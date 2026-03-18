Ruthie Rogers, co-fondatoarea celebrului restaurant The River Cafe, distins cu o stea Michelin, este un nume de referință în gastronomia londoneză. Cu 14 cărți de bucate la activ și una proaspăt lansată, Rogers dezvăluie acum locurile sale preferate din capitala britanică. Și are niște secrete bine păstrate, de la gelateria preferată la parcul ascuns pe care doar localnicii îl știu.

Restaurantul de suflet și o prăjitură legendară

V-ați întrebat vreodată unde mănâncă cel mai des un chef de talie mondială? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă prin simplitatea sa. La o petrecere aniversară, personalul i-a pregătit un quiz, iar una dintre întrebări era: „Cine mănâncă aici cel mai des?”. Răspunsul a fost chiar ea. „Deși îmi place să explorez restaurante noi, acesta este cel pe care îl iubesc cel mai mult”, mărturisește Rogers referindu-se la propriul local, The River Cafe.

Localul, deschis în 1987 împreună cu regretata Rose Gray, a vândut peste 48.000 de porții din celebra prăjitură Chocolate Nemesis.

Iar succesul nu e întâmplător. „Ori de câte ori scriu o carte – am făcut 14 cărți de bucate, iar acum Table 4 at The River Cafe: Conversations About Food and Life – lucrez cu designeri și fotografi atât de grozavi, este o adevărată colaborare”, explică ea. „Este grozav să trăiești într-un oraș în care designul, fotografia și scrisul sunt atât de prețuite.”

Ghid culinar personal

Pentru micul dejun, alegerea ei este Marchesi din Mayfair. „Când intri aici e ca și cum ai intra într-o cafenea din Milano. Poți să comanzi o farfurie de prosciutto sau ouă jumări cu pancetta, sau pur și simplu un espresso.”

Când vine vorba de cafea, merge la The Monocle Café de pe Chiltern Street, deschisă de prietenul ei Tyler Brûlé. Iar pentru desert, slăbiciunea ei este înghețata. „Uneori, după muncă, mă opresc la Venchi și rog taxiul să mă aștepte în timp ce intru în fugă să-mi iau o înghețată de alune cu frișcă (nocciola gelato con panna). Mă simt de parcă aș fi din nou în Val d’Orcia.”

Dacă i se face foame noaptea târziu, destinația e Maroush, pe Beauchamp Place. E deschis toată noaptea și poți mânca „cel mai bun shawarma, hummus și fattoush.”

Cultură, shopping și secrete locale

Dincolo de mâncare, Londra oferă o multitudine de experiențe. Teatrul preferat al lui Ruthie este The Bridge Theatre, unde a fost să vadă piesa „Guys and Dolls” de șase ori. Când vine vorba de artă, muzeul ei de suflet este The British Museum, pe care îl consideră „preferatul meu, nu doar din Londra, ci din lume”.

La capitolul shopping, se oprește la The Row, „nu doar pentru haine, ci pentru că Annabelle Selldorf a proiectat spațiul. Chiar dacă nu vreau să cumpăr ceva anume, e ca și cum aș merge la o galerie.” Pentru cărți, librăria independentă John Sandoe Books este alegerea perfectă, fiind la cinci minute de casa ei. Iar pentru produse de înfrumusețare, merge cu nepoatele adolescente la Space NK de pe Kings Road.

Un pont pentru flori? Toate aranjamentele de la The River Cafe provin de la Flowerbx, afacerea prietenei sale Whitney Bromberg Hawkings.

Cel mai bun suvenir? Răspunsul e simplu și direct: „Cel mai bun suvenir este o amintire.”

Evadări și locuri neștiute

Chiar și o capcană pentru turiști poate fi pe placul unui localnic. „The London Eye îți oferă o priveliște spectaculoasă a Londrei. Vezi orașul într-un mod complet diferit”, spune Rogers. Pentru o evadare în natură, recomandă Green Park și St. James’s Park, locuri unde se petrec multe scene din filmele și serialele bazate pe cărțile lui John le Carré.

Dar care e locul secret, știut doar de localnici? Ranelagh Gardens din Chelsea. „Este în spatele Spitalului Regal. E un fel de grădină secretă, un parc foarte mic lângă râu.”

În materie de arhitectură, bijuteria ei preferată este Christ Church din Spitalfields, construită între 1714-1729 de Nicholas Hawksmoor. Era și preferata soțului ei, regretatul arhitect Richard Rogers.

Și un detaliu amuzant: salonul ei de coafură, Hershesons din Belgravia, este „un fel de a doua casă”. The Times of London le-a întrebat odată pe ea și pe Rose Gray ce ar vrea să învețe în afară de gătit. „Rose a spus că ar vrea să învețe italiană; eu am spus că aș vrea să învăț să-mi usuc părul cu foehnul.”

Stilul de călătorie

Ruthie Rogers călătorește minimalist. „Încerc să-mi pun toate hainele într-o geantă de piele de la Il Bisonte pe care Richard mi-a cumpărat-o de la Florența în 1989.” De altfel, ea și soțul ei au renunțat la condus în Londra de ani buni. El mergea peste tot cu bicicleta, iar ea preferă să meargă pe jos sau să ia un taxi negru.

Aeroportul ei preferat nu este în Londra, ci în Spania. Este vorba de Terminalul 4 al aeroportului Barajas din Madrid, proiectat chiar de soțul ei. „Îmi amintesc că am petrecut ore întregi cu el alegând culorile pentru acoperișul curcubeu.” Când pleacă într-un zbor lung de pe Heathrow, are un mic ritual: se oprește la barul de fructe de mare Fortnum & Mason din Terminalul 5, considerându-l „cel mai bun lucru de mâncat înainte de un zbor lung.”