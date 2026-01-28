Clubul de la 3 dimineața – De ce 60% din femeile la menopauză nu mai pot dormi

Ora 3 dimineața. Nu sună telefonul. Afară e liniște. Și totuși, te trezești. Brusc. Inima îți bate cu putere, iar mintea e perfect limpede. Pentru milioane de femei trecute de 40 de ani, acesta e cel mai punctual ceas deșteptător. Unul biologic. Iar restul nopții devine o luptă pentru fiecare minut de somn.

Specialiștii îl numesc „Clubul de la ora 3”. Multă vreme, s-a dat vina pe stres. Doar stresul de zi cu zi. Dar o analiză recentă publicată de Mirror, bazată pe noi cercetări, arată o realitate mult mai complexă. Între 40% și 60% din femeile în tranziție spre menopauză au probleme cu somnul. Trezirea asta matinală e una din plângerile principale. Doar în Marea Britanie, vorbim de 13 milioane de femei, o treime din total, care trec prin asta.

Vinovatul principal: Un cocktail hormonal exploziv

Totul pleacă de la cortizol, așa-zisul „hormon al stresului”. Nivelul lui crește natural între 2 și 3 dimineața. E modul corpului de a se pregăti pentru o nouă zi. La o femeie tânără, nu e nicio problemă. Progesteronul, aflat la un nivel ridicat, funcționează ca un sedativ natural și calmează acest semnal. Somnul continuă. Dar la menopauză, progesteronul se prăbușește. Și aici apare problema.

Fără scutul progesteronului, creierul devine hipersensibil la acea creștere de cortizol, explică medicul ginecolog Mary Claire Haver. În loc să treacă lin spre starea de veghe, creierul primește un șoc. O alertă. E ca o reacție de tip „luptă sau fugi”. Rezultatul? Ochi larg deschiși în tavan și o minte care refuză să se oprească. Progesteronul ajută la producerea de GABA, un neurotransmițător care ne calmează. Când progesteronul scade, dispare și acest sedativ intern.

Când termostatul intern se strică: Rolul estrogenului

Dar povestea nu se termină aici. Scăderea estrogenului are un cuvânt la fel de greu de spus, pentru că dereglează termostatul intern al corpului, cel din hipotalamus. Dr. Clare Spencer, specialistă în menopauză, explică simplu: când estrogenul scade, acest centru de reglare devine instabil. Poate interpreta o creștere minusculă de temperatură ca fiind o supraîncălzire. Și așa apar temutele transpirații nocturne.

Surprinzător sau nu, cercetările de la Johns Hopkins Medicine arată că multe femei se trezesc, de fapt, cu câteva secunde *înainte* de a simți bufeul. Creierul lor detectează „eroarea” internă și trage semnalul de alarmă, trezindu-le fix înainte ca valul de căldură să lovească. Peste toate astea se suprapun și fluctuațiile glicemiei. Mai puțin estrogen poate duce la rezistență la insulină, iar o cădere de zahăr în sânge noaptea forțează corpul să elibereze adrenalină. Încă un motiv de trezire.

Mai mult decât bufeuri: Lista completă a simptomelor

Insomnia e doar vârful aisbergului. Pentru că nopțile proaste agravează totul: anxietatea, toanele, ceața mentală („brain fog”). Menopauza înseamnă o avalanșă de schimbări, atât de multe încât 45% dintre femei spun că le fac față cu greu. Lista completă e lungă:

Bufeuri și transpirații nocturne

Dificultăți de somn

Schimbări de dispoziție, iritabilitate sau stări de anxietate

Probleme de memorie și concentrare („brain fog”)

Uscăciune vaginală și disconfort în timpul actului sexual

Scăderea libidoului

Dureri articulare și rigiditate

Palpitații

Dureri de cap sau migrene

Infecții urinare recurente

Modificări ale pielii (uscăciune sau ten gras) și subțierea părului

Există soluții? Ce recomandă medicii pentru a sparge cercul vicios

Vestea bună? Nu e o condamnare pe viață. Există soluții. Se poate recâștiga controlul asupra somnului. Medicii recomandă o strategie pe mai multe fronturi, nu doar o singură pastilă minune.

Terapia de Substituție Hormonală (TSH) dă adesea rezultate excelente, fiind foarte bună mai ales pentru bufeuri și transpirații nocturne, pentru că stabilizează nivelurile de estrogen și progesteron. Alături de TSH, Terapia Cognitiv-Comportamentală pentru Insomnie (CBTI) este considerată un standard de aur, cu efecte care chiar țin. Alte sfaturi practice includ: