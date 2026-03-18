Onduleurile lejere, ca de plajă, nu se demodează niciodată, indiferent de anotimp. V-ați gândit vreodată cum să obțineți look-ul perfect fără să petreceți o jumătate de oră în fața oglinzii? Aceste aparate cu două sau trei cilindre fac treaba grea pentru tine, creând onduleuri uniforme în formă de S cu doar câteva strângeri de-a lungul șuviței de păr.

Fie că vrei onduleuri lejere de sirenă, un look creponat nostalgic al anilor ’90 sau valuri îndrăznețe, am testat zeci de aparate pentru a găsi cele mai bune opțiuni. Hai să vedem ce face fiecare special.

Cel mai bun per total: GHD Wave

La prima vedere, un aparat cu trei cilindri poate părea intimidant. Iar GHD Wave, câștigător al unui premiu Allure Best of Beauty în 2025, demonstrează că un instrument masiv nu trebuie să fie incomod. Deși pare mare, este surprinzător de ușor (doar 0,56 kg) și are margini curbate care ajută la echilibrarea în mână, făcându-l mai ușor de manevrat decât pare.

În timpul testelor, s-a constatat că cei trei cilindri de 3,17 cm ajută la coafarea rapidă a părului lung, creând onduleuri strălucitoare pe tot capul în aproximativ 15 minute sau mai puțin. La fel ca alte instrumente GHD, acesta are senzori minusculi care monitorizează constant temperatura pentru a nu depăși 185°C (365°F), punctul optim al mărcii.

Rob Milner, șeful departamentului de cercetare și dezvoltare GHD, explică: „Atât de multe ondulatoare și aparate de coafat pretind că nu deteriorează părul, dar nu îl încălzesc suficient, așa că buclele nu rezistă. GHD a demonstrat în cercetările noastre că 365°F este temperatura optimă pentru coafarea părului – suficient de fierbinte pentru ca bucla să reziste, suficient de rece pentru a nu deteriora firul de păr.”

Jesa Marie Calaor, senior beauty editor, a adăugat: „Acest ondulator arată ca un aparat de creponat gigant de la începutul anilor 2000, creând onduleuri în formă de S super-cool, fără miros de păr ars. Este, si, ușor în comparație cu alte ondulatoare și simplu de manevrat aproape de scalp.” Prețul său este de 199 de dolari.

Ideal pentru începătoare: Mermade 1.25” Original Pro Waver

Deși majoritatea ondulatoarelor de acest tip sunt intuitive, Mermade 1.25” Original Pro Waver se remarcă prin cât de ușor se manevrează. Hairstylistul newyorkez Vanessa Ocando îl numește preferatul ei, deoarece „este incredibil de ușor de folosit pentru o persoană obișnuită și funcționează minunat pe orice textură de păr.”

Chiar dacă este unul dintre cele mai grele aparate de pe listă (aproape 1 kg), designul compensează prin multiplele puncte de prindere. Îl poți ține de mâner sau îl poți stabiliza de la vârf, ceea ce oferă mai mult control. În plus, are plăci anti-opărire, care se încălzesc la interior, dar rămân reci la exterior. E drept că durează doar trei până la cinci secunde pe secțiune pentru a crea onduleuri definite. Costă 79 de dolari.

Soluția pentru părul scurt: Wavytalk Cool Curl Pencil

Tehnic, este mai mult un ondulator clasic, dar Cool Curl Pencil de la Wavytalk este unul dintre puținele instrumente care a oferit rezultatele dorite pe o tunsoare bob. Majoritatea ondulatoarelor sunt prea voluminoase pentru părul scurt. Numai că acest aparat subțire și ușor (0,43 kg) face texturarea unei tunsori scurte surprinzător de simplă.

Cilindrul de 1,65 cm este suficient de îngust, iar plăcile interioare plate permit și îndreptarea părului. Ceea ce îl diferențiază este sistemul de răcire: 104 orificii de aer eliberează un flux de 360 de grade pentru a fixa coafura și a limita expunerea la căldură.

Sarah Felbin, senior commerce editor, a confirmat: „În sfârșit, un aparat de coafat conceput pentru tunsori bob și pixie! Obișnuiam să mă ard constant pe mâini încercând să-mi aranjez bobul cu plăci late. Dar Cool Curl Pencil are plăci mici care facilitează aranjarea bretonului sau întoarcerea vârfurilor. Și dacă vreau să-mi schimb look-ul, îl pot folosi pentru a-mi ondula tot capul pentru valuri care durează doar câteva minute. Bonus: Aer rece iese din părțile laterale ale ondulatorului pentru a fixa coafura pe măsură ce avansezi (nu este nevoie de fixativ).” Prețul acestui aparat este de 59 de dolari.

Perfect pentru părul cu tendință de electrizare: Trademark Beauty Babe Waves X

Aparatele de coafat pot lăsa uneori părul electrizat. Trademark Beauty Babe Waves X, câștigător al unui premiu Best of Beauty în 2023, ajută la menținerea sub control a acestui aspect. Acest ondulator are doi cilindri, fiind excelent pentru părul scurt și mediu, creând un val ușor mai strâns, mai creponat.

Are mai multe setări de temperatură, de la 160°C la 220°C, pentru a personaliza coafura în funcție de textură. Dar ce ajută cu adevărat la controlul electrizării sunt cilindrii din ceramică turmalină și tehnologia ionică. Pe măsură ce se încălzește, eliberează ioni negativi care netezesc firele de păr și sporesc strălucirea.

Lily Wohlner, commerce writer, a spus: „Nu mai folosisem niciodată un ondulator de păr înainte de acest model de la Trademark Beauty, dar m-am convertit oficial. Îmi oferă onduleuri super naturale care nu par forțate cu un aparat de coafat termic – sunt o mare fană a acelui vibe ‘nici măcar nu m-am străduit’. A durat, pe bune, doar cinci minute să-mi aranjez tot capul, pornind de la un păr nearanjat și terminând cu onduleuri lungi, ușor creponate, care au rezistat toată ziua fără retușuri.”

Costă 89 de dolari.

Versatilitate maximă: de la L’ange la DryBar

Uneori vrei onduleuri lejere, alteori vrei mai multă textură. Aici L’ange VersaWaver își arată versatilitatea. Cu o simplă răsucire a vârfului cilindrului, poți comuta între onduleuri de 1,9 cm pentru textură definită sau de 3,17 cm pentru volum. Are patru setări de căldură (de la 143°C la 210°C) și vine cu mănușă și covoraș termorezistent. Prețul este de 99 de dolari.

Christa Joanna Lee, contributing commerce writer, a povestit experiența ei: „Am mult păr și este destul de lung, așa că aranjarea întregului cap a durat totuși aproximativ 25 de minute. Am rămas la a treia cea mai înaltă setare de căldură, deoarece părul meu este des, iar onduleurile au rezistat foarte bine. A existat un pic de frizz, dar nimic ce o picătură din uleiul meu de păr preferat nu a putut netezi.”

Dacă starea ta de spirit se schimbă des, The Mixologist de la DryBar (199 dolari) vine cu trei accesorii interschimbabile: un ondulator cu trei cilindri, o baghetă de ondulare și un ondulator clasic. poți trece de la onduleuri de plajă la bucle definite fără a schimba aparatul.

Pentru onduleuri mai definite și naturale, hairstylistul Marc Ballance recomandă BaByliss Pro Porcelain Ceramic Triple Barrel Waver (80 dolari). Designul său unic, cu un cilindru central mai mic (1,9 cm) între două mai mari (2,54 cm), creează valuri mai sculptate. Tehnica e simplă, după cum explică Ballance: „Luați o secțiune mică de păr și strângeți ondulatorul, astfel încât cilindrii să poată modela firul de păr într-un val în formă de ‘S’.”