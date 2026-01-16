Cinci filme disponibile gratuit pentru streaming online

O selecție de cinci filme, prezentate de The New York Times, este disponibilă pentru vizionare gratuită. Producțiile au ca temă comună posibilitatea unui nou început și explorează conceptul de renaștere prin intermediul unor protagoniști variați, precum o călugăriță, un bucătar, un fermier sau un rătăcitor. Personajele se confruntă cu perspectiva unei lumi noi sau cu șansa de a o lua de la capăt.

Paris, Texas

Filmul lui Wim Wenders din 1984 urmărește povestea lui Travis (Harry Dean Stanton), un bărbat care reapare după ce și-a abandonat viața cu patru ani în urmă. Găsit rătăcind prin deșert de fratele său (Dean Stockwell), Travis este readus în contact cu fiul său (Hunter Carson). Treptat, se reconstituie un trecut marcat de relația cu o femeie enigmatică, Jane (Nastassja Kinski). Scenariul, semnat de Sam Shepard, explorează teme precum durerea, regăsirea și peisajul american. Filmul abordează ideea că, în anumite situații, retragerea poate fi o soluție.

Big Night

Acțiunea filmului scris și regizat de Stanley Tucci (în colaborare cu Joseph Tropiano și Campbell Scott) se petrece în anii 1950 pe coasta din Jersey. Doi frați imigranți, interpretați de Tucci și Tony Shalhoub, încearcă să salveze de la faliment restaurantul lor italian. Ei își pun speranța în organizarea unei cine festive pentru faimosul cântăreț Louis Prima, sperând că evenimentul le va revitaliza afacerea. Filmul se concentrează pe dinamica dintre cei doi frați și pe detaliile din bucătărie, punând accent pe momentele de anticipare dinaintea mesei și pe atmosfera specifică restaurantului.

Ida

Ida (Agata Trzebuchowska), o tânără orfană crescută la o mănăstire din Polonia, este pe punctul de a depune jurămintele de călugăriță. Înainte de ceremonie, află că are o mătușă (Agata Kulesza) și este trimisă să o viziteze. Mătușa îi dezvăluie că este evreică. Cele două pornesc într-o călătorie pentru a găsi mormintele părinților Idei, călătorie în timpul căreia tânăra descoperă secrete de familie și o istorie dureroasă. Filmul, filmat în alb-negru, pune în contrast viața spartană de la mănăstire cu o existență marcată de conexiuni umane, iubire și muzică, explorând complexitatea alegerilor personale în fața unei realități dificile.

Kumiko, the Treasure Hunter

„Sunt ca un conchistador spaniol”, declară Kumiko (Rinko Kikuchi). O femeie singuratică din Tokyo, ea duce o viață monotonă și găsește un refugiu într-o obsesie pentru filmul „Fargo” al fraților Coen, pe o casetă video uzată. Convinsă că povestea filmului, prezentată ca fiind reală, este adevărată, Kumiko devine fixată pe găsirea valizei cu bani pe care personajul lui Steve Buscemi o îngroapă în zăpadă. Călătoria ei o poartă până în Minnesota. Filmul, regizat de David Zellner, este inspirat de o legendă urbană despre o femeie japoneză reală și explorează temele singurătății și ale căutării unui scop.

God’s Own Country

Scris și regizat de Francis Lee, filmul prezintă o poveste de dragoste comparată uneori cu „Brokeback Mountain”. Johnny (Josh O’Connor) este un tânăr care lucrează la ferma familiei, având probleme cu alcoolul și un comportament autodistructiv. Viața sa se schimbă odată cu sosirea lui Gheorghe (Alec Secareanu), un muncitor sezonier din România. Gheorghe abordează munca de la fermă cu dedicare, iar între cei doi se dezvoltă o relație care îi oferă lui Johnny o alternativă la stilul său de viață.