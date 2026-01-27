Charlie Heaton, 31 de ani, despre sosia sa, Harry Styles – Înțeleg de ce se întâmplă”

Unul e actor. Celălalt, superstar pop. De ani de zile, fanii îi confundă, iar acum Charlie Heaton a decis să vorbească deschis despre asemănarea sa izbitoare cu Harry Styles, recunoscând că și el vede de ce se întâmplă asta.

Actorul din „Stranger Things”, acum în vârstă de 31 de ani, a fost prezent la premiera noului său serial HBO, „Industry”. Acolo a abordat subiectul. Cu umor. Într-un interviu pentru People, Heaton a zis că toate comparațiile sunt „amuzante” și a oferit o explicație simplă pentru confuzia online.

„Suntem din același loc, avem aceeași vârstă”

Când jurnaliștii l-au întrebat direct dacă se consideră sosia lui Styles, actorul britanic a zâmbit. Departe de a nega. A adus chiar argumente. „Amândoi suntem din nordul Angliei, avem cam aceeași vârstă”, a explicat el. Apoi a adăugat, pe un ton relaxat: „Nu știu. Există niște asemănări. Da, înțeleg de ce se întâmplă”.

Coincidență? Puțin probabil. Chiar dacă unul joacă în seriale și celălalt umple stadioane, asemănările fizice sunt pur și simplu prea evidente pentru a fi ignorate, de la trăsăturile feței până la alegerile vestimentare. Ironia sorții? Nu s-au întâlnit niciodată. „Nu l-am cunoscut, dar poate într-o zi voi apuca să-l salut”, a spus Heaton, lăsând fanii să viseze la o întâlnire care ar exploda pe internet.

De la „Stranger Things” la jurnalist financiar

Momentul discuției nu e întâmplător. Marchează o tranziție în cariera lui Charlie Heaton. Lumea îl știe drept Jonathan Byers din „Stranger Things”, dar acum el intră într-un univers total nou în serialul „Industry”, unde joacă rolul unui jurnalist financiar pe nume Jim Dycker. O schimbare totală față de adolescentul chinuit din Hawkins.

Ce l-a atras la proiect? Tocmai diferența. „Este pur și simplu atât de diferit de ce am făcut înainte și cred că asta m-a atras”, a mărturisit Heaton. A recunoscut că la început i-a fost chiar frică. „Mi-a fost teamă să o fac. Nu credeam că pot, așa că a fost grozav să mă arunc în asta. Am intrat într-o distribuție deja formată, opusul a ceea ce sunt obișnuit. Dar toată lumea a fost foarte drăguță, foarte primitoare.”

O idee mai veche: schimb de vieți cu Harry Styles

Subiectul nu e nou. În 2022, cei de la Hits Radio l-au întrebat în glumă dacă ar face schimb de vieți cu Harry Styles pentru o zi, ca în „The Parent Trap”. Răspunsul lui Heaton a venit pe loc, direct și amuzant. „O zi în viața lui Harry Styles, sigur, de ce nu, da”, a zis el, întrebând apoi, mai mult în glumă, mai mult în serios: „Puteți aranja asta?”. Clar, ideea nu-i displace.

Sfârșitul unei ere și un respiro necesar

Finalul „Stranger Things” a lăsat urme. Filmările pentru ultimul sezon s-au terminat, iar Heaton a vorbit despre cât de emoționant a fost totul. Ultima zi? Specială. „Acea ultimă zi pe platou, lucrurile pe care le filmam, totul a fost de o onestitate reală”, a povestit el pentru People. „A fost ca și cum aș fi spus: iubesc oamenii cu care lucrez și sunt trist să îmi iau rămas bun. A fost o experiență cu adevărat specială.” După un an în care „a muncit mult”, viitorul e clar. Urmează o pauză. Heaton speră la „o mică pauză” în 2026, un respiro binemeritat înainte de a se arunca în alte proiecte.