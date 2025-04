Cele mai bune diuretice naturale. Daca mama natura a creat problema, are si solutii pentru ea. Asa se face ca exista aceste cele mai bune diuretice naturale, special pentru a te ajuta in dieta. Retentia de apa este una din problemele pe care le au foarte multe femei, iar includerea in meniu, indiferent daca respecti sau nu o dieta care are ca scop scaderea in greutate, a alimentelor diuretice naturale este una dintre cele mai bune solutii pentru a tine sub control aceasta suparatoare problema.

Retentia de apa este unul din simptomele sindromului premenstrual, dar nu numai, si este unul din motivele care duc la acumularea de kilograme si toxine si la apartitia celulitei. In plus, retentia de apa poate duce, in timp, la boli de inima, este unul din factorii favorizanti ai hipertensiuni arteriale si a tulburarilor renale si hepatice. In toate aceste cazuri alimentele diuretice naturale sunt binevenite. Retentia de apa poate avea multiple cauze, de la lipsa de vitamina B, pana la un insuficient aport de proteine si aminoacizi esentiali.

Cele mai bune diuretice naturale

Pe lista cu alimente diuretice naturale pe primul loc se afla sparanghelul care contine o substanta numita asparigina si care promoveaza eliminarea eficienta a toxinelor, a excesului de apa si imbunatateste activitatea rinichilor. Otetul de mere este si el pe lista cu diuretice naturale avand capacitatea de a mentine un nivel optim al potasiului in organism. Rosiile reprezinta o sursa bogata de vitamina C, care imbunatateste metabolismul si ajuta organismul sa elimine fluidele in exces.

Care ar fi alimentele ideale?

Printre alimentele ideale se numara si usturoiul si mustarul care au proprietatea de a descompune grasimile si de a ajuta organismul sa le elimine, impreuna cu excesul de apa. Sucul de coacaze rosii este si el un excelent diuretic natural, echilibreaza pH-ul organismului si imbunatateste functionarea rinichilor. In categoria diureticelor naturale se mai afla varza de Bruxelles, ovazul, ceaiul de papadie si ceaiul verde. Varza de Bruxelles este un detoxifiant excelent, ovazul contine diocid de siliciu, care este un recunoascut diuretic natural, ceaiul de papadie este un amestec miraculos de minerale, iar ceaiul verde este folosit in China pe post de diuretic natural de secole.

Printre alimentele cu proprietati diuretice naturale se numara si patrunjelul, care este si extraordinar detoxifiant natural. Nu trebuie uitate nici sfecla, morcovii si cafeaua toate avand proprietati diuretice naturale recunoscute, scrie Buzzle.

Toate aceste alimente pot fi incluse in dieta, pentru ca pe langa calitatea lor de diuretice naturale au putine calorii si sunt ideale intr-un regim de viata sanatos.