Cu o seară înainte de marea gală a Premiilor Oscar, producătorul Charles Finch și casa de modă Chanel au continuat o tradiție de peste patru decenii, găzduind una dintre cele mai exclusiviste cine ale weekendului. Evenimentul anual a revenit la Polo Lounge din cadrul The Beverly Hills Hotel, adunând la un loc actori, regizori și producători de top de la Hollywood, de la Al Pacino și Mick Jagger la Nicole Kidman și Kristen Stewart.

Lista de invitați a fost, ca de obicei, ultra-selectivă.

Jessie Buckley, gata de petrecere

Printre vedetele prezente s-a numărat și Jessie Buckley, favorita la categoria Cea mai bună actriță pentru rolul din „Hamnet”. Vizibil binedispusă, actrița a dezvăluit planurile sale pentru seară. „Aștept cu nerăbdare, în primul rând, să beau un dirty gin martini”, a spus Buckley râzând. „Și apoi să dau peste oameni pe care mă bucur să-i văd. Să stau de vorbă și să sărbătorim.”

Recomandari Petrecerea Chanel cu 150 de vedete de la Hollywood înainte de Oscaruri

Iar sentimentul care o domina era recunoștința. „Mă simt plină de recunoștință”, a mărturisit ea. „Am toată familia mea irlandeză aici și pe fiica mea. Aceste lucruri sunt doar o piatră de hotar într-o viață și ajungi să le trăiești alături de o mulțime de artiști diferiți pe care îi respecți și îi iubești cu adevărat. Așa că simt, hai să mergem. Hai să mergem să petrecem.”

Actrița irlandeză a purtat un top din mătase bleu-pudrat, împodobit, asortat cu o rochie din dantelă aurie și jad pal, o creație a casei franceze. „Proaspăt de pe podiumul Chanel”, a radiat ea. „Mă simt atât de privilegiată să port asta.” E drept că nu a uitat să menționeze și persoana responsabilă pentru apariția sa, stilista Danielle Goldberg. „Aș fi o femeie pierdută fără ea. Mi-a schimbat viața.” Cât despre rochia de la Oscaruri, Buckley a păstrat misterul. „Abia aștept să-mi port rochia mâine. Sunt atât de emoționată de ceea ce au creat, și este dincolo de orice aș fi putut visa vreodată. Este plină de bucurie. Și se simte foarte orientată spre tandrețe.”

Lily-Rose Depp, loială casei Chanel

Lily-Rose Depp, ambasadoare a brandului Chanel, a vorbit cu entuziasm despre direcția creativă a casei sub conducerea lui Matthieu Blazy. „Îl iubesc pe Matthieu și viziunea lui pentru Chanel atât de mult”, a declarat ea. „Fiecare colecție, simt că a dat lovitura. Pur și simplu iubesc viziunea lui despre femeia Chanel și toate articolele vestimentare frumoase pe care ni le-a prezentat. Abia aștept să văd cum continuă să evolueze. Sunt un mare fan a ceea ce a făcut el.”

Recomandari Sarah Pidgeon și Paul Kelly din Love Story au adus energia anilor 2000 la Chanel

Depp a sosit într-un ansamblu din muselină gri, compus dintr-o vestă fără mâneci cu un lanț împodobit cu strasuri și perle, asortată cu o rochie din colecția haute couture de primăvară a brandului. „Îmi iubesc atât de mult ținuta”, a spus ea. „Imediat ce am văzut-o pe podium, am zis: ‘Trebuie să port asta’. Acesta a fost unul dintre look-urile mele preferate de când l-am văzut.” L-a prezentat apoi și pe stilistul ei, Spencer Singer. „Acesta este stilistul meu, Spencer Singer. Este și cel mai bun prieten al meu. El m-a pus în această ținută fabuloasă.”

Printre filmele care au impresionat-o în acest an se numără chiar cel al colegei sale de la eveniment. „‘Hamnet’ chiar m-a terminat. Am crezut că a fost atât de incredibil, atât de sfâșietor. Interpretările au fost atât de frumoase.” A lăudat și o altă nominalizată prezentă în încăpere. „Iubesc ‘Sentimental Value’. Prietena mea Elle Fanning a fost atât de incredibilă în el. A fost una dintre interpretările mele preferate din tot anul.”

Teyana Taylor, superstițioasă, dar prezentă

Nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru filmul „One Battle After Another”, Teyana Taylor și-a făcut apariția într-o haină multicoloră din shearling de la Chanel. Și, pe bune, a fost o apariție. „Pusesem ochii pe haina asta de luni și nu ieșeam din casă până nu aveam haina asta”, a zâmbit ea. „Am văzut haina. Aveam nevoie de haina aia, și acesta a fost momentul perfect să o scot la înaintare.”

Recomandari Giorgio Armani aduce elita Hollywood-ului la petrecerea sa de dinaintea Oscarurilor

Pe măsură ce sezonul premiilor se apropie de final, Taylor, care a câștigat deja Globul de Aur, spune că s-a concentrat pe a trăi clipa. „Înseamnă să înțelegi binecuvântarea din toate astea. Trebuie să te bucuri de ea cât e a ta. Pentru că viața este atât de fragilă și viața este atât de scurtă. Asta este tot pentru ce m-am rugat vreodată. Așa că de ce să nu o îmbrățișez și să mă distrez pe cinste?”

Dar și-a scris discursul de acceptare? „Încă nu, dar o voi face în seara asta. Sunt superstițioasă”, a zâmbit Taylor. „Vreau să aștept până sunt într-un spațiu calm pentru a-mi aduna cu adevărat gândurile.”

Un ultim răsfăț culinar

V-ați întrebat vreodată ce mănâncă vedetele cu o seară înainte de Oscaruri? Ei bine, la cina Chanel (un parteneriat între producător și brand început încă din 2009), invitații s-au bucurat de o salată Caesar, urmată de friptură au poivre sau pui la cuptor cu cartofi prăjiți.

Piesa de rezistență a fost însă desertul: sundae-ul cu înghețată „Marilyn”, un amestec de înghețată de mentă cu fulgi de ciocolată, acoperit cu spumă de lapte cu malț, fudge fierbinte, vișine și finisat cu vată de zahăr roz. Un ultim răsfăț înainte de noaptea cea mare.