Comitetul Național al Zilei Mamei va onora patru femei remarcabile din industrii precum divertisment, retail și tehnologie. Gala Outstanding Mother Awards, ajunsă la a 48-a ediție, va avea loc pe 7 mai la New York și celebrează femeile care reușesc să îmbine cariere de succes cu viața de familie și implicarea în comunitate.

Cine sunt mamele remarcabile din acest an

Lista laureatelor din acest an include nume sonore. Printre ele se numără Ciara, cântăreață multiplatinată și câștigătoare a premiului Grammy, antreprenoare și filantroapă. Alături de ea vor fi premiate Denise Magid, director comercial la Bloomingdale’s, Jennifer Foyle, președinte și director executiv de creație pentru American Eagle și Aerie, dar și Jill Hazelbaker, director de marketing și vicepreședinte senior pentru comunicare și politici publice la Uber.

Un eveniment cu scop nobil

Dar evenimentul nu este doar despre trofee și recunoaștere. Dejunul anual are un puternic caracter caritabil, iar fondurile strânse în acest an vor fi direcționate către No Kid Hungry, o campanie națională a organizației Share Our Strength, dedicată eradicării foametei și sărăciei.

Nance Hastings, președinta comitetului Outstanding Mother Award, a subliniat miza evenimentului. „Premiile Outstanding Mother sunt o oportunitate de a recunoaște femeile care conduc atât cu un scop, cât și cu inima. Laureatele din acest an au atins un succes profesional iesit din comun, rămânând în același timp profund devotate familiilor și comunităților lor. Suntem onorați să le celebrăm și să strângem fonduri virtuale pentru misiunea No Kid Hungry de a pune capăt foametei în rândul copiilor.”

O nouă distincție: premiul „Rock Star Mom”

Și surprizele nu se opresc aici. Ediția din acest an introduce o nouă distincție, premiul „Rock Star Mom”, acordat în parteneriat de No Kid Hungry și LIFT-New York. LIFT este o organizație non-profit care lucrează direct cu părinții pentru a combate sărăcia generațională, oferindu-le consiliere individuală și sprijin financiar direct.

Dar cine este, pe bune, prima mamă rock star? Numele ei este Giselle Veloz, manager senior de program la LIFT-NY. Povestea ei este cu atât mai specială cu cât a fost, la rândul ei, o mamă ajutată de programul LIFT. Acum, în calitate de consilier de sănătate mintală eligibil pentru licențiere în statul New York, Veloz este o susținătoare a justiției sociale și și-a dedicat cariera combaterii inegalităților sistemice.

O poveste cu adevărat inspirațională.

Peste 39 de milioane de dolari donați de-a lungul anilor

Gala, care va avea loc la adresa 583 Park Avenue, va fi prezentată din nou de Joanna Coles (chief content officer la The Daily Beast) și va include o licitație live condusă de celebrul licitator Billy Harris. Eforturile de strângere de fonduri nu sunt deloc noi pentru organizatori.

De la înființare, Consiliul Național al Zilei Tatălui/Zilei Mamei a donat peste 39 de milioane de dolari unor organizații caritabile din Statele Unite axate pe sprijinirea familiilor. Introducerea premiului „Rock Star Mom” arată o nouă direcție pentru eveniment, una care aduce în prim-plan nu doar succesul de pe marile scene sau din birourile de corporație, ci și lupta tăcută și victoriile mamelor din comunitățile vulnerabile.