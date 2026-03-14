Hailey Bieber nu este doar un icon de stil, ci și o sursă de inspirație în materie de beauty, iar colecția sa de parfumuri este impresionantă. De la arome de nișă la branduri celebre, modelul are câteva preferințe clare, iar una dintre ele este considerată parfumul său semnătură.

Parfumul semnătură de 245 de dolari

Dacă există un parfum care poate fi considerat semnătura lui Hailey, acesta este Ex Nihilo Fleur Narcotique. Modelul a declarat anterior că, indiferent câte elixire parfumate vin și pleacă din colecția sa, această aromă florală își găsește mereu drumul înapoi în rotația sa. „Acesta este parfumul pe care îl port de câțiva ani și observ că mă întorc mereu la el,” a spus ea.

Dar cum miroase, mai exact? E un amestec captivant, fructat-floral, care debutează cu note de piersică, litchi și bergamotă. Pe măsură ce se așază pe piele, un mix de iasomie delicată și floare de portocal se combină perfect cu moscul cald și mușchiul proaspăt, pământiu.

O obsesie care costă 355 de dolari

Iar colecția ei de la Ex Nihilo nu se oprește aici. Într-o discuție cu GQ, modelul a dezvăluit că a terminat mai multe sticle din Lust in Paradise, un parfum inspirat de Riviera Franceză, afirmând că la momentul respectiv (în 2023) era deja la jumătatea celei de-a treia sticle.

„Acest parfum se ridică la înălțimea numelui său,” a spus ea. „Miroase a plajă și a flori. Gândește-te la o atmosferă gen Hawaii.”

Spre deosebire de celălalt favorit, acesta este tot un amestec floral, dar cu subtonuri solare. Lust in Paradise conține note de piper roz și bujor, completate de accente fructate de litchi, lemn de cedru și mosc cremos.

Un parfum de la prietena ei, Bella Hadid

Hai sa vedem și o variantă mai accesibilă. Hailey și-a arătat susținerea pentru prietena sa, Bella Hadid, la lansarea parfumului Orebella Eternal Roots. Într-o postare pe Instagram a brandului, cele două modele pulverizau cu entuziasm amestecul lemnos-fructat, în timp ce Hailey se declara îndrăgostită de el.

Și ce conține acest parfum captivant și fără alcool? Un trio de litchi (o notă comună în preferințele lui Bieber), vetiver pământiu, papirus uscat/lemnos și un fum estompat de mesteacăn. Partea interesantă este că parfumul este îmbogățit cu ingrediente care netezesc pielea, precum ciuperca de zăpadă și uleiuri derivate botanic din jojoba, măsline, camelie și shea (un fel de 2-în-1, nu-i așa?).

Parfumul maternității de la YSL

Nu putea lipsi un brand de lux consacrat. Bieber este imaginea parfumului Yves Saint Laurent Libre Flowers & Flames, așa că e firesc să fie unul dintre noile sale favorite. Anterior, ea a declarat pentru Vogue că această variantă a colecției iconice Libre îi amintește de călătoria sa spre maternitate.

„Există o senzualitate în acest parfum, dar în același timp se simte foarte elegant și șic,” a spus ea.

Această versiune a parfumului Libre păstrează baza de floare de portocal și vanilie bourbon a originalului, dar este acum amplificată cu note de inspirație tropicală, de plajă.

Un miros solar,

La fiecare pulverizare, vei simți elemente precum floarea cremoasă de cocotier, crinul de deșert și lavanda.