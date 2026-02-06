Claudia de la Mireasa, desființată de fani pentru un dans. Sute de critici online

Foc și pară pe social media. Un simplu dans. Atât a fost de ajuns pentru a stârni o furtună. Claudia, una dintre cele mai vizibile concurente din noul sezon Mireasa, a vrut doar să se simtă bine. Rezultatul? S-a trezit ținta a sute de comentarii negative.

Sezonul 13 al show-ului matrimonial de la Antena 1, „Meciul Iubirii”, abia a început, dar spiritele sunt deja încinse. Conform Spynews, într-o ediție recentă, Claudia a fost încurajată să-și arate talentul la dans, un lucru cunoscut fanilor. Pe ritmurile piesei „Gasolina”, concurenta s-a lăsat dusă de val, însă mișcările ei au fost taxate dur de telespectatori.

Pe ritmuri de „Gasolina”, a declanșat furtuna online

Momentul trebuia să fie unul de destindere. O gură de aer proaspăt în tensiunea competiției. Claudia a fost invitată să danseze, să facă ceea ce îi place. Și a făcut-o. S-a mișcat liber, s-a simțit excelent, zâmbind pe tot parcursul momentului. Doar că bucuria ei nu a trecut sticla. Ba chiar dimpotrivă.

Imediat ce clipul a ajuns pe internet, s-a deschis cutia Pandorei. Comentariile au început să curgă, iar cele mai multe nu au fost deloc blânde. Internauții s-au declarat uimiți, șocați sau pur și simplu deranjați de modul în care a ales concurenta să se exprime. Criticile au vizat mișcările considerate prea îndrăznețe, dar și atitudinea sa generală. Surprinzător sau nu, un moment de voie bună s-a transformat într-un adevărat tribunal public.

Nu e prima dată în centrul atenției. Acuzațiile lui Alexandru revin în discuție

Acest episod nu este un incident izolat. Tânăra a mai fost în centrul discuțiilor aprinse. Chiar cu câteva ediții în urmă, un alt concurent, Alexandru, i-a aruncat o acuzație directă. Reproșul? Că „se uită după toți băieții din casă”.

Replica ei de atunci a încercat să clarifice lucrurile. Claudia a recunoscut, fără ocolișuri, că îi privește pe concurenți fiindcă îi consideră atrăgători și, pur și simplu, „nu își poate lua ochii de la ei”. Această sinceritate debordantă, care a stârnit controverse și atunci, este văzută acum de unii critici ca o confirmare. Dovada unui comportament care caută constant validare. Coincidență? Greu de crezut.

Comunitatea „Mireasa”, împărțită în două tabere

Valul de critici a creat, așa cum se întâmplă adesea, și o contra-reacție. Dacă o mare parte a publicului a „desființat-o” pe Claudia, o altă parte, tot mai vocală, i-a luat apărarea. Acești susținători argumentează că tânăra are dreptul să se exprime liber și că bucuria de a dansa nu ar trebui judecată atât de aspru.

Se conturează astfel două tabere clare. De o parte sunt cei care consideră că, într-o emisiune matrimonială, decența ar trebui să primeze, iar comportamentul Claudiei este nepotrivit. De cealaltă parte se află cei care o apără, invocând libertatea de exprimare și acuzându-i pe critici de mentalități învechite. Discuția este departe de a se fi încheiat.

Ce urmează pentru Claudia? Presiunea publicului îi poate afecta parcursul

Cum va gestiona concurenta această presiune imensă venită din exterior? În casa „Mireasa”, unde fiecare gest este analizat la microscop, antipatia sau susținerea publicului poate cântări decisiv. Acest val de critici îi poate afecta încrederea sau, dimpotrivă, o poate ambiționa și mai tare.

Cert este că, prin dansul ei, Claudia a reușit să se impună din nou ca un personaj central al sezonului. Fie că este iubită sau contestată, un lucru nu i se poate nega: nu trece neobservată.