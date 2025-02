Demontam unele dintre cele mai comune mituri despre legume si iti aratam, cu argumente, adevarul din spatele lor.

Cele mai comune mituri despre legume

Legumele proaspete, mai bune decat cele inghetate – Este un mit. Studiile, analizele si testele au dovedit ca legumele proaspete isi pierd constant din proprietati, incepand din momentul in care au fost culese. Cantitatea de enzime, de vitamine si antioxidanti naturali, adica toate minunile naturale care exista in legumele proaspete, se diminueaza in ritm din ce in ce mai accelerat, incepand din momentul in care au fost culese.

Mai mult, pentru a se pastra “proaspete”, si a face fata transportului, unele legume sunt tratate chimic, “gazate” sau iradiate. Asa ca, de cele mai multe ori, leguma proaspata este mult mai veche decat punga cu legume identice, dar congelata.

Fierte, legumele isi pierd proprietatile – Fals!

Fundamentala nu este fierbere in sine, ci tipul de leguma pe care il fierbi, timpul si conditiile de fierbere. Mai mult, sunt legume care prin fierbere isi pun in valoare proprietatile. Prin fierbere se pierde vitamina C si acid folic, de aceea ar fi o idee foarte proasta daca am fierbe o portocala. Dar fasolea, boabele de mazare uscata si lintea isi pun in valoare proprietatile fibrelor si proteinelor, iar amidonul din cartofi devine digerabil.

Mai mult, fierberea face ca vitaminele sa se combine cu fibrele, acestea din urma sa devina mai usor digerabile, iar vitaminele sa fie mai bine asimilate, chiar daca sunt in cantitate mai mica. Prin anumite legume fierte, organismul absoarbe mai mult licopen, substanta minune care ne apara de cancer.Una peste alta, unele legume trebuie fierte, altele nu. Cele pe care le fierbi sunt de cele mai multe ori mai bune, tocmai pentru ca sunt fierte.

Cartofii ingrasa! – Partial fals!

Este unul dintre cele mai impamantenite mituri, desi orice nutritionist iti poate spune ca realitatea este total diferita. Cartofii sunt saraci in calorii, au zaharuri cu ardere lenta, adica bune pentru organism, au carbohidrati care dau energie si sunt bogati in minerale si vitamine. Cartoful este o leguma completa, hranitoare si foarte sanatoasa, care are 75% apa, 22%, hidrati de carbon, 2% proteine, 0,15% lipide si 1% saruri minerale.

Sunt bogati in potasiu (un mineral in vesnic deficit in organism) in vitamine din complexul B si in cantitati semnificative de vitamina C si pretioasa vitamina K, antihemoragica.

Contin calciu, magneziu, fosfor, fier, mangan, cupru, sulf, in proportii variabile in functie de solul in care creste. Stimuleaza si sustin functiile intestinale si au efect anti-ulceros. 150 grame de cartofi au 100 de calorii, ceea ce reprezinta 45% din necesarul zilnic de vitamina C si 21% din necesarul de potasiu. Cartofii nu ingrasa, ci produsele grase pe care le adaugam pe langa acestia. Contrar mitului, nici macar daca sunt prajiti, nu sunt atat de rai pe cat se spune, daca sunt respectate cateva conditii: ulei de calitate, care sa nu fie refolosit la infinit, si mancati ca atare, adica fara sosuri pline de grasimi.

Miezul salatei este curat – Fals si periculos.

Faptul ca miezul salatei pare etans, protejat de frunzele exterioare, este doar o parere. Studiile au aratat ca poate cauza unele dintre cele mai grave toxiinifectii alimentare cu salmonela si listeria. Asa ca salata trebuie spalata foarte bine, frunza cu frunza.

Legumele producatorilor locali sunt mai ieftine – Si da si nu. Probabilitatea ca legumele care sunt cultivate in ferme apropiate de casa sa fie mai ieftine este foarte mare. Cu atat mai mult atunci cand in zona sunt mai multe ferme, care pentru a castiga clienti, intra in competitie si sunt nevoite sa reduca pretul. Dar trebuie luat in calcul si faptul ca productia nu poate exista daca nu este vanduta la un pret care sa acopere cheltuielile si sa aduca un minim beneficiu.

Daca vrei cu adevarat legume proaspete si ieftine, cumpara-le direct de la producatorii locali, aflati aproape de orasul tau. Un drum cu masina personala la fermele de legume si fructe, de unde tu si, eventual, inca o familie (prieteni sau vecini), sa cumparat cantitati mai mari de legume si fructe este cea mai buna solutie. Producatorul iti vinde marfa, mai ieftin (pentru ca nu mai suporta el cheltuielile de transport), iar tu cumperi legume cu un pret mai mic decat cel din piata.