Celebru actor iubit de copii, furat de producători, a decis: ”Mă retrag”

Cine nu il stie din filme, seriale sau emisiuni pe celebrul Eugen Cristea sau cum i se mai zice de la o celebra productie pentru copii ”Feriti-va de Magarus”. Ajuns la o varsta respectabila, actorul a decis sa se retraga din cauza ca e furat de firme si producatori.

Sotul Cristinei Deleanu, actorul care a jucat in nenumate seriale precum ”Trasnitii”, ”Regina” sau ”Inima de tigan”, si a facut multe showuri precum in ”Feriti-va de magarus” sau in emisiunile Marinei Almasan”, a decis sa se retraga din viata publica. Eugen Cristea are 71 de ani si dezamagit de ceea ce se intampla, a publicat un mesaj interesant pe retelele de socializare:

”Maine este marti 13. Plin de dezamagiri, va anunt, dupa o juducioasa analiza, ca ma retrag din viata artistica. Dezamagit de doua firme de dublaje de desene animate (aruncat la gunoi dupa 16 ani de colaborare neintrerupta), dezamagit de un coleg actor-regizor pe care l-am ajutat in trei spectacole, in roluri nesemnificative, dezamagit de directorii TNB, care nu m-au distribuit nici macar in vreun spectacol-lectura, dezamagit de nenumarate castinguri date inutil, dezamagit de cel mai bun prieten care m-a eliminat dintr-o colaborare de peste opt ani la o revista de succes, dezamagit de gasca de la radio, dupa o colaborare inceputa din anul 1961, gasca ce m-a trecut pe lista neagra, dezamagit de un interpret cu care colaboram de peste sase ani….

E prea mult pentru un singur om care nu a facut rau nimanui. Niciodata. Nu-mi doresc o noua internare pentru depresie. Asa ca urez cele bune prietenilor (putini) si dusmanilor (multi). Sanatate!”, a scris Eugen Cristea pe pagina lui de socializare.