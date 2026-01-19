Charlotte Năstase, fiica lui Ilie Năstase, a ajuns pe străzi

Doarme pe străzi. Charlotte Năstase, fiica adoptivă a legendarului tenismen Ilie Năstase, trece prin cel mai negru capitol din viața ei. Fără casă. Fără bani pentru mâncare sau alte nevoi de bază.

Femeia de 35 de ani a postat pe internet un mesaj disperat, scrie Spynews, și a atașat un cont bancar pentru donații de la oameni pe care nici măcar nu îi cunoaște. Greu de privit. Cea care purta cândva unul dintre cele mai cunoscute nume din sportul românesc cere acum ajutor de la străini.

Apelul disperat care a șocat internetul

Charlotte Năstase nu s-a ascuns. A publicat o fotografie care arată exact în ce condiții trăiește acum, sau mai bine zis supraviețuiește, iar descrierea imaginii e cutremurătoare. Nu mai are casă, nu mai are bani, iar singura speranță rămâne mila celor care îi văd postarea.

Ironia sorții. Cu câțiva ani în urmă, Charlotte își deschisese un cont pe o platformă pentru adulți ca să facă bani. N-a mers nici asta.

Acuzații grave la adresa lui Ilie Năstase

Relația dintre Charlotte și tatăl ei adoptiv? Distrusă de ani buni. Și nu vorbim despre o simplă ceartă de familie, ci despre acuzații pe care fiica fostului campion le-a făcut public.

Charlotte a spus că Ilie Năstase ar regreta adopția. Ba mai mult, a susținut că tatăl ei ar fi încercat să o îndemne spre suicid. Declarații dintre cele mai dure pe care le-ar putea face un copil despre părintele său. Scandalul a explodat în presă, iar imaginea tenismenului a avut serios de suferit.

Reacția fostului campion: „Minte!”

Ilie Năstase a răspuns acuzațiilor în exclusivitate la Antena Stars. Neagă totul. Susține că s-a ocupat de ea întotdeauna, așa cum a putut. Cine spune adevărul? Greu de știut din afară.

Charlotte nu e singurul copil adoptat de Năstase. În timpul căsniciei cu actrița Alexandra King, care a durat din 1984 până în 2002, cei doi au mai înfiat un băiat, Nicholas, iar după divorț ambii copii au rămas în grija mamei.

De la copil de star la persoană fără adăpost

Povestea Charlottei pare desprinsă dintr-un film prost. Adoptată de unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a dat România, recunoscut la nivel mondial, femeia a ajuns să cerșească online. Ce s-a întâmplat între timp? Cum s-a ajuns aici? Doar cei implicați știu cu adevărat.

Cert e că drumul de la viața alături de o legendă a tenisului până la străzile reci ale realității a fost lung și dureros. Charlotte are 35 de ani, o viață întreagă înainte. Dar deocamdată, nici măcar un acoperiș deasupra capului.