Cinci familii britanice au dat în judecată TikTok în SUA

Un grup de cinci familii din Marea Britanie a inițiat un proces în Statele Unite împotriva TikTok. Acestea acuză platforma că este responsabilă pentru decesele copiilor lor, pe care le leagă de provocări virale. Părinții cer tragerea la răspundere a companiei, conform Dailymail. Prima înfățișare în acest dosar a fost programată pentru 16 ianuarie 2026.

Prima înfățișare în Delaware

Ellen Roome, mama lui Jools Sweeney, un adolescent de 14 ani decedat în 2022, a vorbit la BBC Breakfast înaintea primei audieri. Acțiunea legală, demarată de Social Media Victims Law Centre, susține că fiul ei, Jools Sweeney, alături de alți tineri precum Isaac Kenevan, Archie Battersbee, Noah Gibson și Maia Walsh, și-au pierdut viața încercând provocarea „Blackout”.

Doamna Roome a explicat, din Delaware, scopul audierii. „Este o audiere pentru o moțiune de respingere, în care TikTok încearcă să ne scoată din instanță, iar noi încercăm să rămânem acolo pentru a ajunge, sperăm, la următoarea etapă, care ar fi prezentarea probelor, unde ar trebui să ne ofere datele copiilor noștri, dacă nu le-au șters”, a declarat ea. „TikTok este înregistrată în Delaware, motiv pentru care am intentat procesul acolo.”

Acuzațiile din dosar

Dosarul, depus anul trecut la Curtea Superioară din Delaware, afirmă că decesele copiilor au fost „rezultatul previzibil al deciziilor de programare și de creare a dependenței prin design ale ByteDance”. Acțiunea legală susține că aceste decizii au fost „menite să determine copiii să-și maximizeze interacțiunea cu TikTok prin orice mijloace necesare”. Reclamanții pretind că provocarea virală încurajează tinerii să se sufoce până la pierderea conștienței și a fost asociată cu multiple decese.

Jools Sweeney a fost găsit decedat în dormitorul său. Un medic legist nu a putut stabili dacă adolescentul avea o stare suicidară anterior decesului. Părinții săi consideră că moartea ar putea fi rezultatul unei provocări online eșuate. Doamna Roome, din Cheltenham, a afirmat că Jools participa la „multe provocări online” și crede că acesta ar fi putut fi victima unei provocări periculoase, cum ar fi „Blackout”, asociată cu moartea mai multor tineri.

Situația celorlalte familii implicate

Lisa Kenevan, mama lui Isaac, un băiat de 13 ani, este de asemenea parte în proces. Se crede că fiul ei a murit după ce a participat la provocarea „Blackout”. „Aceste videoclipuri par a fi toate foarte, foarte inocente și foarte copilărești, și acesta este pericolul, pur și simplu îi vânează pe copiii noștri”, a declarat anterior doamna Kenevan pentru BBC.

Hollie Dance, mama lui Archie Battersbee, în vârstă de 12 ani, s-a alăturat acțiunii în justiție. Băiatul a fost găsit inconștient în dormitorul său din Southend, Essex, în aprilie 2022. Archie a decedat la Spitalul Royal London în august 2022, după ce medicii au decis oprirea aparatelor care îl mențineau în viață. Doamna Dance și tatăl lui Archie, Paul Battersbee, consideră că decesul a fost cauzat de o provocare de pe rețelele sociale.

Liam Walsh, tatăl Maiei Walsh, o adolescentă de 13 ani, participă la proces, crezând că moartea fiicei sale ar putea fi legată de aceeași provocare. Maia a fost găsită fără viață în dormitorul ei, la locuința familiei din Hertford, în octombrie 2022. Se menționează că adolescenta interacționase cu conținut „îngrijorător” pe platformă în lunile de dinaintea morții. Într-o postare din 6 martie 2022, tânăra a fost întrebată ce vrea să devină când va fi mare, la care a răspuns: „Nu cred că voi trăi mai mult de 14 ani”. În aceeași zi, ea a scris într-o altă postare: „Nu mi-e frică de ce este dincolo de moarte. Mi-e frică de durerea pe care o voi simți înainte ca totul să se termine.”

Demersuri pentru responsabilitate și siguranță online

Pentru activitatea sa de promovare a siguranței online a copiilor, Ellen Roome a fost decorată cu un MBE. După decesul fiului său, ea a început să militeze pentru „Legea lui Jools”, o inițiativă legislativă care ar oferi părinților acces la conturile de social media ale copiilor decedați. Doamna Roome a anunțat recent că celor patru familii reclamante li s-a alăturat Louise Gibson, mama lui Noah Gibson, un băiat de 11 ani, a cărui poveste nu a fost încă făcută publică.

„Este vorba despre responsabilitate. Suntem în Delaware pentru a ne asigura că rețelele sociale sunt trase la răspundere pentru răul cauzat pe platformele lor. Ceea ce se întâmplă online nu rămâne online. Impactul este real și, pentru prea multe familii, devastator. Nu este vorba de interzicerea internetului. Este vorba de a opri platformele să fie create pentru a da dependență, expunând copiii la pericole și evitând responsabilitatea atunci când se întâmplă ce e mai rău. Copiii merită protecție. Părinții merită răspunsuri. Iar companiile de tehnologie trebuie trase la răspundere. Suntem aici pentru a ne asigura că alți copii sunt mai în siguranță”, a declarat doamna Roome.

Poziția oficială a TikTok

Compania TikTok a transmis o declarație oficială prin intermediul unui purtător de cuvânt. „Cele mai profunde condoleanțe ale noastre rămân alături de aceste familii. Interzicem cu strictețe conținutul care promovează sau încurajează comportamente periculoase. Folosind sisteme robuste de detectare și echipe dedicate de aplicare a legii pentru a identifica și elimina proactiv acest conținut, eliminăm 99% din cel care încalcă aceste reguli înainte de a ne fi raportat. Ca și companie, respectăm legile stricte de protecție a datelor din Marea Britanie.”