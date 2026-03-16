Retinolul este considerat de mulți ingredientul suprem în îngrijirea pielii, iar dermatologul David Kim îl numește, pe bună dreptate, un „ingredient rockstar”. Fie că te lupți cu acneea, petele pigmentare, porii dilatați sau liniile fine, retinolul vine în ajutor stimulând producția de colagen și reînnoirea celulară. Și vestea bună e că oricine poate beneficia de el, chiar și persoanele cu ten sensibil.

Ce este, de fapt, retinolul?

Înainte să trecem la recomandări, hai să vedem rapid despre ce vorbim. Retinolul este un derivat al vitaminei A și face parte dintr-o familie mai mare de compuși. „Retinoizii sunt termenul general care include toți derivații de vitamina A, atât naturali, cât și sintetici”, explică Dr. Caroline Chang, medic dermatolog. Pe etichetele produselor vei găsi denumiri precum acid retinoic, retinol sau esteri de retinil, cu concentrații ce variază de obicei între 0.1% și 1%. Regula de aur? Începe cu o concentrație mică și aplică-l treptat.

Dar chiar funcționează la fel de bine ca variantele pe rețetă? Se pare că da. „Există multă literatură care arată că, deși retinolul este mai blând decât acidul retinoic, biochimic face exact același lucru – s-ar putea doar să dureze mai mult pentru a vedea rezultatele”, ne asigură Dr. Dana Sachs, medic dermatolog.

Opțiuni blânde pentru începători și ten sensibil

Dacă ești la început de drum cu retinolul, Kiehl’s Micro-Dose Anti-Aging Retinol Serum ($95) este o alegere excelentă. Are una dintre cele mai mici concentrații de pe piață, doar 0.1%, și este îmbogățit cu ceramide și peptide care întăresc bariera pielii. Sarah Felbin, senior commerce editor, confirmă: „Pielea mea super-sensibilă și mixtă pur și simplu absoarbe acest produs. Este foarte subțire, ușor și nu este gras… Petele mele pigmentare se estompează, iar coșurile sunt rare. Eram o novice în ale retinolului când am început să folosesc acest produs și mă bucur că aceasta a fost prima mea experiență – nu am observat nicio roșeață sau zone uscate după ce am început să-l folosesc. Sunt la a treia sticlă.”

O altă variantă grozavă, și mult mai accesibilă, este Wildfleur Pure Retinol 0.3% + Bakuchiol Renewing Serum ($26). Acesta combină 0.3% retinol cu bakuchiol, o alternativă vegetală mai blândă, fiind ideal pentru pielea ușor iritabilă. Jessica Cruel, editor-in-chief, îl recomandă: „Acest serum de noapte de la Wildfleur este unul pe care îl recomand începătorilor în retinol. În primul rând, pentru că este sub 30 de dolari. În al doilea rând, pentru că este cel mai blând retinol pe care l-am încercat… După două săptămâni de utilizare – incluzând o mică erupție de purjare – un make-up artist lăuda textura impecabilă a pielii mele.”

Formule puternice pentru rezultate vizibile

Pentru utilizatorii experimentați, IOPE Expert Retinol RX 1% Super Bounce Serum ($49) este un favorit în K-beauty. Folosește patru tipuri de retinoizi pentru a netezi semnele de îmbătrânire și a reda fermitatea. Sarah Han, commerce editor, povestește: „Acum că am intrat bine în anii ’30, folosesc un serum cu retinol aproape în fiecare seară… De cele mai multe ori, aleg Retinol Bounce de la IOPE, extra-mătăsos și care se topește pe piele, lăsându-mi tenul vizibil mai plin după aplicare – și până a doua zi dimineață. Nu am avut episoade de purjare, nici măcar după ce m-am întors la Retinol Bounce după ce am testat alte mărci (viața de editor de beauty, ce să-i faci!).”

Numai că lucrurile devin și mai serioase. Dermalogica Dynamic Skin Retinol Serum ($99) are un complex de retinoizi de 3.5%, cea mai mare concentrație din această listă. totusi, este surprinzător de blând datorită squalanului și beta-glucanului din ovăz. „Acesta este un serum cu retinol excelent pentru a minimiza liniile fine și a aborda problemele de textură, menținând în același timp pielea confortabilă și calmă”, spune Dr. Anna Chacon.

Iar Shani Darden Retinol Reform ($75) este recomandat de Dr. Kim celor „care nu tolerează acidul retinoic pe bază de rețetă sau retinolul mai robust, fără rețetă”.

Efectele sunt clare.

Nicola Dall’Asen, senior news editor, este un fan declarat: „Majoritatea formulelor cu retinol îmi lasă pielea roșie și dureroasă a doua zi dimineață, dar aceasta conține aloe vera, glicerină și extract de frunze de rozmarin pentru a hidrata și calma… Este formula rară de retinol care este eficientă, dar blândă.”

Soluții pentru acnee, buget redus și piele uscată

Dacă bugetul este o problemă, The Ordinary Retinol 0.5% in Squalane costă doar 9 dolari. Dr. Hannah Kopelman spune că „este un serum asemănător unui ulei, așa că se simte puțin mai bogat și mai hidratant pe piele… oferă o piele mai netedă și mai radiantă în timp.”

Pentru tenul acneic, Differin Adapalene Gel 0.1% ($15) este un produs legendar, câștigător a șapte premii Best of Beauty. Lexi Herrick, senior director, e convinsă: „Ca cineva care a petrecut mulți ani testând și încercând diverse rutine anti-acnee, acest gel este comparabil cu tratamentele pe bază de rețetă. Acționează rapid și… chiar ține coșurile la distanță.”

Si pentru pielea uscată există soluții, cum ar fi Senté Bio Complete Serum ($122). Dr. Mamina Turegano explică: „Îmi place acesta ca retinol pentru începători, deoarece încorporează analog de heparan sulfat, care oferă o hidratare extinsă pentru a compensa potențiala uscăciune.”

Retinolul nu este doar pentru față

Știai că poți folosi retinol și pe corp? RoC Derm Correxion Firming Serum Stick ($30) este conceput exact pentru asta, putând fi aplicat de la gât în jos. Amestecă retinol cu vitamina C și extract de afine pentru a oferi pielii un aspect mai neted și mai ferm. Dr. Hallie McDonald apreciază ambalajul roll-on, foarte ușor de folosit. Așa că nu uita de spatele mâinilor data viitoare când aplici serumul.