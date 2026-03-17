Un nou jucător de calibru intră pe rafturile Ulta Beauty, dar nu este un fard de obraz, un parfum gurmand sau vreun ser miraculos. Este cafea. Brandul coreean de băuturi cu colagen infuzat, Clöud Café, se lansează la Ulta și scrie istorie, devenind prima marcă de cafea și matcha care se alătură gamei Wellness by Ulta Beauty.

Și nu este orice fel de cafea. Lansarea marchează prima intrare a brandului într-un retailer major de frumusețe, depășind rădăcinile sale din vânzările directe către consumator și prezența în câteva piețe asiatice selecte.

O premieră pentru gigantul de beauty

V-ați fi gândit vreodată că veți merge la Ulta pentru cafeaua de dimineață? Ei bine, de acum e posibil. Clöud Café este creația lui Olive Kim, co-fondatoare și fost CEO al The Crème Shop. Cunoscută drept „Original K-Beauty Connoisseur”, Kim nu este doar o expertă în secretele unui ten strălucitor, ci și o entuziastă a cafelei și ceaiului.

Inspirația pentru Clöud Café a venit din propriul ei stil de viață alert, care o ținea ocupată de la răsărit până la apus și o făcea să se bazeze pe cafea în timpul deselor călătorii de afaceri în Coreea de Sud. Acolo, frecventând cele mai inovatoare cafenele, a realizat un lucru simplu: grija pe care o acordăm produselor de îngrijire a pielii ar trebui aplicată și la ceea ce consumăm.

O mișcare neașteptată.

Până la urmă, Kim crede cu tărie că starea de bine este un ciclu holistic, în care obiceiurile zilnice și consumul se reflectă direct în sănătatea fizică.

Cafea, ceai și colagen marin

Pentru a aduce la viață această abordare, Clöud Café își centrează fiecare băutură în jurul ingredientului său de semnătură, colagenul marin. Practic, face legătura între obiceiul de a bea cafea și nevoile de îngrijire a pielii. Acest activ este combinat cu amestecuri special concepute pentru a susține diferite obiective de wellness. Hai să vedem despre ce e vorba.

Gama de produse include opțiuni variate:

Black Coffee: combină un amestec de multivitamine pentru energie cu L-teanină pentru o mai bună concentrare, ideală pentru a supraviețui ședințelor lungi.

combină un amestec de multivitamine pentru energie cu L-teanină pentru o mai bună concentrare, ideală pentru a supraviețui ședințelor lungi. Strawberry Matcha Latte: oferă vitamina C și probiotice pentru sănătatea intestinală.

oferă vitamina C și probiotice pentru sănătatea intestinală. Royal Milk Tea: aduce un aport de vitamina D3 și probiotice pentru a menține imunitatea și metabolismul în formă.

aduce un aport de vitamina D3 și probiotice pentru a menține imunitatea și metabolismul în formă. Strawberry Milk Zero: este îmbogățit cu vitamina C și vitamina D pentru a susține sănătatea pielii și a oaselor, fiind un răsfăț fără vinovăție.

este îmbogățit cu vitamina C și vitamina D pentru a susține sănătatea pielii și a oaselor, fiind un răsfăț fără vinovăție. Hot Choco Zero: utilizează zinc și multivitamine pentru a sprijini metabolismul.

Arome exclusive pentru Ulta

Iar pentru a marca debutul la Ulta, brandul lansează și două arome noi, disponibile exclusiv aici. Prima este Ube Latte, care conține glutation pentru a susține detoxifierea ficatului și pentru a promova o piele mai luminoasă, alături de vitamina C pentru protecție antioxidantă și sprijin imunitar.

A doua aromă exclusivă este Pistachio Matcha Latte. Aceasta conține NMN (nicotinamidă mononucleotidă) pentru a sprijini metabolismul și funcția cognitivă, plus vitamina B3 pentru a ajuta la transformarea nutrienților în energie echilibrată.

Produsele Clöud Café sunt deja disponibile online pe ulta.com și vor fi lansate în 400 de magazine fizice Ulta Beauty începând cu 29 martie.