Exista o gramada de reguli de nutritie, dar prea putine dintre ele iau in calcul ritmul natural al metabolismului, iar acesta este unul din cauzele principale pentru care fie nu reusesti sa slabesti fie nu reusesti sa te mentii la greutatea ideala, fie ai probleme, in general cu greutatea.

Cinci reguli de nutritie care sustin eficient metabolismul

Aceste reguli de nutrite le poate respecta oricine pentru ca au darul de a sustine ritmul natural al metabolismului si de a ajuta mentinerea lui la cote inalte, iar asta inseamna o silutea frumoasa fara prea mari probleme si fara diete chinuitoare si stresante.

Fiecare organism are propriul lui ritm, dictat de metabolism. Ca sa ai o viata armonioasa cu tine insati trebuie sa-ti adaptezi programul la organismului tau, si nu invers, iar aceasta este una dintre cele mai importante reguli de nutritie, in general.

In primul rand trebuie sa stii ce fel de organism ai? De seara sau de dimineata? Daca este cel care intra in forma maxima dupa ora 18, atunci esti o pasare de noapte careia nu-i prieste dimineata. Daca dimineata este cel mai bun moment al zilei, evident esti o pasare de zi! Cele mai importante reguli de nutritie variaza in functie de aceste detalii!

Daca esti o pasare de noapte, nu te trezi inainte de sapte. De cele mai multe ori nu poti manca diminata, asa ca cea mai buna combinatie este cafea dulce cu lapte si suc de portocale, o mica bomba energizanta care iti va face organismul adormit sa porneasca. Nu face gimnastica dimineata, ci o serie de exercitii de stretching si un dus bland si cald.

Daca esti o pasare de dimineata, trezitul nu este o problema. Poti alerga, poti face un dus rece. Ai nevoie de energie inca de la prima ora, asa ca micul dejun este obligatoriu. Faci parte din categoria fericita care poate manca pe saturate dimineata.

Masa de pranz si cele mai importante reguli de nutritie



Daca esti o pasare de noapte, atunci nu poti manca dimineata, astfel ca la 12-13, nivelul scazut al glicemiei da alarma! Pranzul este masa principala a zilei si trebuie sa fie consistent si sa acopere mai bine de jumate din necesarul de calorii al zilei, dar si toate lipidele necesare. Fa in asa fel incat sa poti avea pauza de pranz care sa-ti permita sa mananci in tihna departe de treburile de la birou si de calculator. Este total nerecomandat sa stai la masa cu ochii in ecranul calculatorului! Pranzul trebuie sa contina carne, legume si paine sau paste si obligatoriu un fruct. Dupa masa, o cafea si ceva dulce este recomandat, pentru ca orele tale de maxima eficienta nu au venit inca.

Daca esti o pasare de dimineata, pranzul nu este o urgenta pentru ca ai mancat bine dimineata. Oricum, o gustare este necesara, dar pe tine de multumeste o salata sau alt preparat usor. Si tu ai nevoie de o cafea, pentru a mentine forma buna din prima parte a zilei.

Cina, momentul adevarului.

Pentru pasarile de dimineata ziua se apropie de final, iar randamentul scade brusc, in timp ce pentru pasarile de noapte vine perioada de maxima activitate.

Organismele matinale au nevoie de stimulente si de un ritm foarte lent. Este foarte normal, pentru ca multe dintre aceste organisme sunt in “priza” de 12 ore, asa ca in program scrie “relaxare”.

Organismele nocturne sunt la nivelul maxim. Sunt cei care, dintr-o data, devin inventivi, sunt atenti la sedintele de la ora 15, nu se grabesc sa plece acasa, cei care planifica si stabilesc programul pentru a doua zi, dar si cei care sunt in stare sa isi ia de lucru acasa. Ziua lor se intinde pana dupa ora 12.00 noaptea.

Ora de culcare, esentiala pentru metabolism

Pasarile de noapte se pot rasfata cu o baie calda, cu un film, in timp ce pasarile de zi vor trece in goana prin baie, pentru un dus scurt, dar fierbinte. Unicul lor scop: culcusul dulce si moale al patului.

Organismele matinale trebuie sa ajunga in pat inainte de ora 24, pentru ca altfel metabolismul lor se da peste cap si se instaleaza oboseala cronica. Pasarile de noapte pot intrzia fara probleme dupa ora 24, cu o singura conditie: minimum sapte ore de somn la fiecare 24 de ore! Si aici, acelasi risc: oboseala cronica.

Stilul de viata si metabolismul in echilibru

Nu este usor de gasit echilibrul intre ritmul propriu si cel impus de obligatiile cotidiene. Te ajuta cateva reguli d enutrite pe care trebuie sa le respecti mereu pentru ac rezultatele sa apara si sa fie de durata. Cu alte cuvinte este un stres urias pentru organism ca acesta sa vrea sa doarma si tu sa-l pui sa munceasca, tot asa cum este neplacut ca el sa fie in forma si sa-l pui sa doarma.

Daca stabilesti ce fel de tip esti, si daca respecti aceste reguli de nutritie pentru stilul metabolismului tau, atunci totul o sa devina mult mai usor, mai placut si mai eficient.