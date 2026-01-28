28 ianuarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăARTICOLEChirurg acuzat de dublă crimă - și-a hărțuit fosta soție săptămâni la...

Chirurg acuzat de dublă crimă – și-a hărțuit fosta soție săptămâni la rând înainte de a o ucide

Autor - Lavinia Ciofu
100
3 min.

Cazul dublei crime din Ohio, care a îngrozit o comunitate întreagă, scoate la lumină detalii terifiante. Chirurgul acuzat că și-a ucis fosta soție și pe noul ei partener nu a acționat la impuls. Îi urmărea de săptămâni. Se pare că ar fi intrat chiar și în casa lor cu puțin timp înainte de tragedie, profitând de o plecare a cuplului din oraș, scrie Dailymail.

Michael McKee, un chirurg de 39 de ani, a fost arestat. El este acuzat de uciderea fostei sale soții, Monique Tepe, de aceeași vârstă, și a noului ei soț, dentistul Spencer Tepe, de 37 de ani. Documente noi din anchetă, obținute de Dailymail, dezvăluie o poveste despre teroare și obsesie pură. McKee are patru capete de acuzare pentru omor calificat și unul pentru efracție. La toate a pledat nevinovat.

„Te pot ucide oricând. Vei fi mereu soția mea”

Coșmarul lui Monique Tepe nu a început în noaptea fatală de 30 decembrie. A început cu mult timp înainte. Femeia le spusese unor prieteni apropiați că fostul soț o abuza. O poveste de groază. La un moment dat, Monique i-a mărturisit unei prietene un episod cutremurător: McKee a strangulat-o și a agresat-o sexual. Amenințările nu se opreau. Erau constante. Directe. Un martor a relatat o discuție halucinantă în care chirurgul i-ar fi spus clar: o poate „ucide oricând”, o va găsi oriunde s-ar duce și „va fi mereu soția lui”. Ironia sorții? Căsnicia lor, încheiată în 2015, s-a terminat oficial din cauza unei simple „incompatibilități” trecute în acte.

Citeste si:  Te-a inselat? Uite cum poti depasi acest moment tensionat din relatia voastra

SUV-ul argintiu și telefonul închis: Probele care l-au dat de gol

Dovezile strânse de anchetatori indică un plan bine pus la punct. Pe 6 decembrie, cu trei săptămâni înainte de crime, camerele de supraveghere din cartierul Weinland Park l-au filmat pe McKee lângă casa fostei soții. Chiar în acea zi, soții Tepe erau în Indiana, la un meci de fotbal american. Prietenii care i-au însoțit spun că Monique a plecat de la meci mai devreme, supărată. Motivul? Un conflict legat de McKee. Coincidență? Puțin probabil. Un SUV argintiu, suspect, a fost văzut de mai multe ori în zonă – mașina avea un abțibild pe geam, o plăcuță de înmatriculare furată, dar înregistrarea ei ducea direct la adrese vechi ale chirurgului și la un spital unde lucrase. O altă probă cheie: telefonul lui McKee. A fost complet inactiv din seara de 29 decembrie până după prânz pe 30 decembrie. Exact intervalul în care poliția crede că s-a petrecut crima.

Copiii plângeau în casă. Apelul disperat la 911

Descoperirea a fost făcută după ce Spencer Tepe nu a mai apărut la cabinetul stomatologic. Proprietarul clinicii, Dr. Mark Valrose, a sunat la poliție din Florida. A cerut o verificare la domiciliu. Apoi, un prieten de familie, Alexander Ditty, a format și el 911. Disperat. I-a spus dispecerului că „aude copiii înăuntru”, că unul pare să strige. Câteva minute mai târziu, vocea i s-a frânt. „E un cadavru înăuntru… zace lângă pat… e sânge lângă el”. Când au ajuns, polițiștii i-au găsit pe Monique și Spencer împușcați mortal. În casă se aflau și cei doi copii ai cuplului, o fetiță de patru ani și un băiețel de un an. Erau nevătămați. Atât.

Citeste si:  Gray construiește program câștigător în sport american

„Nu am fost șocați deloc”. Familia se aștepta la ce e mai rău

Michael McKee a fost prins după 10 zile de căutări. Arestarea a avut loc în Chicago, Illinois, iar chirurgul avea o armă asupra lui. „Mai multe arme au fost ridicate de la proprietatea lui McKee și există o legătură preliminară între una dintre ele și omucideri”, a confirmat șefa poliției din Columbus, Elaine Bryant, care a adăugat că a fost un „atac țintit”, având la bază violența domestică. Pentru familia victimelor, surpriza a lipsit cu desăvârșire. O rudă a declarat pentru Dailymail că vestea nu a fost „absolut deloc un șoc”. Se așteptau la ce e mai rău. „Cu toții răsuflăm puțin ușurați, pentru că l-au prins”, a completat ruda. McKee este acum în arest preventiv. Fără posibilitate de cauțiune.

Articolul precedent
Cancer ignorat la 17 ani. Părinții Islei luptă pentru o nouă lege cu 35.000 de semnături
Articolul următor
Challenger – 7 vieți pierdute. Avertismentul ignorat care ar fi putut opri dezastrul
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

O youtuberiță pe Insula Antraxului, interzisă 48 de ani...

A ignorat complet avertismentele. A plătit un localnic să o ducă pe un tărâm unde nimeni nu mai punea piciorul și a pornit camera....

O vacanță de 2 zile, doi frați opuși și...

El și ea. Complet diferiți. El? Un extrovert de 21 de ani, proaspăt absolvent. Ea, sora mai mare cu șase ani, jurnalistă de travel,...

Iași 2025 – 6.808 nașteri. Orașul care sfidează criza...

România e în plină iarnă demografică. Dar un oraș merge complet anapoda. Iașiul. Aici s-au născut 6.808 copii doar în 2025. O cifră imensă,...

Clubul de la 3 dimineața – De ce 60%...

Ora 3 dimineața. Nu sună telefonul. Afară e liniște. Și totuși, te trezești. Brusc. Inima îți bate cu putere, iar mintea e perfect limpede....

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media