Cele mai bune 9 seruri cu vitamina C testate de experti pentru ten

Vitamina C este unul dintre cele mai populare ingrediente din produsele de îngrijire a pielii, dar care dintre zecile de opțiuni de pe piață funcționează cu adevărat? Pentru a răspunde la această întrebare, au fost testate mai multe produse de la branduri de top, cu prețuri variate.

Potrivit unei analize Dailymail, produsele au fost evaluate pe parcursul mai multor zile consecutive pentru a observa atât primele impresii, cât și efectele pe termen lung. Testarea s-a făcut pe un ten deschis la culoare și non-sensibil, păstrând restul rutinei de îngrijire (curățare, SPF, retinol) neschimbată pentru a atribui orice modificare direct produsului cu Vitamina C.

Seruri pentru toate bugetele: de la 9 la 50 de lire

Unul dintre cele mai accesibile produse testate este serul de la Aroma-Zone, care costă doar 9 lire. Acesta conține o concentrație de 10% Vitamina C, acid hialuronic pentru hidratare și astaxantină, un antioxidant extras din microalge. Formula sa este considerată perfectă pentru începători, nu are parfum și nu a provocat iritații. Rezervele pentru acest produs costă 6 lire.

La polul opus se află serul de la Biossance, la prețul de 50 de lire. Acesta combină Vitamina C cu squalan hidratant și un amestec de ciuperci shiitake albe. Textura sa mătăsoasă a ajutat la estomparea petelor pigmentare apărute în urma coșurilor după una sau două săptămâni de utilizare.

Pentru utilizatorii experimentați, serul COSRX din Coreea de Sud, cu un preț de 26 de lire, oferă o concentrație mare de 23% Vitamina C. Pe lângă acidul ascorbic, formula include acid hialuronic și Pantenol (Vitamina B5). Datorită concentrației ridicate, este recomandat celor care au mai folosit Vitamina C, pentru a evita posibile iritații. Se sugerează păstrarea produsului în frigider pentru a încetini oxidarea.

O altă opțiune, în special pentru pielea sensibilă, este serul Naked Ambition de la Trinny London. Acesta conține un exosom de acid azelaic care combate roșeața și inflamația, fiind potrivit chiar și pentru persoanele cu rozacee.

Vitamina C pentru corp: loțiune de 15 lire și un scrub de 10 lire

Îngrijirea pielii nu se oprește la față. Loțiunea de corp Olay Vitamin C Brightening, la prețul de 15 lire, are o consistență lejeră și un parfum discret de citrice. Formula conține glicerină și niacinamidă pentru hidratare și întărirea barierei pielii. Se absoarbe rapid, lăsând pielea catifelată, fără a fi grasă.

Pentru duș, scrubul Q+A Vitamin C, care costă 10 lire, a fost desemnat un favorit. Acest exfoliant pe bază de zahăr conține uleiuri esențiale de citrice și ulei de luminița nopții, fiind atât de hidratant încât uneori nu mai este necesară aplicarea unei loțiuni de corp. Mirosul său de portocale și grapefruit este un alt punct forte.

Alternative la seruri: exfoliant, toner și mască-șervețel

Pentru cei care nu doresc un alt ser în rutina lor, există și alte opțiuni. Produsul de microdermoabraziune de la The Body Shop, la 22 de lire, oferă o exfoliere puternică și lasă pielea netedă, ca după un tratament la salon. Se recomandă folosirea o dată pe săptămână, masând o cantitate mică pe față timp de un minut.

Un toner cu Vitamina C este cel de la Fenty Skin. Acesta are o consistență mai groasă decât tonerele obișnuite și conține cireșe de Barbados, niacinamidă și hamamelis pentru a reduce excesul de sebum și a micșora porii. Nu conține ulei și este non-comedogenic.

Pentru un moment de răsfăț, masca-șervețel BARBER PRO, la 5 lire, este o soluție rapidă. Deși este promovată pentru bărbați, funcționează la fel de bine și pentru femei. Conține extract de afine, yuzu și cătină. Un avantaj este că atât masca din fibre de bambus, cât și ambalajul sunt 100% biodegradabile.

Cum se folosește corect Vitamina C

Specialiștii recomandă aplicarea Vitaminei C dimineața, pe pielea curată și uscată, înainte de crema hidratantă și de SPF. Aproximativ trei până la cinci picături sunt suficiente pentru față. Folosirea zilnică a unui produs cu SPF este esențială pentru a nu anula beneficiile antioxidantului.

Persoanele cu piele sensibilă pot experimenta roșeață sau usturime. Pentru a evita acest lucru, se recomandă începerea cu o concentrație scăzută (aproximativ 10%) și evitarea folosirii concomitente a altor ingrediente active puternice, precum retinolul sau acizii exfolianți. De asemenea, produsele cu Vitamina C pot oxida și căpăta o culoare maronie dacă sunt expuse la aer, lumină sau căldură, ceea ce le reduce eficacitatea. Păstrarea lor într-un loc răcoros și întunecat poate preveni acest proces.