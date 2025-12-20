Celule senescente și legătura lor neașteptată cu diabetul de tip 2

Cercetătorii au descoperit că îndepărtarea celulelor „îmbătrânite” din pereţii vaselor de sânge îmbunătățește semnificativ controlul glicemiei la șoareci, sugerând o posibilă cale nouă de tratament pentru diabetul zaharat de tip 2.

În organismul uman există celule care, deși nu mai funcționează normal, continuă să rămână active și pot afecta echilibrul metabolic. Aceste celule senescente, cunoscute și ca „celule zombie”, sunt tot mai mult în atenţia oamenilor de știință, care studiază dacă eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea ajuta la prevenirea sau tratarea unor boli precum diabetul.

Ce se întâmplă când celulele îmbătrânite se adună în organism

Odată cu înaintarea în vârstă, nu doar aspectul exterior se schimbă, ci și interiorul corpului. Se acumulează celule senescente care nu mai funcţionează cum trebuie. Celulele îmbătrânite apar după ce organismul trece prin stres sau leziuni, nu se mai divid, dar nici nu mor, rămânând în tesuturi îmbătrânite.

La început, aceste celule pot ajuta la vindecarea rănilor, dar pe măsură ce îmbătrânim, numărul lor crește și devin o problemă. Ele eliberează substanţe care întrețin inflamaţia cronică și pot afecta buna funcţionare a organelor, inclusiv a țesutului adipos și a vaselor de sânge.

Acest fenomen este cunoscut sub numele de fenotip secretor asociat senescenţei (SASP) și întreține o inflamație cronică în organism. Inflamaţia de lungă durată este asociată cu apariţia rezistenței la insulină și a diabetului de tip 2. Astfel, celulele senescente au un rol esenţial în apariţia acestor probleme metabolice, iar eliminarea celulelor îmbătrânite devine tot mai importantă în cercetare.

Acumularea lor poate duce la dereglări ale organelor și la apariția unor boli legate de vârstă, inclusiv diabetul de tip 2, ceea ce arată legătura directă dintre procesele de îmbătrânire și dezechilibrele metabolice.

Un pas înainte în laborator cu rezultate neașteptate

Cercetătorii de la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, o echipă de cercetători recunoscută pe plan internaţional, s-au concentrat pe celulele endoteliale, care căptușesc interiorul vaselor de sânge și sunt esenţiale pentru buna funcționare a organelor.

În experimentele lor, șoarecii au primit o dietă bogată în grăsimi, ceea ce a dus la creșterea numărului de celule endoteliale senescente, evidenţiate prin proteina p16. Aceste celule au fost apoi eliminate selectiv din endoteliu, vizând eliminarea celulelor senescente pentru a observa efectele asupra metabolismului.

După eliminarea celulelor p16+, șoarecii au avut o inflamație redusă în țesutul adipos, mai puţină grăsime, toleranță mai bună la glucoză și o îmbunătăţire generală a metabolismului, ceea ce sugerează că țesutul adipos este influențat direct de prezența acestor celule.

Într-un alt experiment, transplantul de celule endoteliale senescente la șoareci slabi, cu metabolism normal, a dus la creșterea glicemiei și la apariția rezistenței la insulină. Astfel, aceste celule nu sunt doar un semn al îmbătrânirii, ci pot declanșa direct probleme metabolice, fiind implicate în procesele de îmbătrânire și boli asociate vârstei.

Rezultatele arată că eliminarea acestor celule poate ajuta la restabilirea echilibrului metabolic, iar acumularea lor poate contribui la apariţia diabetului și a altor boli asociate vârstei.

O substanţă din fructe și legume schimbă regulile jocului

O întrebare importantă este cum pot fi eliminate aceste celule senescente. Cercetătorii au testat fisetina, un flavonoid natural prezent în multe fructe și legume, cunoscut pentru efectul său de a elimina aceste celule. Fisetina face parte din categoria senoliticelor, substanțe care pot elimina selectiv celulele senescente fără a afecta celulele sănătoase.

Echipa de la Cedars-Sinai a administrat fisetina șoarecilor și a observat îmbunătăţiri clare: toleranța la glucoză s-a ameliorat, iar numărul de celule senescente a scăzut atât la șoareci, cât și în probe de țesut uman analizate în laborator. Acest aspect deschide noi perspective pentru tratarea bolilor metabolice și reducând riscul complicaţiilor asociate diabetului.

Aceste rezultate sugerează că fisetina ar putea avea efecte benefice și la oameni, deși cercetările sunt încă la început.

Ce urmează în cercetare și ce spun specialiștii

Studiile sunt încă preclinice, făcute pe animale, iar mecanismele prin care celulele endoteliale senescente influențează metabolismul uman trebuie analizate în continuare de oamenii de știință.

Noi direcţii pentru tratarea diabetului și bolilor legate de vârstă

Descoperirile deschid perspective noi pentru tratamentul diabetului de tip 2 și al altor boli metabolice legate de vârstă. Endoteliul vascular influențează metabolismul în multe țesuturi, ceea ce îl face o ţintă promițătoare pentru terapii care să încetinească îmbătrânirea și să corecteze dezechilibrele metabolice.

Specialiștii cred că abordarea senescenţei vasculare ar putea influența mai multe procese implicate în îmbătrânire și bolile asociate acesteia. Următorul pas pentru echipa de la Cedars-Sinai este testarea siguranței și eficacităţii terapiilor senolitice sau a altor metode de eliminare a celulelor senescente vasculare în studii clinice pe oameni.

Dacă aceste rezultate se vor confirma și la oameni, ar putea apărea tratamente care să reducă inflamaţia cronică și să restabilească sensibilitatea la insulină, cu impact semnificativ pentru persoanele cu diabet de tip 2. Acest lucru ar putea contribui la o viaţă sănătoasă pentru persoanele afectate de boli metabolice asociate îmbătrânirii.

Chiar dacă mai sunt necesare cercetări, aceste descoperiri deschid o direcție nouă și interesantă pentru tratarea bolilor metabolice asociate vârstei, oferind noi speranțe pentru viitor.