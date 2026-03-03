Christina Applegate – anorexie de la 15 ani și cum l-a părăsit pe Brad Pitt pentru un alt star

Christina Applegate, actrița care a interpretat-o pe Kelly Bundy, a făcut dezvăluiri despre lupta sa cu anorexia, care a început la doar 15 ani, în timpul filmărilor pentru celebrul serial „Familia Bundy”. Actrița, acum în vârstă de 54 de ani, povestește în noua sa carte cum presiunea de a fi slabă a adâncit-o într-o tulburare alimentară.

Potrivit Independent, în cartea sa de memorii, „You With the Sad Eyes”, Applegate detaliază cum a jucat în toate cele 11 sezoane ale sitcomului Fox, în rolul fiicei lui Al Bundy, interpretat de Ed O’Neill. Problemele ei cu imaginea corporală existau deja, dar s-au agravat în fața camerelor de filmat.

„Trebuia să fiu slabă”

Applegate, care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021, scrie că personajul Kelly Bundy a contribuit direct la înrăutățirea stării sale. Ea avea o viziune clară despre cum trebuia să arate personajul, iar acest lucru a avut un preț.

„Mi-am săpat singură o groapă cu acel personaj, pentru că trebuia să fiu slabă. Aveam o viziune a hainelor specifice pe care voiam să le poarte și, pentru a purta acele haine – haine care ar fi arătat dacă mâncai ceva la fel de mic ca un singur bob de strugure – a trebuit să mă adâncesc și mai mult în tulburarea mea alimentară”, a scris Applegate în fragmentul publicat de Vulture.

După câțiva ani în serial, stilul personajului său a devenit tot mai provocator, cu haine mulate și fuste scurte, ceea ce a atras atenția publicului din studio. „Până în sezonul cinci, Doamne: puteam intra în sufragerie, așa cum am făcut în episodul 13, «Nașul», într-o jachetă de piele cu franjuri peste o cămașă roșie scurtă și ar fi urmat o pauză de cinci secunde în scenă, în timp ce mulțimea urla lasciv la mine”, a povestit ea.

Privind în urmă, actrița are sentimente amestecate. „Mă uit la toate astea acum și mă înfior. Serialul a fost, într-adevăr, grosolan și obscen, și nu ar avea nicio șansă să fie realizat în zilele noastre.”

O luptă pentru control

Cu toate acestea, Christina Applegate nu învinovățește pe nimeni din echipa serialului pentru experiențele sale. Deși era constant „un obiect la care bărbații să se uite cu poftă” în serial, ea a fost cea care a dorit să poarte rochiile pentru care Kelly era cunoscută.

„Și, oricât de greu ar fi de crezut, eram cu adevărat inocentă față de efectul pe care îl aveam asupra oamenilor. Eram doar un copil. Știam că negarea mea de a mânca și relația mea în general dăunătoare cu mâncarea erau toate bazate pe traume. Văzusem mult prea multe la o vârstă fragedă, iar orice sentiment de control și siguranță era, în cel mai bun caz, trecător”, a scris ea.

Ea a explicat că anorexia ei avea simptome similare cu tulburarea obsesiv-compulsivă. „Când cineva mă face să mă simt fără control, trebuie să reafirm acel control, iar anorexia îmi permite să fac asta. Ca mulți oameni traumatizați, tânjesc după control, iar mâncarea este un domeniu în care reușesc să-l obțin”, a adăugat Applegate.

Întâlnirea cu Brad Pitt și alegerea surprinzătoare

În memoriile sale, actrița a povestit și un episod din tinerețea sa, de la finalul anilor ’80. În 1989, la 17 ani, făcea parte dintr-un grup extins de prieteni care includea un „actor puțin cunoscut pe nume Brad Pitt”.

Applegate a explicat că prietenia lor a fost mereu platonică, până la un moment dat. „Apoi, într-o zi, m-am uitat din nou la Brad și m-am gândit, hmm… Se pare că și el a făcut la fel.”

Orice șansă la o idilă a fost însă spulberată când l-a văzut pe muzicianul Sebastian Bach, descris ca „chipeșul cu păr lung”, solistul trupei Skid Row, care avea deja un copil de un an. „M-am simțit atât de puternică și sigură pe mine pentru o dată, încât, când s-a terminat gala de premiere, am plecat cu Sebastian Bach, nu cu Brad Pitt”, a recunoscut ea.

Motivul alegerii sale a fost legat de statutul actorului la acel moment. „Urăsc să o spun așa, dar Brad pe atunci încă își croia drum ca actor și nu era încă ACEL Brad Pitt, bărbatul din visele atâtor oameni.”