hollywoodului, oferind un aer rafinat întregului eveniment.

Specialiștii din domeniul frumuseții au remarcat imediat undele perfecte și volumul bogat, create de stilistul ei de încredere, Renato Compora. Detaliile tehnice au transformat această coafură într-un exemplu de eleganță clasică, potrivită pentru o zi atât de importantă.

Bob Marcel cu valuri în stil Hollywood glamour, impecabil, atemporal și cu aspect sănătos, pentru o zi care celebrează dragostea, frumusețea și perfecțiunea.

În contextul unei ceremonii intime, fiecare detaliu a fost atent ales. Rochia și coafura au completat atmosfera romantică, iar Selena a reușit să atragă atenția tuturor prin naturalețe și rafinament.

Pașii pentru obținerea coafurii cu unde Marcel

Renato Compora a explicat procesul de realizare a coafurii. „Pentru a asigura o bază impecabilă, am început prin a-i spăla părul de două ori cu șamponul Joico Defy Damage Protective, urmat de un tratament de 30 de minute cu masca Joico Defy Damage KBOND20 Power Masque. Această combinație puternică resetează părul prin îndepărtarea depunerilor și curățarea temeinică a acestuia.”

Produsele folosite: șampon protector și mască reparatoare

Timp de tratament: 30 de minute

Obiectiv: pregătirea părului pentru coafare

Tehnica pentru buclele clasice

După uscarea părului cu o perie rotundă, Compora a împărțit părul în secțiuni de aproximativ 5 cm. A aplicat spumă de styling Joico JoiWhip Design Foam de la rădăcină până la vârfuri, apoi a folosit un ondulator de 1,9 cm pentru a crea tiparul de unde Marcel. Fiecare buclă a fost prinsă cu clame pentru a se răci și a-și păstra forma.

„Pentru coafare, încep în partea din față a capului, chiar deasupra urechii, lucrând pe secțiuni orizontale de aproximativ 2,5 cm. Am pulverizat generos fiecare secțiune cu Joico Heat Hero Glossing Thermal Protector pentru protecție termică. Apoi, folosind un ondulator cu arc de 3/4 inch (≈1,9 cm), am creat un model de val Marcel, fixând fiecare buclă pentru a se răci și a-și păstra forma. Am repetat această mișcare pe tot frontalul, apoi am trecut pe partea opusă și, în final, la spate , începând din zona cefei și lucrând în sus.”

După 20 de minute, când buclele s-au răcit, Compora a periat fiecare secțiune pentru a amesteca undele și a le modela în jurul feței Selenei, accentuându-i trăsăturile.

De la look-uri moderne la eleganță clasică

În ultimele luni, Selena Gomez a experimentat cu diverse coafuri, de la wolf cut lejer la cocuri cu scrunchie supradimensionate, purtate la petrecerea burlăcițelor. Însă, pentru ziua nunții, a ales un stil inspirat de farmecul clasic Hollywoodian, potrivit perfect atmosferei romantice a evenimentului.

Undele moi și volumul coafurii au creat o imagine delicată și elegantă, în ton cu peisajul natural și cu decorul de poveste al ceremoniei. Acest stil a pus în valoare atât rochia, cât și trăsăturile naturale ale artistei.

Machiajul a completat perfect coafura, Selena optând pentru un machiaj discret, cu un smokey eye subtil, buze în nuanță de trandafir satinat, obraji conturați și unghii lungi nude. Întregul look a fost definit de un zâmbet sincer și de bucuria vizibilă în fotografii.

Coafura bob cu unde Marcel

Machiaj smokey eye și buze trandafirii

Unghii nude, lungi și elegante

Chiar dacă nu s-a îndepărtat prea mult de stilul său obișnuit, Selena a reușit să aducă un plus de rafinament și romantism prin alegerea coafurii și a machiajului.

Reacții și așteptări după nuntă

Imaginile publicate de Selena au atras rapid atenția fanilor și a specialiștilor în frumusețe, care au lăudat alegerea coafurii și a machiajului. Mulți au remarcat modul în care vedeta a reușit să îmbine elemente clasice cu accente moderne, creând un look memorabil.

„Volumul romantic și undele moi au fost alegerea perfectă pentru o zi atât de specială”, a comentat un editor de beauty. Stilistul Renato Compora a subliniat importanța detaliilor pentru a obține un rezultat deosebit, iar Selena a purtat look-ul cu încredere și eleganță.

Fanii așteaptă acum să vadă și alte fotografii de la petrecerea de după nuntă, fiind curioși dacă artista va opta pentru o schimbare de stil sau va păstra tema clasică și la afterparty.

Un nou standard pentru nunțile celebrităților

Selena Gomez a stabilit un nou reper pentru coafurile de mireasă, inspirându-se din farmecul vechiului Hollywood și adaptându-l la tendințele actuale. Alegerea ei ar putea influența multe viitoare mirese care își doresc un look elegant și atemporal.

Cu siguranță, aparițiile Selenei de la nuntă vor rămâne o sursă de inspirație pentru pasionații de frumusețe și pentru cei care apreciază stilul clasic reinterpretat. Fanii așteaptă cu interes noi imagini și detalii despre petrecerea de după ceremonie, curioși să descopere dacă artista va continua să surprindă prin alegerile sale stilistice.