Chirurg acuzat de dublă crimă – și-a hărțuit fosta soție săptămâni la rând înainte de a o ucide

Cazul dublei crime din Ohio, care a îngrozit o comunitate întreagă, scoate la lumină detalii terifiante. Chirurgul acuzat că și-a ucis fosta soție și pe noul ei partener nu a acționat la impuls. Îi urmărea de săptămâni. Se pare că ar fi intrat chiar și în casa lor cu puțin timp înainte de tragedie, profitând de o plecare a cuplului din oraș, scrie Dailymail.

Michael McKee, un chirurg de 39 de ani, a fost arestat. El este acuzat de uciderea fostei sale soții, Monique Tepe, de aceeași vârstă, și a noului ei soț, dentistul Spencer Tepe, de 37 de ani. Documente noi din anchetă, obținute de Dailymail, dezvăluie o poveste despre teroare și obsesie pură. McKee are patru capete de acuzare pentru omor calificat și unul pentru efracție. La toate a pledat nevinovat.

„Te pot ucide oricând. Vei fi mereu soția mea”

Coșmarul lui Monique Tepe nu a început în noaptea fatală de 30 decembrie. A început cu mult timp înainte. Femeia le spusese unor prieteni apropiați că fostul soț o abuza. O poveste de groază. La un moment dat, Monique i-a mărturisit unei prietene un episod cutremurător: McKee a strangulat-o și a agresat-o sexual. Amenințările nu se opreau. Erau constante. Directe. Un martor a relatat o discuție halucinantă în care chirurgul i-ar fi spus clar: o poate „ucide oricând”, o va găsi oriunde s-ar duce și „va fi mereu soția lui”. Ironia sorții? Căsnicia lor, încheiată în 2015, s-a terminat oficial din cauza unei simple „incompatibilități” trecute în acte.

SUV-ul argintiu și telefonul închis: Probele care l-au dat de gol

Dovezile strânse de anchetatori indică un plan bine pus la punct. Pe 6 decembrie, cu trei săptămâni înainte de crime, camerele de supraveghere din cartierul Weinland Park l-au filmat pe McKee lângă casa fostei soții. Chiar în acea zi, soții Tepe erau în Indiana, la un meci de fotbal american. Prietenii care i-au însoțit spun că Monique a plecat de la meci mai devreme, supărată. Motivul? Un conflict legat de McKee. Coincidență? Puțin probabil. Un SUV argintiu, suspect, a fost văzut de mai multe ori în zonă – mașina avea un abțibild pe geam, o plăcuță de înmatriculare furată, dar înregistrarea ei ducea direct la adrese vechi ale chirurgului și la un spital unde lucrase. O altă probă cheie: telefonul lui McKee. A fost complet inactiv din seara de 29 decembrie până după prânz pe 30 decembrie. Exact intervalul în care poliția crede că s-a petrecut crima.

Copiii plângeau în casă. Apelul disperat la 911

Descoperirea a fost făcută după ce Spencer Tepe nu a mai apărut la cabinetul stomatologic. Proprietarul clinicii, Dr. Mark Valrose, a sunat la poliție din Florida. A cerut o verificare la domiciliu. Apoi, un prieten de familie, Alexander Ditty, a format și el 911. Disperat. I-a spus dispecerului că „aude copiii înăuntru”, că unul pare să strige. Câteva minute mai târziu, vocea i s-a frânt. „E un cadavru înăuntru… zace lângă pat… e sânge lângă el”. Când au ajuns, polițiștii i-au găsit pe Monique și Spencer împușcați mortal. În casă se aflau și cei doi copii ai cuplului, o fetiță de patru ani și un băiețel de un an. Erau nevătămați. Atât.

„Nu am fost șocați deloc”. Familia se aștepta la ce e mai rău

Michael McKee a fost prins după 10 zile de căutări. Arestarea a avut loc în Chicago, Illinois, iar chirurgul avea o armă asupra lui. „Mai multe arme au fost ridicate de la proprietatea lui McKee și există o legătură preliminară între una dintre ele și omucideri”, a confirmat șefa poliției din Columbus, Elaine Bryant, care a adăugat că a fost un „atac țintit”, având la bază violența domestică. Pentru familia victimelor, surpriza a lipsit cu desăvârșire. O rudă a declarat pentru Dailymail că vestea nu a fost „absolut deloc un șoc”. Se așteptau la ce e mai rău. „Cu toții răsuflăm puțin ușurați, pentru că l-au prins”, a completat ruda. McKee este acum în arest preventiv. Fără posibilitate de cauțiune.