Ingrijirea sanilor trebuie sa intre in rutina ta zilnica, la fel cum iti ingrijesti tenul, pentru ca numai asa vor fi “partenerii” tai de nadejde pentru multa vreme. Iata cateva reguli simple pe care trebuie sa le respecti si sa le aplici mereu, fara abateri, fara compromisuri.

Cele mai bune sfaturi pentru ingrijirea sanilor

Alegerea unui sutien potrivit dimensiunilor tale este primul si cel mai important par. Un sutien bun asigura sustinerea de care sanii tai au nevoie, dar si o tinuta frumoasa. In plus, un sutien bun te fereste de neplaceri: de la durerile de spate, pana la afectiunile legate de o circulatie necorespunzatoare a sangelui.

Gimnastica sanilor este o alta regula importanta pentru ingrijirea sanilor.

Gimnastica sanilor poate fi una pasiva sau activa.

Prima se refera la faptul ca toate miscarile pe care le faci in timpul dusului, cu buretele sau manusa de baie, in jurul sanilor, trebuie sa fie circulare, pentru a stimula circulatia sangelui. Mai mult, tine ridicata mana din dreptul sanului pe care il speli, pentru ca masajul sa aiba efect asupra muschilor pectorali care sustin toata greutatea.

Fa acest exercitiu usor care actioneaza asupra pectoralilor, care stimuleaza si muschii intercostali si are ca efect tonifierea acestora. Indirect, un muschi puternic in spatele tesutului glandular din care este format sanul, va face ca acesta sa para mai mare. Miscarea consta in tinerea mainilor intinse la orizontala, cu degetul mare in sus. Preseaza cu forta o palma pe alta, pana cand vei simti contractia muschilor din spatele sanilor. Miscarea trebuie repetata de 30 de ori, in fiecare zi.

Daca vrei, poti combina aceasta miscare tinand mainile tot intinse la orizontala, dar cu palmele puse una deasupra celeilalte, alternativ, presand cu forta. Vei simti o contractie intensa, alternativ, in fiecare muschi. Acest gen de gimnastica este recomandat tuturor femeilor pentru ca tonifica si intretine tesutul muscular responsabil de frumusetea sanilor.

Reguli de baza, sumplimentare

♥ Nu cumpra niciodara un sutien de la coltul strazii. Produsele de calitate contin materiale de calitate, care nu-ti pun in pericol sanatatea.

♥ Gandeste-te ca transpiri, iar transpiratia antreneaza substante, eventual toxice, din compozitia unui sutien ieftin, iar acestea sunt absorbite de piele, cu riscuri majore pentru sanatatea ta. In plus, un produs de calitate este mult mai rezistent si fabricat din fibre naturale sau identic naturale.

♥ Foloseste un exfoliant pentru sani, exact ca cel pentru ten. Pielea sanilor va fi stralucitoare si curata;

♥ Dedica-le un strop din crema ta de fata, in fiecare seara, dupa dus. Pielea sanilor este foarte delicata, asa ca laptele de corp nu este mereu suficient.

♥ Poti folosi, special pentru masajul delicat al sanilor, o crema bogata in vitamine, mai ales C si E, care asigura o buna hranire a tesuturilor si stimuleaza oxigenerea celulara.

♥ Este buna si o crema bogata in colagen, ca sa combati efectele negative ale variatiilor de volum ale sanilor.

♥ Termina mereu dusul sau baia cu un scurt jet de apa, aproape rece, asupra sanilor. Are efect tonic si stimuleaza circulatia sangelui.

♥ Stai dreapta!

♥ Foloseste bustiere elastice, din bumbac, atunci cand faci miscare.

♥ Fereste-te de baile si dusurile fierbinti, dar si de razele directe ale soarelui si, daca vrei sa stai la soare fara sutien, utilizeaza, obligatoriu, o crema cu factor de protectie solara mare;

♥ In fiecare luna autoexamineaza-ti sanii, in oglinda, si mergi la control, periodic. Sanatatea este prima conditie a frumusetii!