Chirurgia minim invazivă în neurochirurgie: când sunt recomandate și când nu?

Neurochirurgia este disciplina care se ocupă cu diagnosticarea și tratarea afecțiunilor și tulburărilor aflate la nivelul creierului, coloanei vertebrale și a nervilor periferici.

Aceasta este una dintre cele mai avansate discipline din lumea medicală și beneficiază de majoritatea progreselor tehnologice realizate până în acest moment.

Una dintre aceste realizări majore este chirurgia minim invazivă, o tehnică chirurgicală care utilizează instrumente de mici dimensiuni, redare video și control de la distanță, pentru a oferi pacientului mai multe beneficii comparativ cu chirurgia tradițională.

Neurochirurgia minim invazivă utilizează instrumentar microchirurgical si o gama variata de tuburi ușoare și flexibile numite endoscoape, care sunt dotate cu o cameră video și o sursă de lumină la capătul lor, oferind astfel o imagine clară a zonei afectate.

Datorită endoscopului, neurochirurgul poate mări imaginile primite și observă mai ușor structurile sănătoase și pe cele care necesită înlocuire sau îndepărtare completă.

Când este recomandată chirurgia minim invazivă?

Datorită inciziilor mici necesare procedurii, timpul de recuperare este mult mai scurt și riscul anumitor complicații este mai redus. Mai mult decât atât, rezultatul cosmetic este și el mult mai bun datorită inciziilor de mărimea unei monede, efectuate în timpul unor astfel de tehnici minim invazive în neurochirurgie.

Datorită tuturor beneficiilor și versatilității acestei tehnici, tratamentul chirurgical minim invaziv este deseori prima metodă terapeutică aleasă pentru majoritatea afecțiunilor, mai ales în cazul tumorilor.

Pentru a ameliora frica persoanelor vârstnice cu privire la tratamentul chirurgical, Benjamin Brokinkel, Markus Holling, Dorothee Cäcilia Spille împreună cu alți colegi, au publicat în 2017 un studiu intitulat “Surgery for meningioma in the elderly and long-term survival: comparison with an age- and sex-matched general population and with younger patients”, care a analizat prognosticul de lungă durată al persoanelor vârstnice care au beneficiat de tratament chirurgical.

Rezultatele studiului au arătat că pacienții vârstnici care au avut meningiomul tratat chirurgical nu au prezentat o rată de supraviețuire mai mică comparativ cu populația generală de aceeași vârstă.

Cu alte cuvinte, vârsta nu pare a fi un factor atunci când vine vorba despre eligibilitatea pentru tratamentul chirurgical.

Cu toate acestea, însă, zona în care apare afecțiunea, prezența unor anumite probleme de sănătate și riscul de complicații pot îndruma medicul specialist să aleagă o altă metodă de tratament.

Dacă sănătatea pacientului permite și zona afectată poate fi accesată fără a pune în pericol viața sau funcționalitatea acestuia, atunci este posibil ca neurochirurgul să recomande tratament minim invaziv, urmând ca porțiunile inaccesibile să fie tratate prin alte mijloace.

Când nu este recomandată chirurgia minim invazivă?

La fel ca orice procedură chirurgicală și cea minim invazivă prezintă anumite riscuri. De la sângerări sau reacții adverse la anestezie, la probleme specifice asociate cu zona operată, ele reprezintă un factor important de decizie.

Mai mult decât atât, locația este și ea un factor foarte important, imposibilitatea de a accesa zona afectată obligând medicul specialist să apeleze la alte metode terapeutice cum ar fi radioterapia sau chimioterapia în cazul tumorilor.

Radioterapia înseamnă distrugerea tumorii prin radiații, acestea fiind direcționate direct în tumoră fără a intra în contact cu țesuturile înconjurătoare. De cele mai multe ori această metodă terapeutică este administrată în același timp cu un medicament chimioterapic specific, care face tumora mai sensibilă la radiații.

Chimioterapia este o altă metodă terapeutică care implică administrarea de medicamente pentru a distruge celulele care se răspândesc rapid și necontrolat.

Pentru afecțiuni cum ar fi boala Parkinson sau epilepsie, deseori tratamentul recomandat este unul medicamentos iar când acesta nu mai are efectul dorit, se poate apela la stimulare cerebrală, pentru că aceasta inhibă sau activează anumite părți ale creierului.

În funcție de fiecare caz în parte, medicul specialist va alege cea mai bună formă de tratament, iar aceasta poate fi compusă din mai multe metode terapeutice, menite să ofere pacientului o recuperare cât mai completă.