Cinci alimente esențiale pentru susținerea alergătorilor de maraton

Începutul sezonului maratoanelor de iarnă în Statele Unite a adus în prim-plan importanța alimentației corecte pentru alergători. Specialiștii în nutriție susțin că alegerea alimentelor potrivite în zilele dinaintea competiției poate face diferența între un rezultat personal bun și o potențială vizită la cortul medical.

Potrivit Johns Hopkins Medicine, carbohidrații ar trebui să reprezinte între 60 și 70 la sută din caloriile consumate de alergători. Aceștia se transformă în glicogen, care reprezintă principala rezervă de energie pentru exercițiile de anduranță. Dieteticiana Kate Patton de la Cleveland Clinic subliniază importanța unei diete bogate în carbohidrați, cu un aport moderat de proteine și grăsimi pentru alergători de toate nivelurile de experiență.

Printre sursele recomandate de carbohidrați se numără pâinea integrală, ovăzul, cartofii și pastele. Bananele sunt de asemenea apreciate pentru conținutul lor ridicat de carbohidrați și potasiu, esențial pentru prevenirea cramplor musculare și menținerea hidratării. Înainte de antrenamentele matinale, o banană consumată cu unt de arahide poate asigura energia necesară fără a suprasolicita stomacul.

Ouăle sunt o sursă importantă de proteine pentru refacerea mușchilor după efort, iar alimente precum untul de migdale, puiul, quinoa și lintea asigură un aport adecvat de proteine în dieta alergătorilor. Avocado conține grăsimi sănătoase, care reduc inflamațiile și scad riscul de accidentări. Consumul regulat de struguri poate contribui la hidratare și oferă antioxidanți esențiali pentru sănătatea musculară.

Planificarea atentă a meselor din ultimele două-trei zile înainte de o cursă este crucială pentru menținerea energiei și prevenirea oboselii extreme. Combinarea alimentelor precum pâinea integrală cu avocado, ovăzul cu banană și nuci sau omleta cu somon afumat poate asigura un echilibru optim de nutrienți necesar pentru alergători. Alegerea alimentelor corecte poate avea un impact major asupra performanței și stării de sănătate în timpul unei curse, indiferent de nivelul de experiență al alergătorului.



