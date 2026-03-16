Premiile Oscar 2026 au oferit, ca de obicei, un spectacol grandios, dar adevărata acțiune pare să se fi petrecut dincolo de scenă și de discursurile de mulțumire. Iar în centrul atenției au fost, fără doar și poate, cuplurile momentului, de la gesturi tandre pe covorul roșu la apariții discrete, dar intens comentate în culise.

Paul Mescal și Gracie Abrams, oficial împreună

Paul Mescal și Gracie Abrams au fost, de departe, una dintre cele mai vizibile perechi ale serii. S-au afișat extrem de apropiați pe covorul roșu, confirmând relația pe care o oficializaseră deja la gala premiilor BAFTA. Apariția de la Oscaruri a fost, o consolidare a statutului lor de nou cuplu puternic la Hollywood, fotografii surprinzându-i în nenumărate tandrețuri.

Kylie Jenner, apariție surpriză alături de Timothée Chalamet

La polul opus, Kylie Jenner și Timothée Chalamet au preferat o abordare mult mai subtilă. Dar v-ați fi așteptat la altceva? Fidela stilului său, Kylie a sărit peste agitația de pe covorul roșu și i s-a alăturat actorului direct în interiorul teatrului. O strategie inteligentă pentru a evita blițurile, dar care, clar, nu a scăpat vigilenței presei.

Și, hai să fim serioși, cum ar fi putut trece neobservat Chalamet? Actorul a avut o apariție memorabilă, îmbrăcat într-un costum alb cu un aer Y2K (gândiți-vă la stilul boy band-urilor de la începutul anilor 2000), completat de un cioc.

Alte cupluri care au strălucit la eveniment

Pe lângă cele două perechi care au acaparat titlurile, și alți îndrăgostiți celebri și-au făcut simțită prezența. Printre ei s-au numărat Rose Byrne și Bobby Cannavale, mereu eleganți și asortați. si, Spike Lee a venit însoțit de soția sa, Tonya Lewis Lee, formând o pereche la fel de puternică și în afara platourilor de filmare.

Lista este completată de Emily V. Gordon și Kumail Nanjiani, un alt cuplu sudat de la Hollywood. Nu putem să nu o menționăm și pe Nicole Kidman, care, deși nu a fost prezentată în contextul unui cuplu, a arătat impecabil într-o creație Chanel.

Până la urmă, gala Oscarurilor a fost dintotdeauna o scenă nu doar pentru filme, ci și pentru povești de dragoste. Istoria evenimentului este plină de momente memorabile, de la Liz Hurley și Hugh Grant încoace, iar ediția din 2026 pur și simplu continuă tradiția, adăugând noi nume pe lista cuplurilor care fac deliciul publicului.